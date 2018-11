Kun ruotsalaispariskunta kirjoittaa rikosromaania, he kuvittelevat olevansa mies nimeltä Lars Kepler

Marraskuun melankolinen harmaus täyttää Helsingin kadut. Sää on kuin pohjoismaisesta dekkarista – onhan kaupunkiin saapunut kansainvälisesti menestynyt rikoskirjailija Lars Kepler. Hänen teoksiaan on käännetty neljällekymmenelle kielelle ja myyty yli kaksitoista miljoonaa kappaletta.

Tosin kirjailijaa nimeltä Lars Kepler ei edes ole olemassa.

Joona Linna -dekkareiden kirjoittaja on ruotsalaispariskunnan kirjailijanimi. Sarjan uusin teos Lazarus julkaistiin Suomessa kaksi viikkoa sitten. Dekkareiden elokuvamaiset kohtaukset tulevat niin iholle, että ne saavat herkän lukijan säikkymään jokaista rasahdusta.

Kirjailijat Alexander Ahndoril, 51, ja Alexendra Coelho Ahndoril, 52, myöntävät, että käänteet jännittävät heitä itseäänkin.

– Kirjoitamme omista peloistamme. Prosessin aikana näen painajaisia, mutta ne onneksi loppuvat, kun saamme kirjan valmiiksi. Ajattelemme, että painajaiset ovat hyvä merkki, sillä ne kertovat, että olemme yhteydessä syvimpiin pelkoihimme, Coelho Ahndoril kertoo.

Pariskunta on ollut yhdessä parikymmentä vuotta. Sitä ennen Alexandra oli näyttelijä, kun taas Alexander on työskennellyt koko ikänsä kirjailijana. Hän kirjoitti ensimmäisen romaaninsa jo 18-vuotiaana ja on tehnyt muun muassa näytelmiä.

– Halusimme kirjoittaa yhdessä jo aiemmin, mutta se ei ollut helppoa. Meillä on kirjoittajina erilaiset äänet.

Ennen ensimmäistä yhteistä kirjaa Alexandra kirjoitti kolme historiallista romaania ja opetti kirjallisuutta yliopistossa.

Pariskunta yritti tehdä lastenkirjan yhdessä, mutta siitä ei tullut mitään. He kokeilivat myös näytelmää, mikä oli vielä huonompi kokemus.

– Tajusimme, että tarvitsemme kolmannen, kuvitteellisen kirjoittajan, jotta voimme siirtää egomme syrjään. Alexander keksi ensin sukunimen Kepler, sitten tuli Lars.

Kirjailijalla on oma ääni ja tyyli.

– Kun kirjoitamme, kuvittelemme olevamme hän. Lars Kepler on meille kuin tarinan ensimmäiset sanat tai musiikkikappaleen ensisoinnut, se on osa tunnelmaa.

Tasaveroinen suhde ja avoin keskustelu luovat perustan yhdessä kirjoittamiselle.

– Puhumme paljon. Pohdimme ideaa ja teemme runsaasti taustatyötä: jututamme lääkäreitä, poliiseja ja rikospaikkatutkijoita. Teemme kaiken yhdessä. Olemme molemmat esimerkiksi testanneet erilaisia aseita ampumaradalla, Ahndoril sanoo.

Romaanin käsikirjoituksen ensimmäisen version he tekevät muistilapuille, joista kullakin on yksi kirjan kohtaus pääpiirteissään. Sitten he alkavat vaihdella lappujen järjestystä, jotta tarinan osat löytävät oikeat paikkansa.

Laput muuttuvat kirjaksi pariskunnan vanhan keittiönpöydän ääressä, jossa he istuvat kirjoittamassa vierekkäin. Toinen aloittaa kirjoittamisen yhdestä kohtauksesta, toinen toisesta. Kun kohtaukset ovat valmiita, he lähettävät ne sähköpostilla toisilleen.

– Kirjoissa ei ole yhtään kohtaa, jota emme olisi kirjoittaneet yhdessä. Tekstien vaihtaminen inspiroi, sillä siinä saa toiselta välittömästi palautetta. Se tuo uusia ideoita. Yksin kirjottaessa inspiraatiota joutuu joskus odottamaan, mutta yhdessä flow pysyy yllä koko ajan.

