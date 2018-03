Kolumni: Miksi Ahmad valitsi Suomen?

Tikkurilan asemalla viereiselle junanpenkille istui kolmekymppinen Ahmad. Egyptiläissyntyinen Ahmad oli asunut pitkään Yhdysvalloissa, viimeksi Chicagossa. Hän oli hetki sitten laskeutunut Helsinki-Vantaalle.

– Meneehän tämä juna Tampereelle? Ahmad varmisti.

– Olen juuri muuttamassa sinne.

Ahmad on insinööri, jonka työ on huoltaa kaivosten kuljetinlaitteita. Työmaita on ympäri maailmaa, muun muassa Australiassa. Ahmad arveli, että hänen työssään matkapäiviä kertyy ainakin 150 vuodessa.

Ahmadin kaltaisille osaajille on kysyntää. Hän oli saanut samanaikaisesti kolme työtarjousta: yhden Wisconsinin osavaltiosta Chicagon naapurista, yhden aurinkoisesta Kaliforniasta ja yhden Suomesta.

Miksi ihmeessä Ahmad valitsi Tampereen? Syrjäisen kaupungin syrjäisessä Suomessa, maassa, johon hänellä ei ollut mitään yhteyksiä.

Raha ja helppous ratkaisivat, Ahmad selitti. Tampereella asuminen on halpaa, ja sieltä pääsee kätevästi junalla lentokentälle. Esimerkiksi Australian Perthiin lentää Suomesta nopeimmillaan 19 tunnissa, kun Wisconsinista matka kestää ainakin 30 tuntia.

– En tajua, miksi suomalaiset pakkautuvat Helsinkiin. Asunnot ovat siellä melkein Kalifornian hintaluokassa, Ahmad pohti.

Ahmad ihmetteli, miksi Suomeen muuttaminen on tehty niin vaikeaksi. Jos hän olisi lähtenyt Wisconsiniin, työnantaja olisi maksanut 7 500 dollarin eli 6 150 euron muuttobonuksen. Kaliforniaan muuttamisesta hän olisi saanut 5 000 dollaria.

Lisäksi kaikki muuttokustannukset olisi saanut vähentää verotuksessa. Alaskan osavaltio jopa maksaa sinne muuttaville.

Näin siis vapaan markkinatalouden ihmemaassa, mutta siellä työn perässä muuttaminen onkin tavallista.

Samaan aikaan Suomessa haukutaan aktiivimallia, joka pakottaa muuttamaan työn perässä tukien menettämisen uhalla. Suomen Yrittäjien teettämän tutkimuksen mukaan alle yksi kolmesta suomalaisesta on sitä mieltä, että työn vuoksi on muutettava, jos sitä ei ole tarjolla omalla kotiseudulla.

Kannattaisikohan kokeilla kepin sijasta porkkanaa?

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen tuottaja.