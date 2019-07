Marianne Miettinen on jalkapallokommentaattorina Lyonissa: "Aina ei pysty pysymään rauhallisena"

Jalkapallovalmentaja- ja kommentaattori Marianne Miettisellä, 44, on tänään jännittävät paikat. Suomen Palloliiton tyttöjen huippujalkapallopäällikkönä toimiva Miettinen on Lyonissa kommentoimassa Ylen asiantuntijana naisten jalkapallon MM-finaaliottelua.

Ottelu nähdään suorana Ylen kanavilta tänään kello 18.

Kuinka suuri juttu nämä kisat ja finaali sinulle ovat?

– On älyttömän siistiä päästä tänne paikan päälle. Olen ollut MM-finaaleissa paikalla Saksassa 2011 ja Kanadassa 2015, ja ne olivat myös hienoja kokemuksia. Nyt näiden kisojen näkyvyys on ihan eri luokkaa, nämä ovat ihan toisella tavalla tapaus.

Milloin Suomi pelaa MM-kisoissa?

– Seuraava tavoite on naisten EM-lopputurnaus 2021. Se on täysin realistinen tähtäin. EM-kisat ovat kovat, ne voivat olla jopa kovemmat kuin MM-kisat. MM-kisoihin Euroopan maiden on tosin hyvin vaikea päästä, sillä paikkoja on vähän.

Mitä odotat tämänpäiväiseltä finaaliottelulta?

– Odotan huikeaa jalkapallotapahtumaa. Finaalin liput on myyty loppuun jo aikoja sitten, ja paikalla on paljon eri maiden faneja, vaikka isäntämaa Ranska ei nyt finaalissa pelaakaan. Kannustusta joukkueille varmasti löytyy.

Miten pystyt pysymään rauhallisena ja asiallisena kommentoidessasi pelejä?

– No en aina pystykään! Heittäydyn helposti tunnelmaan mukaan etenkin, jos ollaan stadionilla. Studiossa pitää pysyä analyyttisempana jo senkin takia, että mietimme siellä, mitä videoita poimisimme näytettäväksi. Tarkoitus on avata videoilla katsojille pelin hienoutta ja näyttää muutakin kuin pelkästään maaleja.

Olet ollut itse pelaaja, valmentaja ja jalkapallokommentaattori. Mikä näistä rooleista on mieluisin?

– Pelaaja oli kyllä se mieluisin rooli. Lopetin itse jo 21-vuotiaana ja siirryin sitten valmentajaksi. Kaikille nuorille sanoisin nyt, että pelatkaa niin pitkään kuin mahdollista! Toiseksi mieluiten olisin varmaan kentällä valmentajana. Nyt, kun Suomi ei ole mukana näissä kisoissa, olen mielelläni Ylen asiantuntijana. On todella hienoa, että Yle panostaa näin naisten jalkapalloon.

Mikä on paras kokemasi jalkapallohetki kautta aikojen?

– Tämä liittyy valmentajan uraan. Valmentamani joukkue selvisi vuonna 2013 19-vuotiaiden EM-lopputurnaukseen, joka pelattiin Walesissa. Siellä selvisimme neljän parhaan joukkoon, joka oikeutti paikkaan U20 MM-kisoihin Kanadaan. Se koko matka kisoihin niiden ikimuistoisten ihmisten kanssa oli valtavan hieno kokemus.

Kumman valitsisit joukkueeseesi: virtuoosimaisen sooloilijan vai taidollisesti keskinkertaisemman pelaajan, joka on hyvä joukkuepelissä?

– Ottaisin molemmat! Joukkueeseen tarvitaan erilaisia osaajia. Kaikkien ei tarvitse olla niin kilttejä tyttöjä. Tarvitaan erilaisia ihmisiä ja rohkeita ajattelijoita, jotka uskaltavat esittää oman mielipiteensä.

Olet esimerkki siitä, että jalkapallosta voi tulla työura myös naisille. Mitä sanoisit tytöille, jotka haaveilevat jalkapallosta ammattina?

– Sanon, että jalkapallo on hieno laji! Nykyisin naisillekin on tarjolla monia erilaisia rooleja. Ulkomailla on jo ammattimaisia naistuomareita, ja sama tulee varmaankin ennen pitkää Suomeenkin. Suomen Palloliittoon on perustettu naisten jalkapallon kehittämispäällikön tehtävä. Jalkapallossa tarvitaan myös esimerkiksi fysioterapeutteja tai markkinoinnin ammattilaisia. Markkinointiin ei tietenkään tarvitse itse olla palloilija, mutta lajin ymmärrystä on hyvä olla. Valmentajan tie ei enää ole se ainoa, jos jalkapallo kiinnostaa urana.