Vaikka juoni olisi muistilapuilla valmis, Coelho Ahndorilin mukaan tarina tulee eläväksi vasta tekstiä kirjoittaessa.

– Inspiraatio voi lähteä viemään tarinaa toiseen suuntaan kuin olemme suunnitelleet, mutta sitä pitää seurata. Jos meille tulee erimielisyyttä suunnasta, se kertoo tarinan epätasapainosta. Silloin pitää palata taaksepäin ja pohtia, missä kohdassa erilainen käsitys on syntynyt. Sitten voimme korjata tilanteen.

Yhdessä kirjoittaminen vaatii keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta, sillä palautetta on pakko antaa suorasanaisesti.

– Eri mieltä oleminen ei ole meille iso juttu, sillä haluamme kirjoittaa parhaan mahdollisen kirjan, Coelho Ahndoril sanoo.

Hän kehuu miestään mahtavaksi kirjoittajaksi ja tekstin prosessoijaksi, kun taas Ahndoril pitää vaimonsa vahvuutena erityisesti ideointikykyä.

Uransa alussa he yrittivät pitää oikeat nimensä salassa. Kun vuonna 2009 ilmestynyt esikoisteos Hypnotisoija osoittautui jättimenestykseksi, Lars Keplerin henkilöllisyydestä tuli arvoitus, jota kansainvälinen media yritti ratkaista. Lopulta ruotsalainen iltapäivälehti paljasti, ketkä nimen taakse kätkeytyvät.

– Halusimme pysyä piilossa, koska pelkäsimme, että yhteytemme kirjoittajina, tämä taika, voisi kadota. Oli kuitenkin hyvä, että paljastuimme: rakastamme sitä, että voimme olla lähellä lukijoitamme.

Pariskunta on onnellinen siitä, että voivat elää tekemällä unelmatyötään, mutta huimaa menestystään he eivät juuri mieti.

– Halvaantuisin, jos alkaisin ajatella odotuksia, Coelho Ahndoril sanoo.

Keplerin kirjojen päähenkilö on poliisi Joona Linna, jolla on suomalaiset sukujuuret. Sukunimensä hän sai Ahndorilien paljon lukemalta ja arvostamalta Väinö Linnalta.

– Joona on huomionosoitus suomalaisvähemmistölle, joka on ollut altavastaajan asemassa ruotsalaisessa yhteiskunnassa.

Kirjoissa kohdataan pahuutta ja väkivaltaa. Niitä ei ihannoida, mutta pariskunta haluaa esittää ne mahdollisimman totuudenmukaisesti.

– Kirjailijan pitää innostua jokaisesta hahmostaan ja ymmärtää heistä jokaista, vaikka he tekisivät pahaa. Toisin kuin usein oikeassa elämässä, kirjoissa saamme myös vastauksia kysymyksiimme, Ahndoril sanoo.

Joskus kirjojen pahuus tunkee todelliseen elämään. Ensimmäiseen kirjaansa pariskunta kirjoitti psykologin vastaanoton, jonka pohjapiirros oli samanlainen kuin heidän kotinsa.

– Heräsin jatkuvasti tunteeseen, että talossamme on joku, Coelho Ahndoril sanoo.

– Lopulta meidän piti myydä se ja ostaa uusi koti. Toisen kirjan kohdalla olimme jo viisaampia: käytimme mallina naapurin taloa.

Lars Kepler

Kirjailijanimi, jolla ruotsalaiset Alexander Ahndoril, 51, ja Alexandra Coelho Ahndoril, 52, kirjoittavat rikoskirjoja.

Lars Kepler on julkaissut kahdeksan dekkaria, joista seitsemän kuuluu kansainvälisesti suosittuun Joona Linna -sarjaan.

Kirjoja on käännetty 40 kielelle ja myyty yli 12 miljoonaa kappaletta.

Linna-sarjasta ollaan tekemässä elokuvia ja tv-sarjaa Hollywoodissa.

Pariskunta harrastaa ruoan laittamista, lukemista ja elokuvia.

He asuvat Tukholmassa, ja heillä on kolme teini-ikäistä tytärtä. ”Lapset pitävät meidät kiinni tosielämässä ja estävät työskentelemästä yötä myöten.”