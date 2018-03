Kolumni: Mutulla olemme päässeet näinkin pitkälle

Kun tulevaisuuden ihminen joskus pohtii tätä vuosikymmentä, toivon hänen tarkastelevan sitä identiteettikiistojen aikana.

Lehdet ja verkkoyhteisöt pullistelevat käsityksiä siitä, millaisia ovat miehet, naiset, muunsukupuoliset, rodullistetut ja pakolaiset tai millaisia heidän tulisi olla.

En ota kantaa identiteettipoliittisiin aiheisiin an sich, vaan pyrin analysoimaan niitä tehdasasetuksia, joiden pohjalta keskusteluja käydään.

Pari viikkoa sitten suomalainen naiskolumnisti kirjoitti mieskulttuurin olevan ahdas, myrkyllinen, homofobian kyllästämä ja rasistinen. Kirjoitusta kritisoitiin laajasti siitä, että sen tarjoama mieskuva sijoittui 1960-luvun Lappiin. Arvostelijoiden mielestä kirjoittaja oli syyllistynyt olkiukkoiluun.

Olkiukko on argumentointivirhe, jossa vastapuolen väite sivuutetaan hyökkäämällä siitä tehtyä vinoutunutta yksinkertaistusta vastaan.

Kolumnissa ei ollut tarkkaan rajattua vastapuolta, mutta mystisestä ”mieskulttuurista” rakennettiin ahdistava karikatyyri.

Tiedemiehillä on tapana puhua karkeistuksesta eli informaatiota valikoivasti hukkaamalla synnytetystä todellisuuden yksinkertaistuksesta.

Me kaikki toimimme väistämättä karkeistuksien avulla, myös media, koska kulloisenkin informaatiomme määrä on rajallinen. ”Kun kädessä on vasara, kaikki ongelmat näyttävät nauloilta”, kuuluu tunnettu sutkautus.

Subjektiivisen tietopohjamme varassa koemme voivamme selvittää ongelmat aktiivimallista liikakansoitukseen ja maahanmuutosta tasa-arvokysymyksiin.

Tosiasiassa emme tietenkään voi. Tarvitsemme avuksemme tutkimustietoa ja – pahoittelut huokeasta ilmauksesta – joukkoälyä.

Yksinäinen ajattelija on aina vaarassa eksyä kognitiivisten vinoumiensa muodostamaan peilitaloon.

Piileekö siinä tragediamme?

Psykologi Gerd Gigernezerin mukaan ei: olemme selvinneet juuri kognitiivisten vinoumiemme vuoksi, emme niistä huolimatta. Vinoumiin perustuvat heuristiikkamme eli alitajuiset ajattelumme oikopolut aktivoituvat, kun turvaudumme päätöksenteossa johonkin nyrkkisääntöön.

Ihmisaivot ovat muovautuneet luottamaan nopeisiin päätöksenteon työkaluihin epävarmassa maailmassa. Ja, mikä kiintoisinta, joissain tapauksissa heuristiikat johtavat Gigernezerin mukaan parempiin päätöksiin kuin mihin tarkalla kalkyloinnilla olisi mahdollista päästä.

Ihminen siis saattaakin olla heuristinen toimija rationaalisen sijaan ja kyseisen tehdasasetuksen heikkoudet ja vahvuudet tulisi ottaa huomioon ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä, vaikkapa sitten mieskulttuuria, tarkasteltaessa.

Kolumnisti on vapaa toimittaja ja tietokirjailija.