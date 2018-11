Kolumni: Suomalaiset tuntevat paremmin USA:n kuin kotimaan politiikkaa

Ei kai ole kovin ihmeellistä, että tällaisina aikoina ihmiset kiinnostuvat politiikasta. Mutta se on ihmeellistä, että tapaan yhä enemmän ihmisiä, jotka kertovat vakavilla äänenpainoilla seuraavansa Yhdysvaltain politiikkaa.

Vielä muutama vuosi sitten lehtiin piti kirjoittaa taustoittavia artikkeleita siitä, miten ja miksi Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä poikkeaa meikäläisestä. Nyt moni osaa pudotella sujuvasti kongressin ylä- ja alahuoneen tehtävät, vaaliaikataulut, ryhmänjohtajat ja päätöksentekojärjestelmät.

Samalla tavalla tunnetaan Yhdysvaltain presidentin valtaoikeudet, tehtävät ja kabinetin kokoonpano, vaalien erilaiset järjestämistavat ja puolueiden keskeiset vaikuttajat.

Mutta sitten samojen ihmisten kanssa käy niin, että suomalainen yhteiskunta ja päätöksenteko ovat hakusessa. Ne ovat ”ei kiinnosta” -kategorian asioita. Sama asenne koskee myös EU:ta.

Tilanteesta voi vetää monenlaisia tulkintoja, mutta tässä nyt yksi, ehkä se ilmeisin.

Kyse ei ole politiikasta osallistumisena – tietenkään, eiväthän suomalaiset ja EU-kansalaiset osallistu Yhdysvaltain politiikan tekoon. Kyse on politiikan seuraamisesta etäältä viihteenä.

Ja varmasti osittain kyse on myös siitä, että pod­casteja ja journalismia seurataan lähinnä englanniksi. Silloin käsittelyn kohde on luontevasti usein Yhdysvallat tai Britannia, jonka asioista hämmästyttävän monet ovat perillä samalla tavalla kuin Yhdysvalloista.

Politiikan seuraaminen viihteenä on tietysti sinänsä hyvä juttu. Jos ei muuta, se on vähintään yleissivistävää. Sellainen seuraaminen on kuitenkin helposti pintapuolista. Ärsyttävää se on silloin, kun toisesta maailmasta aletaan poimia ja yleistää aatteita ja näkemyksiä vailla kritiikkiä tai käsitystä historiasta.

Eikä politiikan seuraaminen sillä tavalla ei tee kenestäkään kansalaista. Se on vähän sama kuin katsoisi television siivousohjelmia: oma koti on silti siivoamatta.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.