Kolumni: Näinkö me aikuiset ihmiset todella keskustelemme?

Olen aina ihaillut ihmisiä, joilla on vahvat mielipiteet. Se johtuu luultavasti siitä, etten ole itse sellainen. Toimin hitaammin, mieluummin muita kuunnellen kuin itse puhuen. Mielestäni siinä, että ihminen uskaltaa ottaa kantaa ja osallistua yhteiskunnassa käytävään keskusteluun yhteisistä asioista, on jotakin valtavan rohkeaa ja kunnioitettavaa – etenkin tässä ajassa, jota muutos, epävarmuus ja haavoittuvaisuus leimaavat.

Vaikka olisin asioista vahvasti eri mieltä, pidän äärimmäisen suuressa arvossa rakentavaa julkista keskustelua, sillä se usein johtaa ylipäätään dialogin tarkoituksen toteutumiseen: ymmärryksen lisääntymiseen, ongelmakohtien osoittamiseen, parempiin ratkaisuihin, tarpeelliseen muutokseen.

Olen viisi vuotta kestäneen kirjailijanurani aikana kuullut itsestäni ja työstäni lukuisia erilaisia mielipiteitä, julkisia ja yksityisiä. Työtäni on sanottu milloin luovaksi, milloin kliseiseksi, vuoroin naurettavaksi, itkettäväksi, lapselliseksi ja typeräksi.

Henkilökohtaisuuksiin menevät herjaukset ja kommentit olen jättänyt omaan arvoonsa, vaikka myönnän toisinaan ihmetteleväni, mikä saa jonkun käyttämään kallisarvoista aikaansa ja kirjoittamaan niin järkyttäviä ja kauheita asioita toiselle, tuntevalle ihmiselle.

Joku voisi tietysti kysyä, miksi sitten olla julkisuudessa, jos ei kerran ole valmis kohtaamaan tällaista puhetta. Tämä olisi hyvä huomio, jos ongelmana olisi meidän julkiseen keskusteluun osallistuvien kykenemättömyys vastaanottaa erilaisia kriittisiä näkemyksiä ja kannanottoja. Valtaosan tarkoitusperät ovat kuitenkin nähdäkseni jalot, ja pyrkimyksenä on nimenomaan luoda keskustelua sellaisista aiheista, joista pitäisikin puhua.

Lehtien kommenttikentissä ja keskustelupalstoilla jylläävä alatyylinen puhe ei ansaitse kenenkään huomiota. Tällaisen suodattamattoman rekisterin olemassaolossa ja ylläpitämisessä on minusta jotakin noloa jo ihan kansallisellakin tasolla. Näinkö me aikuiset ihmiset todella keskustelemme meitä koskevista asioista täällä?

Kenties ongelma on se, että julkinen kirjoituksemme on epätasapainoista, ja kykenemättömyys keskustella rakentavasti on sen oire. Joten vaadi julkiselta sanalta enemmän. Vaadi laatua lehdeltä, jota tilaat. Vaadi kirjoitusta, joka puhuttelee sinua, mutta anna tilaa myös muille. Vaadi enemmän itseltäsikin, kirjoita ja perustele, ota kantaa ja osallistu, kunnioita ja kuuntele.

Arvosta itseäsi arvostamalla sanaasi ja muiden sanoja. Edistät siinä kaikkien etua.

Kolumnisti on kirjailija ja tohtoriopiskelija.