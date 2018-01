Kolumni: Yli- ja aliaktiivisuuden malleja

Tylsääkin presidentinvaalia kannattaa Suomessa vaalia.

Ettei kävisi niinkuin Amerikassa, jossa kansanvallan vaalierehdyksetkin ovat suuria.

Suomen hallituksen osin hallitsematon työttö­mien aktiivimalli on aktivoinut ja työllistänyt toistaiseksi vain opposition. Tosin sille tuli heti alkuun työtapaturma, kun demarijohtaja Antti Rinteen sanojen synnytystalkoissa niskalau­kaus ampui omaan ja puolueen nilkkaan.

Tällä kertaa mätää ei ole Tanskan maan mallissa.

Yhdysvaltain mallissa presidentti Donald Trump on aktiivinen – pääpa(i)no on alkuosalla akti. Niin akTiiviisti mies on verinais-juttujaan toitottanut.

Trump haluaa näyttää maailmalle mallia. Mallin nimi on Melania, joka on Amerikan mutta ei Trumpin ensimmäinen nainen.

Roolijako on selvä: Melania ei puhu mitään, Donald puhuu mitä vain.

Kaunotar ja (H)irviö. Donald kamp(p)aa ja Melania meik(kaa) Americaa greitiksi ögein.

USAssa lapsikin voi näyttää aikuiselta presidentiltä. Siksi poliittinen (viihde)ohjelma on lapselLista. Onnistumisten lista on lyhyt.

Maailmalla odotetaan jännityksellä, kumpi tekee ensin nappisuorituksen: Trump vai Pohjois-Korean Kim Jong-un? Kummankin ydinosaaminen on vaarallisen lähellä ydinaseosaamista. Venäjän Putin mukaan lukien mahtipontisia miehiä, joilla pontimena on mahti. Kiina odottaa rauhassa, kun mahtikolmikon kolistelu suo antejaan.

Euroopassa on Merkellinen tilanne, kun ei tiedetä kuka Saksaa johtaa. Eikä Britanniassa tiedetä mihin Brex(sh)it johtaa. Kuninkaalliset keikistelevät mediassa, presidenttiä ei ole ja pääministerin nimi on Ehkä.

Suomen presidentinvaalit eivät ole jännittävät. Jennittävät ne ovat sisällön keveyden ja presidentin rouvan raskauden vuoksi. Perhepoliittisista syistä Sauli Niinistön voitto avauskierroksella antaisi paikan ja aikaa ristiäisten suunnittelulle.

Kansanliike vie Niinistön väistämättä Linnaan. Paavo Väyrysen (k)ansanliike vie ääniä uusilta ja Vanhasilta ehdokkailta.

Väyrysellä on ollut mukiin meneviä kampanjoita. Paavo kauhoo nytkin mukilla enemmän ääniä kun saman ja eri puolueen Matti Vanhanen ämpärillä. Ämpäri käydään ja yhteen prosenttiin tullaan. Miehiä yhdistää ainoastaan sähköinen sydämen rytmitys.

Haavisto ja Huh(huh)tasaari ynnä muut tähtäävät 2024 vaaliin. Mutta: Väyrynen on silloin vasta 77-vuotias, eli 24 vuotta – Kekkosen vallassaoloajan – nuorempi kuin isänsä kuollessaan.

Suomea länteen vienyt Sauli Niinistö vie silloin lastaan esikouluun.

Kirjoittaja on pakinoitsija jo kolmannessa polvessa.