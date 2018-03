Kolumni: Nettiöyhöttäjä, kuuntele näitä naisia

Olen viime aikoina rakastunut kahteen naiseen samanaikaisesti. Olen kuunnellut tuntikausia Susani Mahaduran ja Yagmur Özberkanin puheohjelmaa Mahadura & Özberkan, joka on tarjolla podcastina ja Yle Puhe -kanavalla.

Mahadura ja Özberkan ovat kolmekymppisiä toimittajia, joilla on juuria ulkomailla. Özberkan on Turkista Turkuun päätynyt maahanmuuttaja, savolaisen Mahaduran isä on srilankalainen. Ohjelmassaan he käsittelevät kaikenlaisia aiheita, mutta näkökulma on usein maahanmuuttajien tai muuten ulkomaalaistaustaisten suomalaisten.

Dna-testin mukaan juureni ovat 96,3-prosenttisesti Suomessa ja 99-prosenttisesti Pohjois-Euroopassa. Ja kun vielä satun olemaan valkoinen mies, osun mahdollisimman kauas kahden monikulttuurisen naisen monikulttuuristen juttujen todennäköisestä kuuntelijasta.

Mahadura & Özberkan on parasta mahdollista sivistystä kaltaiselleni kantasuomalaiselle sedälle. Kaksikko ei sorru niin sanotulle suvaitsevaistolle tyypilliseen semioottiseen pyörittelyyn. He eivät hymistele vaan käsittelevät eri kulttuureita kriittisesti. Ohjelmassa on puhuttu kunniaväkivallasta, keskusteltu turvapaikanhakijoiden radikalisoitumisesta ja haastateltu somalinuorukaista, joka olisi halunnut lintsata armeijasta päästäkseen Ruisrockiin.

Samaan aikaan Mahadura ja Özberkan eivät ole ihmisiä, jollaisia ulkomaalaistaustaisten pitäisi monen ”maahanmuuttokriittisen” mielestä olla. He eivät yritä muuttua kantasuomalaisiksi vaan vaikuttavat ylpeiltä omista kulttuureistaan. Eivätkä he kiittele suomalaisia siitä, että saavat asua täällä. Se tosin olisikin outoa, sillä Mahadura on kotoisin Mikkelistä.

Ohjelma ei olisi koskaan syntynyt kaupallisilla ehdoilla. Yleä voi syyttää monenlaisesta verorahoilla humputtelusta, mutta Mahadurassa & Özberkanissa eurot ovat hyvässä käytössä.

Pelkään kuitenkin pahasti, että kuuntelijoissa on vain vähän ennakkoluuloisia nettiöyhöttäjiä – heitä, jotka saisivat ohjelmasta kaikkein eniten.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen tuottaja.