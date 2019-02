Kolumni: Päähäni ujutettiin leipähöylä

Klassikoiden lukeminen kannattaa aina. Jos ei muusta syystä niin siitä, että klassikoiden teksti on yleensä koeteltua tavaraa: jos kirja on kestänyt lukemista tuhat, sata tai edes parikymmentä vuotta, on todennäköistä, että se on hyvä.

Toisenlaisen syyn lukea klassikoita saa siitä, että kaikki luettu jää elämään meissä. Tekstit, kuulopuheiden palaset, satunnaiset jostain muualta otetut ajatukset tekevät meistä sitä, mitä me olemme. Me ajattelemme suurelta osin jonkun muun ajatuksin, joista sitten teemme toivottavasti omaperäisiä sekoituksia.

Klassikot yleensä edesauttavat laadukasta ajattelua.

Tämä kuulostaa tietysti korkealentoiselta, mutta ei se ole. Tämä on hyvin yksinkertaista.

Minulla on ollut pitkään sellainen käsitys, että vartaassa kuivattujen ruisleipien syömiseen oli monenlaisia konsteja – eiväthän kenenkään hampaat kivikoviin leipiin pysty. Tai jos ovat pystyneet, on ihmisillä täytynyt olla jykevien hampaiden lisäksi valtavat purulihakset.

Kun tarkastelen muotokuvia muutaman sadan vuoden ajalta, en näe pitbullterrierimäisiä lihaskasautumia ihmisten päissä. Sen sijaan näen mädäntyneen leukaluun pehmeää linjaa. Halpa sokeri ja huono hammashygienia olivat tuhoisa yhdistelmä.

Isoisäni kertoi, että hampaattomat ihmiset söivät kovaa leipää imeskelemällä sen ensin pehmeäksi. Minulla on ollut myös vankka käsitys, että leivästä höylättiin ohuita lastuja leipähöylällä. Juuri näitä lastuja imeksittiin silloin, kun purukalustosta oli jäljellä enää ikenet. Vaari taisi sanoa, että näin oli. Mutta mistä ajatus höylästä tuli?

Museoiden oppaat ovat suhtautuneet väitteeseeni leipähöylästä vähän epäuskoisesti.

Jouluna ostin veljenpojalleni kirjan, joka on hyvää vauhtia muodostumassa klassikoksi: yli kaksikymmentä uutta painosta vajaassa neljässäkymmenessä vuodessa. Kirja on Mauri Kunnaksen Koiramäen talossa, oma suosikkini lapsuudesta.

Selailin kirjaa joulupöydässä.

Kyllä, aivan niin: hampaattomalla Ruoti-ukolla on leipähöylä.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.