Kolumni: Selkäkivussa on tärkeintä, ettei jumahda

Selkäkipu on yksi yleisimmistä sairauspoissaolojen syistä. Viime vuonna Kela maksoi selkäoireista johtuvia sairauspäivärahoja yli 97 miljoonaa euroa, ja korvattuja päiviä oli 1,7 miljoonaa.

Lukemat vetävät hiljaiseksi. Onneksi valtaosaan selkävaivoista ei liity vakavaa sairautta, vaan kyse on usein erilaisista venähtymistä. Venähtymäkin osaa olla kivulias, ja kivun välttely alkaa äkkiä vaikuttaa koko elämään. Tekisi ehkä mieli jäädä punkan pohjalle, vaikka juuri sitä pitäisi välttää.

Neljä vuotta sitten minulla todettiin pitkän kipuilun päätteeksi välilevynpullistuma alaselässä. Pitkät lenkit kuihtuivat puolen kilometrin köpöttelyiksi.

En halunnut jäädä sairauslomalle, sillä töissä sain muutakin ajateltavaa kuin kivun. Työpäivän jälkeen kotona odotti koira, jonka oli pakko päästä edes lyhyelle kävelylle. Piti lähteä vaikka sattui. Onneksi viereisessä metsässä oli selälle asfalttia armollisempia hiekkateitä.

Kipu oli välillä lamaannuttava, ja sen välttely hidasti toipumistani. Lopulta opin tunnistamaan, milloin oireilu vaatii liikettä ja milloin lepoa.

Sanotaan, että liikunta on paras lääke selkäkipuun. Minulle liikunta tarkoitti aiemmin vähintään tunnin kestävää hikoilua ja mitattavaa suoritusta. Meni pitkään, että opin kääntämään asetuksia omassa päässäni. Siksi puhuisin mieluummin liikkeestä. Pääasia on, ettei jumahda.

Kävely on ollut ja on yhä tärkein selkäni kuntouttaja ja kunnossa pitäjä. Tärkeää on ollut myös vaivani tuntevan fysioterapeutin ohjaus. Kuminauhajumppa on tuonut vartalon hallintaa ja sitä myöten luvan kokeilla jälleen eri liikuntamuotoja.

Ensi viikolla vietetään valtakunnallista selkäviikkoa teemalla Rakasta selkääsi. Selkäliiton kokoamissa selänhellimisvinkeissä korostuu liike ja armo: kipeäkin selkä tarvitsee liikettä, mutta rasitusta kannattaa jaksottaa, eikä itseltä pidä vaatia liikaa.

Kun lenkille lähtö kehtuuttaa, muistutan itselleni, ettei tavoite ole kilometrit tai kalorit vaan kivuton elämä.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.