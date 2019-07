Kolumni: Suomi on aliarvostettu turistikohde

Kalliojärven kierros, Pohjois-Karjala. Noin kolmen ja puolen kilometrin luontopolku vajaan kolmenkymmenen kilometrin päässä Joensuun torilta.

Tarkoitukseni oli kipaista polku mahdollisimman rivakkaa vauhtia pari kertaa ympäri, jotta polkujuoksutaito kehittyisi.

Suunnitelma meni pahasti pieleen. Suu loksahti auki ensimmäisen kerran jo ennen ensimmäisenkään kilometrin täyttymistä. Loppumatkalla piti könytä jokaiselle kivelle ja kalliolle häkeltymään erämaajärvimaisemasta. Syke nousi juoksun sijasta näköaloista.

Ja vain parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä kaupungista.

Olen harrastanut luontoliikuntaa ulkomailla ja ihastellut vuoria, louhikkoja, merestä kohoavia jylhiä kallioseinämiä. Hienojahan ne ovat.

Helposti syntyy ajatus, ettei tällaista Suomesta löydy. Vuoriahan meillä ei ole, matalia vaaroja vain, ja metsää, pusikkoa, pöheikköä.

Kannattaisi katsoa tarkemmin. Suomessa on neljäkymmentä kansallispuistoa retkeilyreitteineen. Erilaisia ja eripituisia luontopolkuja on lukematon määrä. Suuri osa reiteistä on hyvin maastoon merkittyjä. Internetin ja gps:n aikakaudella metsään meno on turvallista, ja etukäteistietoja antavat esimerkiksi Luontoon.fi- ja Retkipaikka-verkkosivut.

Kalliojärvellä mietin, että Suomi on äärimmäisen aliarvostettu turistikohde.

Jos olisin matkailualalla, tekisin diilin jonkin kiinalaisen matkanjärjestäjän kanssa. Toisin maakuntien Suomeen lentokoneellisen seikkailuhenkisiä kiinalaisia, jotka haluavat nähdä aitoa puhdasta luontoa.

Kierrättäisin kiinalaiset pienissä porukoissa järven ympäri. Kiipeäisimme korkeimmalle kalliolle, katsoisimme auringon kimallusta veden pinnalla, kolhisimme varpaamme kiviin ja tahrisimme jalkapohjat pihkaan. Laavulla pulahtaisimme veteen, keittäisimme nuotiokahvit ja mutustelisimme repusta karjalanpiirakoita.

Kyllä minä ainakin tällaisesta reissusta maksaisin. Tai hetkinen. Eihän minun tarvitse. Sehän on minulle ilmaista.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen tuottaja.