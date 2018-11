Kolumni: Valkoinen heteromies on uudessa tilanteessa – hän joutuu varomaan sanojaan. Vähemmästäkin herkistyy.

Miesten toivotaan usein näyttävän enemmän herkkyyttään. Kuluneella miesten viikolla on tuntunut, että jotkut miehet ovat ymmärtäneet toiveen hieman väärin.

Herkkyyttä on nimittäin näytetty kiukuttelemalla esimerkiksi siitä, kun joku on asioista eri mieltä tai haastaa mielipiteen esittäjän. Kiukuttelu on usein muodossa: ”Valkoinen heteromies ei saa sanoa enää mitään.”

Miesten asemasta julkisessa keskustelussa ovat viime aikoina olleet huolissaan ainakin muusikko Kauko Röyhkä ja tubettaja Aleksi Rantamaa. Heidän mielestään valkoinen heteromies ei saa enää puhua vapaasti mitä haluaa. Rantamaa on jopa sitä mieltä, että kaikki muut saavat puhua vapaammin.

Huolissaan ovat olleet myös monet muut kohtaamani valkoiset heteromiehet. Mutta miksi?

Minkään väestöryhmän ei ole koskaan ollut yhtä helppo osallistua julkiseen keskusteluun kuin valkoisten heteromiesten. Eikä heidän totta tosiaan ole vieläkään vaikeaa saada ääntänsä kuuluviin. Tämäkin kolumni käsittelee heidän sanomisiaan.

Kukaan ei kiellä valkoisia heteromiehiä puhumasta, päinvastoin. Mutta enää he eivät voi puhua muiden puolesta ilman, että joku huomauttaa siitä.

Enää he eivät myöskään voi olla huomioimatta omaa asemaansa ilman, että joku puuttuu siihen. Joku saattaa myös olla asioista räväkästikin eri mieltä ja kertoa sen julkisesti.

Se ei ole miesten hiljentämistä. Se on keskustelua, johon osallistuvat muutkin kuin valkoiset heteromiehet.

Varmasti tuntuu pahalta, jos sinut hiljennetään vain sen vuoksi, että olet tietyn sukupuolen, ihonvärin tai seksuaalisen suuntautumisen edustaja. Itse olen niin etuoikeutettu, että en ole joutunut kokemaan sellaista – eikä ole yksikään valkoinen heteromieskään.

Se on kyllä onni, sillä jos nahka on noin ohut, minkälaisen reaktion aiheuttaisi, jos heidät oikeasti yritettäisiin hiljentää?

Minua kyllä kiinnostaa edelleen kovasti, mitä sanottavaa valkoisella heteromiehellä on. Minusta olisi kiinnostavaa kuulla esimerkiksi siitä, kuinka ahdas on valkoisen heteromiehen rooli, kuinka poissulkevaa ja ahdistavaa on naisia alentava ”pukukoppipuhe” tai kuinka vaikeaa on itkeä julkisesti.

Oma isäni on kova itkemään. Välillä hän pillahtaa itkuun kesken lauseen liikuttuessaan esimerkiksi tyttärentyttären hienosti suorittamasta kärrynpyörästä.

Osaan olla tällaisesta isästä kiitollinen ja ylpeä. Tällaisesta valkoisen heteromiehen herkkyydestä haluan kuulla lisää.

Kolumnisti on käsikirjoittaja ja ohjaaja.