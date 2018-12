Linnan juhlien jälkeen lattioilta kerätään vierailta pudonneita kunniamerkkejä – ja ensi viikolla niitä jaetaan taas tuhansittain lisää

Ensi torstain itsenäisyyspäivänä noin 4 000 suomalaista palkitaan Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Leijonan (SL) kunniamerkeillä ja mitaleilla. Palkittavien lukumäärä on pysynyt vakiona jo vuosia.

SVR:n ja SL:n ritarikuntien kunniamerkin on saanut vuodesta 1919 lähtien noin 360 000 ihmistä. Joukossa on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia.

Kun mukaan lasketaan kolmannen virallisen ritarikunnan eli Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkit, palkittujen määrä nousee yli miljoonaan. Suurin osa Vapaudenristin kunniamerkeistä jaettiin sotien aikaan.

Kunniamerkin saajalta edellytetään muun muassa ”keskitason yläpuolella olevia henkilökohtaisia ansioita” ja ”hyvämaineisuutta”. Kunniamerkkisääntöihin ei kuitenkaan ole kirjattu vaikkapa sitä, kuinka pitkä rikostuomio johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

– Jos on yhteiskunnan kannalta moitittavaa toimintaa tai käyttäytymistä, on selvää, ettei sellaista henkilöä pidä palkita. Mutta nämä ovat tapauskohtaisia asioita, sanoo SVR:n ja SL:n ritarikuntien sihteeri, kontra-amiraali Antero Karumaa.

Kunniamerkin voi myös joutua palauttamaan, jos ritarikuntien hallitus tai suurmestari eli tasavallan presidentti niin määrää. Palauttamista voidaan vaatia esimerkiksi silloin, jos kunniamerkin saaja syyllistyy rikoksiin merkin saamisen jälkeen.

Onko kunniamerkkejä todella pyydetty takaisin?

– Kyllä sitäkin on tapahtunut, Karumaa sanoo.

Joskus käy niinkin, että jollekulle kunniamerkkiä ehdottanut on itse perunut hakemuksen, kun palkittavaksi esitetystä on selvinnyt kielteisiä asioita. Se on Karumaan mielestä suoraselkäistä. Toisinaan palkittava ei halua ottaa kunniamerkkiä vastaan esimerkiksi vakaumuksensa vuoksi.

Vaikka maine ja kunnia maistuisikin, itselleen on turha hakea kunniamerkkiä.

– Se johtaa hylkäämiseen. Suhtaudumme ynseästi, jos on omassa asiassaan aktiivinen. Kunniamerkin esittäminen itselle ei ole suomalaisen järjestelmän mukaista, Karumaa painottaa.

Yleinen kunniamerkin hylkäämisperuste on huonosti laadittu hakemus. Tavallista on myös se, että kunniamerkin saajaksi ehdotettu henkilö on palkittu jo aiemmin – usein jopa haettua korkeampiarvoisella kunniamerkillä.

– Joskus hakemuksen tekemiseen suhtaudutaan leväperäisesti. Siitä kärsii aina palkituksi ehdotettu.

Karenssiaika virallisessa palkitsemisessa on seitsemän vuotta. Virallinen palkitseminen pitää kunniamerkkien lisäksi sisällään presidentin myöntämät arvonimet.

Valtaosa kunniamerkkiesityksistä tulee ritarikuntiin hyvin valmisteltuina ministeriöiden kautta. Lopullisen päätöksen kunniamerkin myöntämisestä tekee ritarikuntien suurmestari.

Myönnetyistä kunniamerkeistä 85 prosenttia on ansioristejä ja mitaleja, vain vajaa prosentti suurristejä ja komentajamerkkejä.

Arvokkain kunniamerkki on Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen. Se annetaan yleensä vain valtionpäämiehille. Tasavallan presidentti saa aina virkaanastujaisissaan kaikkien kolmen ritarikunnan korkeimmat kunniamerkit.

– Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolla tasavallan presidentti kantaa juhlapuvussaan Suomen Valkoisen Ruusun ketjuja, Vapaudenristin ritarikunnan suurristin keltaista nauhaa sekä kaikkien kolmen ritarikunnan suurristien rintatähtiä, Karumaa kertoo.

Linnan juhliin kuuluu myös se, että illan päätteeksi lattioilta kerätään talteen juhlijoilta pudonneita kunniamerkkejä. Niiden omistajat pyritään selvittämään: kunniamerkeistä vain Suomen Leijonan ritarikunnan Pro Finlandia -mitaliin on kaiverrettu saajan nimi.

Tämän vuoden aikana kunniamerkkejä luovutetaan noin 6 000. Mukaan on laskettu itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit. Vuodesta 2015 alkaen kunniamerkkien määrää on nostanut sotaveteraanien palkitseminen satavuotiaan Suomen kunniaksi.

Ritarikunnat ovat aktiivisesti etsineet ja palkinneet aiemmin palkitsemattomia, elossa olevia veteraaneja. Työ jatkuu vielä ainakin ensi vuoden ajan.

– Kunniamerkkejä luovuttamaan on perustettu kunniamerkkipartioita, jotka vievät kunniamerkit juhlallisesti perille, Karumaa kertoo.

Itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajat julkistetaan maanantaina.