Kolumni: Voisitko näyttää tissit Ruisrockissa?

Jokohan nuoret ja naiset – ja etenkin nuoret naiset – voitaisiin alkaa ottaa tosissaan.

Kansa on puhunut ja pulinat pois. Kansa äänesti eduskuntaan ennätysmäärän naisia, ja eduskunnan keski-ikä laski. Ne ovat kerrankin hyviä merkkejä huolestuttavien merkkien joukossa.

Viimeisen puolen vuoden puhutuimpia henkilöitä länsimaisessa lehdistössä on ollut Greta Thunberg. Hän on 16-vuotias nainen, joka on perjantaisin koululakossa ja protestoi ilmaston puolesta.

Thunberg on ollut erikoistapaus, jota pällistellään kuin sirkuseläintä. Hänen kanssaan otetaan yhteiskuvia ja hoetaan “hyvä hyvä”, eikä mitään tapahdu.

Thunberg kutsutaan EU-parlamenttiin ja kansainvälisiin kokouksiin puhumaan. Häntä kuunnellaan muka vakavan näköisenä ja ostetaan itselle hyvää omaatuntoa, että nyt on tietoisuus jälleen lisääntynyt.

Thunbergia ja muita nuoria ilmastoaktivisteja on myös vähätelty, lähinnä vanhempien miesten toimesta. Mitä te hössötätte, menkää istuttamaan puita. Vähättely johtuu siitä, että nuorten viesti on epämiellyttävä ja heidät nähdään uhkana.

Kun lapsi on nelivuotias, kehutaan, miten fiksu ja taitava piirtäjä hän onkaan. Kun lapsi kasvaa 16-vuotiaaksi, hänestä on jo tullut tyhmä, joka ei voi oikeasti tajuta mistään mitään, voi olla rikosoikeudellisessa vastuussa mutta ei saa äänestää.

Älynsä huipulle ihminen palaa jälleen kuusikymppisenä, kun hän on asuntolainan ja toimistotyön lamaannuttama eikä usko enää tieteeseen.

Entistä nuoremman eduskunnan myötä voisi olla aika normalisoida nuoria poliitikkoja. Koko Suomessa toiseksi eniten ääniä sai 31-vuotias Li Andersson, jota tosin hurjasta luottamuksesta huolimatta yhä kohdellaan julkisuudessa vähätellen.

Kun Maria Veitola yökyläilee tv:ssä Antti Rinteen luona, hän katselee 56-vuotiasta demarijohtajaa ylöspäin kuin vanhaa valtiomiestä ja kysyy, haluaisiko hän olla presidentti.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin luona Veitola kysyy, että kohdellaanko häntä eri tavalla sukupuolen ja iän perusteella. Sitten hän jatkaa pommittamalla kysymyssarjaa, että voisiko Andersson näyttää tissit Ruisrockissa, polttaa pilveä Ruisrockissa tai käydä kyykkypissalla Ruisrockissa. Jos haluat kevään kiusallisimman pseudofeministisen tv-kaksituntisen, katso peräkkäin Rinne- ja Andersson-jaksot.

Ottaisiko Antti Rinne paidan pois Ruisrockissa?

