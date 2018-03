Lastentarhanopettaja X vaihtaa alaa yli 20 vuoden työuran jälkeen: "Kiitos päättäjät, minä otan loparit"

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on ehdottanut, että tulevaisuudessa kahdella kolmasosalla päiväkodin henkilöstöstä pitäisi olla korkeakoulututkinto. Totuus on kuitenkin, että tutkinto ei tuo kenellekään lisää käsi- tai silmäpareja, joita päiväkotiryhmissä nyt kipeästi tarvittaisiin.

Tuntuu, että päättäjät ovat lumoutuneet pedagogiikasta ja unohtaneet sen, että pedagogiikan toteuttamiseen tarvitaan osaavia ammattilaisia. Kasvatustieteen kandidaateista ei ole apua, kun henkilöstöä on koko ajan vähennetty ja ryhmäkokoja kasvatettu.

Pedagogisen osaamisen lisäämisessä ei ole mitään huonoa, mutta kyseenalaistan sen, voidaanko hyvää pedagogiikkaa toteuttaa päiväkotien nykyisillä resursseilla.

Varhaiskasvatuksen opinnoissa kantava ajatus on pienryhmätoiminta. Iso lapsiryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin, joista jokaisella on oma ohjaaja. Käytännössä pienryhmäopetus ei onnistu, koska väkeä on liian vähän. Niinpä kasvatustieteilijät askartelevat pääsiäistipuja esimerkiksi seitsemän 4–5-vuotiaan kanssa ja yrittävät opettaa heille kädentaitoja. Niin ison ryhmän kanssa ei auta kuin toivoa parasta ja pelätä pahinta.

Korkeakoulututkinto tuo vastuuta. Lastentarhanopettajien tehtävänä on suunnitella työtä ja laatia varhaiskasvatussuunnitelmat, joihin kirjataan lasten henkilökohtaiset tavoitteet. Ne tavoitteet pitäisi pitää mielessä ja osata tukea lasta niiden saavuttamisessa. Jälleen kerran: tarvittaisiin enemmän ihmisiä toteuttamaan näitä suunnitelmia. Toimisto- ja paperitöitä on paljon, ja niihin kuluva aika on pois lapsilta.

Arvelen, että alalle ei löydy tarpeeksi kasvatustieteellisen koulutuksen saaneita lastentarhanopettajia. Jotainhan se kertoo, että pelkästään pääkaupunkiseudulla on täyttämättä 600 lastentarhanopettajan paikkaa.

Jos työssä olisikin mahdollista opettaa lapsia leikin kautta, kuten varhaiskasvatuksessa on ideana, ehkä ala olisi houkuttelevampi. En ihmettele yhtään, että pitkän koulutuksen saanutta ammattilaista ei kiinnosta lähteä ”käärimään kurahousuja”.

Myös palkan pitäisi vastata paremmin koulutustasoa, mutta olen aika pessimistinen. Uutisointi pääkaupunkiseudun ”palkkakartellista” saa minut ajattelemaan, että hetken aikaa metelöidään. Sitten saadaan ehkä prosentin palkankorotus – ja sitten ollaan taas hiljaa.

Kaupungissani teetettiin äskettäin asiakastyytyväisyyskysely. Vanhemmilta tuli paljon positiivista palautetta mutta myös kritiikkiä siitä, että työntekijät vaikuttavat väsyneiltä ja lapsiryhmät suurilta.

Johtaja sanoi meille, että ryhmäkoot ovat asia, jolle emme voi mitään. Siitä tuli hölmistynyt olo.

Päiväkotien johtajien tehtävä on pitää päiväkotien täyttöprosentit sillä tasolla, joka annetaan heille ylempää. Kaupunkien johtoryhmät ja poliittiset päättäjät ovat niitä, joiden pitäisi kantaa vastuuta siitä, että henkilöstömitoitukset ovat lain mukaisia.

Yli 20 vuoden työuran jälkeen olen päättänyt vaihtaa alaa. Laitoin juuri paperit vetämään lähteäkseni opiskelemaan. Jos en pääse, etsin töitä edellisen koulutukseni puolelta eli kaupalliselta alalta.

Koen, etten enää pysty toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta niillä resursseilla, mitkä meille annetaan.

Oloni on nyt keventynyt mutta samalla haikea. Olen vähän pettynyt itseeni. Tuntuu, että annoin periksi. Ajattelen kuitenkin, että on turha enää valittaa järjestelmästä, koska ei se siitä muutu. Mutta itseäni voin muuttaa.

Palstalla eri alojen ammattilaiset kertovat asioista, joista ei voi puhua omalla nimellä. Palsta ilmestyy joka toinen viikko.