Kolumni: Nettisuosikkisi ovat muille vain turhaa kohinaa

Tuijottelin seinälle heijastettua Youtube-videota yhtä välinpitämättömänä kuin muutkin seminaarin osallistujat. Jonkun minulle tuntemattoman kitaristin yhdentekevät juoksutukset mitäänsanomattoman huonossa kappaleessa soljuivat kaiuttimista.

Videon pyörimään pannut mies oli kuitenkin innoissaan sekä sekundapopista että äkillisesti tarjoutuneesta mahdollisuudesta jakaa häntä itseään innoittanut video tauon aikana parillekymmenelle muulle osallistujalle.

Innostus ei tarttunut. Suurin osa seminaarilaisista kaivoi oman älylaitteensa esiin peittääkseen mediasaasteen.

Suoratoistopalvelut ja sosiaalinen media antavat loputtomasti mahdollisuuksia rakentaa juuri omanlaista viihde- ja kulttuurikulutusta. Minun cocktailini on vain yksi otos valtavasta määrästä tarjontaa, ja sellaisia ovat muidenkin cocktailit. Ne rakentuvat haarautuvista poluista ja lukemattomista valinnoista päätyen omituisiin suuntiin.

On kuitenkin vaikea ymmärtää, että oma pistomme tarjonnasta ei aukene kovin merkityksellisesti edes läheisille, saati ventovieraille.

Tapojen evoluutio laahaa teknologisen muutoksen jäljessä. Olemme vaiheessa, jossa voimme vaivattomasti typerryttää kokonaisen seminaarisalin halullamme jakaa jotakin henkilökohtaisesti innostavaa mutta yleisesti merkityksetöntä.

On vaivaannuttavaa, kun joku yrittää saada muut kiinnostumaan sisältövalinnasta, jonka takana on henkilökohtainen pitkä kehityskulku. Se on vähän sama kuin lapsia yrittäisi käännyttää silakkalaatikon ystäviksi parissa minuutissa.

Taannoin toisessa seminaarissa alustaja halusi käyttää esimerkkinä omaa Netflix-suosikkisarjaansa, jota juuri kukaan kukaan muu ei ollut katsonut. Aika paloi sen sen taustoittamiseen, mikä sarja on ja mitä se alustajalle merkitsi.

Alustajan ajatuksen taustalla oli vanhan tv-ajan oletus, että kaikki katsovat jossain määrin samoja sisältöjä.

Se maailma meni, mutta sen tavat ovat vielä meissä.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.