Kolumni: Urheilija saa äristä ja kiukutella

Iso ja hikinen mies näyttää siltä kuin purskahtaisi itkuun. Seuraavaksi näyttää, kuin mies hyökkäisi toimittajan kimppuun.

Saksalaisen jalkapalloilijan Per Mertesackerin olemuksesta haastattelussa on mahdoton tulkita, että Saksa on hetkeä aikaisemmin voittanut MM-kisojen jatko-ottelussa Algerian 2–1. Nihkeä peliesitys sai toimittajan sanomaan, että ”ette näyttäneet aidolta Saksalta”.

– Mitä te minulta haluatte? Mitä te meiltä haluat­te? Mertesacker tiuskii.

Haastattelusta tuli hitti Saksassa. Sitä toistettiin televisiossa ja jaettiin sosiaalisessa mediassa kymmeniätuhansia kertoja.

Toimittaja oli faktisesti oikeassa: Saksa pelasi huonosti ja voitti onnekkaasti. Silti kansa asettui äkäisen Mertesackerin puolelle.

Se johtui siitä, että lupsakkana tunnettu urheilija näytti aidosti negatiiviset tunteensa. Mertesacker unohti mediakouluttajien ohjeet ja antoi turhautumisen, kiukun ja mielipahan tulla. Puolustaja on kertonut saaneensa tuntemattomilta yhtä paljon kiitosta Algeria-pelin haastattelusta kuin Saksan maailmanmestaruudesta.

Suomalaisten esiintyminen Pyeongchangin olympialaisissa sai kaipaamaan meille omaa ”Mertesacker-hetkeä”. Suomen somehitiksi nousi pikaluistelija Mika Poutalan kymmenen minuutin pohdiskeluvideo, jossa luistelija analysoi viileästi, että olympiamenestys ei määrittele häntä ihmisenä ja elämä jatkuu yhtä ihanasti kuin aiemminkin.

Video oli älykäs, kiinnostava ja varmasti Poutalalle luonteva. Samalla se oli pidättyväisyyden maailmanennätys.

Huippu-urheilussa kärsitään siitä, että ihminen ei saa näyttää heikkouttaan. Urheilijat kokevat, että heiltä odotetaan ammattimaista mediaesiintymistä ja ystävällistä fanien huomioimista. Pukukopissa pitää jaksaa olla hauska tyyppi, yhteistyökumppaneiden edessä sanavalmis markkinamies. Kaikkea tätä 24/7.

Vaatimus on epäinhimillinen. Väitän, että yleisö olisi valmis hyväksymään paljon enemmän heikkoutta kuin urheilussa ajatellaan. Kunpa Kaisa Mäkäräinen parkaisi seuraavan epäonnistuneen ammuntansa jälkeen Suomen kansalle:

– Mitä te minulta haluatte?

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.