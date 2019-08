Lola Odusoga: Ilmaistöihin pyytäminen on loukkaavaa

Malli, juontaja ja bloggaaja Lola Odusoga, 42, ajaa lähes päivittäin Turusta Helsinkiin töihin. Parhaillaan tekeillä on kolme tv-ohjelmaa.

Sinulla on tatuointi, jossa lukee pleasure. Se tarkoittaa mielihyvää tai nautintoa. Mistä olet tänään saanut mielihyvää?

– Olin frendini luona yötä Espoossa ja lähdin töihin ennen kun hänen tyttärensä, kummityttöni, heräsi. Hiippailin lapsen huoneeseen, onnistuin olemaan herättämättä ja jätin syntymäpäivälahjan siten, että hän näkee sen ensimmäiseksi herätessään.

Mikä on oudoin työtarjous, jonka olet saanut?

– Outoa on, kun pyydetään töihin ilmaiseksi. Eihän lääkäriltäkään kysytä, että ”voisitko nyt vilkaista ilmaiseksi, kun minulle olisi niin tärkeää, että tarkastuksen teet juuri sinä”. Minulle olisi tosi tärkeää saada vuokra maksettua. Ilmaistöihin pyytäminen on loukkaavaa, mutta usein pyytäjäkin loukkaantuu, kun kieltäydyn. Mutta joku niihin aina menee, koska juonto- ja mallikeikoista saa näkyvyyttä, joka voi poikia lisää töitä.

Mitä löytyy kirpparikassistasi?

– Auts, arka paikka. Pidin huhtikuussa kirppispöytää ja toin yhdeksän kassillista myymättä jääneitä vaatteita takaisin kotiin. Ne ovat siellä edelleen. Siirtelen niitä huoneesta toiseen, kun lapset tulevat luokseni. Tavarat pitäisi lajitella, mutta koti on ollut kesän ajan pitkälti varastona, jossa käyn vain purkamassa ja pakkaamassa laukun.

Sinut on valittu Suomen kauneimmaksi ja koko maailman kolmanneksi kauneimmaksi. Mikä tekee ihmisestä kauniin?

– Herranjumala, sehän on vain yksi kilpailu! Kukin ihannoi vähän erilaisia ulkonäköpiirteitä. Minusta tärkeintä on itsetunto ja se, miten itsensä kantaa, hyvä käytös ja hymy. Hymy sopii kaikille.

Miten täydellinen missihymy tehdään? Antaisitko sanalliset ohjeet?

– Mulla on mielestäni liian pieni hymy, ja joskus olen harjoitellut hymyilemään leveämmin. Kaunis missihymy on aito. Kyse on myös mielenhallinnasta: pitää olla kikka, jolla hymyn saa ulottumaan silmiin, vaikkei juuri sillä hetkellä hymyilyttäisi. Mutta omaa niksiäni en paljasta, se on jokaisen henkilökohtainen asia.

Olet kertonut olevasi huono pitämään lounastaukoja. Kärsitkö nälkäkiukusta?

– Ei tosi-tv-ohjelma Selviytyjiin voi lähteä, jos tulee kiukkuiseksi nälkäisenä. Minulla on parin tunnin työmatka Turusta Helsinkiin, ja päivä venyy entisestään, jos pidän tunnin tauon keskellä päivää. Syön eväitä samalla kun teen töitä.

Mitä sanoisit, jos tyttäresi ilmoittaisi osallistuvansa missikisoihin?

– Tyttäreni on niin fiksu, että ymmärtää, ettei missitittelistä ole tänä päivänä samanlaista hyötyä kuin 1990-luvun Suomessa. Voittaja saa kutsuja pippaloihin ja pääsee kisamatkalle. Julkisuutta en voi suositella kenellekään.

Jos voisit olla päivän tunnistamaton, mitä tekisit?

– Tekisin lasten kanssa asioita, joihin en nyt lähde mukaan, koska haluan taata heille yksityisyyden. Haluaisin usein olla tunnistamaton. Nautin siitä ulkomailla.

Curly girl -metodi on muodissa, ja kaikki haluavat kiharat. Haaveiletko suorista hiuksista?

– Suoristusraudalla saan halutessani suorat hiukset päiväksi. Useimmiten tukkani on luonnontilassa. Kemiallisista suoristuksista en enää haaveile, sillä missivuosina afrohiuksia ei osattu käsitellä, ja hiukseni katkesivat pahasti.

Kiltistä missistä suorasuuksi, joka otsikoiden mukaan ”tylyttää, laukoo ja ränttää”. Miten siinä niin kävi?

– Ei mitään käynyt, olen aina sanonut asiat suoraan, koska vihaan selkään puukottamista. Kaikki eivät kuitenkaan kestä rakentavaakaan palautetta, vaan saan usein kuulla olevani ilkeä, kiusaavani ja haukkuvani. Joten oli asia mikä tahansa, lööpit kirkuvat minun tylyttäneen.

Kerro joku turkulaisvitsi.

– Mikä on parasta Turussa?

– Moottoritie Helsinkiin.