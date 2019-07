Kolumni: "Pojat on poikia" on pelkkää miesten vähättelyä

Facebookin paikallisryhmässä autonomistaja tilitti raivostuneena. Hänen menopelinsä oli töhritty kaupan parkkipaikalla paksulla mustalla tussilla. Takakontin päällinen oli saanut pintaansa kirkkoveneen, melan ja airot.

Suurin osa keskusteluun osallistuneista ymmärrettävästi kauhisteli ja harmitteli tapahtunutta. Että tuolla lailla toisen omaisuutta sotketaan.

Sitten oli se yksi ”pojat on poikia” -kommentti.

Tiedättekö sen tunteen, kun aivoihin alkaa yhtäkkisesti sattua silkasta raivosta? Tämä oli juuri sellainen hetki.

Kolmella sanalla tuo yksi kommentoija teki kaikista pojista idiootteja. Vain idiootti töhrii toisen omaisuutta, eikä sukupuolella ole siinä mitään merkitystä.

Pojat on poikia ei tarkoita oikeastaan sen enempää kuin tytöt on tyttöjä tai hevoset on hevosiakaan, mutta jotenkin siihen vain sisältyy valtavasti enemmän merkityksiä.

Koska pojat ovat poikia, he pitävät pärisevistä koneista ja leikkivät legoilla. Jos eivät pidä tai leiki, kyse voi silti olla pojasta mutta vähintäänkin vähän oudosta sellaisesta.

Koska pojat ovat poikia, aikuistenkin poikien on hyväksyttyä mättää toista kuuppaan grillijonossa, puristaa tarjoilijatarta takalistosta ja ajella autolla kuin mielipuoli. Miehilläkin on, katsokaas, poikien jutut.

Koko sanonta on silkkaa poikien ja miesten vähättelyä. Ei kai sukupuoli ihmistä tyhmennä?

Toisaalta Uniikki laulaa: Po-pojat on poikii, pa-paukuttaa pallei. Se on vähän tyhmää. Eikös se satu?

Tyhjänpäiväisyyksillä on helppo suoristaa monet mutkat ja yleistää.

Joudun puuttumaan omaankin arkipuheeseeni kaiken aikaa, sillä meillä kasvaa tyttö ja poika. Olen saanut itseni monesti kiinni siitä, että arvotan jälkikasvuani sukupuolen mukaan siitäkin huolimatta, että pyrin kasvattamaan kaksikon tasa-arvoisesti, molempia yhtälaisesti kunnioittaen.

Ei heistä silti tarvitse keskenään samanlaisia tulla, se olisi monesta syystä mahdotontakin. Mutta kunpa heistä kasvaisi omilla aivoillaan ajattelevia ihmisiä enemmän kuin muottiin pakotettuja isoja tyttöjä ja poikia.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.