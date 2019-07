Kolumni: Vanhenemista luulee ymmärtävänsä, kunnes siitä tulee totta

Ihmisillä on karkeasti ottaen kahdenlaista tietoa. On tietoa, joka ylittää yksittäisen ihmisen kokemuksen, ajan kuluessa kasautuvaa tietoa. Sellaista on esimerkiksi luonnontieteellinen tieto: jokainen voi lisätä jotakin siihen, mitä muut ovat tehneet, mutta kaikkea ei tarvitse tehdä alusta alkaen itse.

Sitten on tietoa, joka ei kasaudu. Se on inhimillisesti itseä lähinnä olevaa tietoa, tietoa siitä, miltä tuntuu olla minä tai miten elämää pitäisi elää, varsinkin juuri tätä elämää näissä olosuhteissa.

Yhä useammin ystävien kesken keskustellessa tai sosiaalisessa mediassa huomaan, että puhe kääntyy ikääntymiseen. Puheen sävy on useimmiten sama: näinkö se käykin, tällaistako se onkin.

Tietysti jokainen on kuullut joltakin, millaista on tuntea vanhentuvansa tai tuntea itsensä vanhaksi. Mutta asian tunteminen itse, sen ymmärtäminen, on eri asia.

Tältä tuntuu aamuisin, kun polvet ja selkä jumittavat. Ei sellaisesta tarvinnut ennen välittää. Tai tällaista on, kun tuntuu, ettei aamulla leikkaa, tai iltaisin ei putoa suorilta jaloilta syvään uneen.

Tai kokemus siitä, että muuttuu näkymättömäksi, tai että muuttuu ukoksi tai akaksi, ikäryhmän edustajaksi, kun on aikaisemmin ollut hetken aikaa nuorison ja keski-iän välissä jotakin.

Jokainen ainakin minun tuttavapiirissäni tuntuu olevan muutosten edessä vähän ihmeisssään. Ainakin useimmat tuntuvat myös suhtautuvan asiaan luontevasti: kun kerran näin väistämättä käy, niin parempi olla välittämättä liikoja.

Silti kannattaa pysähtyä hetkeksi. Näissä kokemuksissa ollaan nimittäin viisastumisen äärellä. Viisautta vain on hirveän vaikeaa jakaa muille niin, että se uppoaisi.

Samassa tilanteessa olevat ymmärtävät paremmin. Ainakin minä ymmärsin heti, kun tuttava kyseli Facebookissa: onko olemassa sellaisia tonttuja, jotka käyvät öisin lisäämässä valkoisia langanpätkiä partaan?

Kymmenen vuotta sitten olisin luullut ymmärtäväni. Mutta nyt ymmärrän.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.