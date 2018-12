Kolumni: Teemani vuodelle 2019 on "Rajat kiinni!"

Mäkin haluun! Niin huutaa ääni sisälläni, kun istun kolmatta päivää sohvalla likaisissa pyjaman housuissa, kirjoitan kirjaa, postailen someen, vastailen sähköposteihin, valmistan samalla lapselle iltaruokaa ja pakkaan joululahjoja.

Minulla on nimittäin hyvä ystävä, joka päättää aina joulukuussa teeman seuraavalle vuodelle. Se voi olla vaikkapa ”minä”, ”rakkaus” tai ”ura”. Ystäväni kertoo kaikille, miten aikoo painottaa elämäänsä tulevaisuudessa, ja tapaa tarkoituksella teemaansa sopivia ihmisiä. Aina kun eteen tulee tienhaara, hän miettii teemaansa ja tekee valinnan sitä kuunnellen.

Olen välillä maailman kyynisin kyräilijä, mutta jopa minun on pakko myöntää, että ystäväni menetelmä toimii. En ole koskaan ollut mikään uudenvuodenlupaaja. Yleensä ihmiset vain lupaavat käydä kuntosalilla tai lopettaa tupakoinnin, enkä aio tehdä kumpaakaan. Mutta ystävänipä on viime vuosina muun muassa vaihtanut alaa ja ollut avaintekijänä monissa yhteiskunnallisissa vallankumouksissa. Joka käänteessä hän on säilyttänyt eleganssinsa ja hyväntuulisuutensa – ja itsensä etusijalla.

Mutta mikä voisi olla minun teemani? Olen jo vaihtanut alaa ja aloittanut keskustelun ruskeista tytöistä, enkä kaipaa mitään uutta uralleni. Pikemminkin päinvastoin: töitä ja vastuita tuntuu olevan liikaa, luovuutta ja aikaa itselle aivan liian vähän.

Tarvitsen rajoja. Ja kun nyt tarkemmin ajattelen, rajani ovat kuin kuukahtanut risuaita. Eikä pelkästään töissä vaan myös ihmissuhteissani ja vanhemmuudessani.

Ensi vuonna aion opetella tunnistamaan kiinnostukseni, osaamiseni ja jaksamiseni rajat – ja myös lausumaan ne ääneen. Eli laittamaan rajat kiinni.

Aion tarttua rohkeasti vain sellaisiin työtarjouksiin, jotka aidosti kiinnostavat. En suostu jokaiseen eteeni tulevaan pyyntöön vain siksi, ettei minua pidettäisi hankalana ja yhteistyökyvyttömänä ihmisenä.

Suljin jo taannoin muutaman somekanavan ja aion pohtia myös loppujen sulkemista. Alan vastata sähköposteihin vain kahtena päivänä viikossa. Kerron ystäville ja heilaehdokkaille, jos jokin, mitä he tekevät, ei tunnu hyvältä. Annan myös kylän kasvattaa lastani ja käytän vapautuvan ajan johonkin muuhun kuin työntekoon.

Mutta ennen kaikkea laitan rajat kiinni itselleni. Sille osalle minusta, joka aina sanoo, etten riitä, en ole tarpeeksi taitava, hauska, kaunis ja tärkeä. Sille, joka tekee pikkumokista härkäsen ja vie yöunetkin rangaistukseksi. Sille sanon: mene sinne mistä olet tullutkin, et ole enää tervetullut tänne.

Kirjoittaja on esseisti ja Ruskeat Tytöt Median päätoimittaja.