Maustetyttöjen Kaisa Karjalainen sopeutui Helsinkiin kaljan avulla

Helsinkiläisten sisarusten Kaisa (kuvassa vas.) ja Anna Karjalaisen duo Maustetytöt on mahdollisesti kesän ahkerin keikkailija. Yhtye esiintyy kesän aikana yhteensä 35 kertaa, vaikka ensimmäistä albumiakaan ei ole vielä julkaistu.

Mikä on lempimausteesi?

– Varmaankin suola. Laitan sitä kaikkiin ruokiin.

Olet kertonut käyväsi paljon bingossa. Mikä on suurin bingovoittosi?

– Jotain 170 euroa. Käyn bingossa pari kertaa viikossa aina kun olen Helsingissä.

Laulatte paljon kaljasta. Kuinka paljon voit juoda ennen kuin luonto kutsuu?

– Eihän niissä biiseissä puhuta määristä mitään. Nykyään kyllä tuntuu, ettei sitä voi kovinkaan paljoa juoda.

Suomessa on paljon kuuluisia Karjalaisia. Mikä on J. Karjalaisen paras kappale?

– Vaikea kysymys. Tykkään ainakin Ankkurinapista ja Doriksesta. Niitä on tullut laulettua lapsena iskän kanssa, kun hän soitti kitaraa. Ja karaokessa myös.

Teille ei kelvannut tarjous Arttu Wiskarin levy-yhtiöstä. Mitä teillä on Arttua vastaan?

– Meillä ei missään nimessä ole mitään henkilökohtaista ketään sen yhtiön henkilöä vastaan. Emme ylipäätään olleet Artun kanssa hirveästi tekemisissä. Heidän tapansa tehdä musiikkia on vain niin erilainen kuin meidän. Koimme, että tulisi liikaa vaikeuksia olla pitkässä yhteistyössä heidän kanssaan.

Olette lähdössä syksyllä keikalle laivalle. Miten aiotte hurmata risteilevät eläkeläiset?

– Ei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin olla omia itsejämme ja soittaa biisejämme parhaalla mahdollisella tavalla. Jos eläkeläiset siitä hurmaantuvat, se on vain plussaa.

Tulevalla levyllänne on yksi rakkauslaulu. Oliko tavoitteenanne tehdä uusi häiden klassikkobiisi?

– Ei. Se on alun perin siskosrakkaudesta kertova biisi. Mutta onhan se hienoa, jos omasta musiikista tykätään ja ihmiset pystyvät samastumaan siihen.

Anna muutti juuri pois luotasi. Tuleeko ikävä?

– Tavallaan oma vapaus on ihanaa, mutta kun olin pitkästä aikaa yhden yön yksin kotona, piti heti illalla soittaa Annalle, että mitä se puuhailee.

Teistä sanotaan, että ette koskaan hymyile. Oliko teillä kurja lapsuus?

– Ei. Ainakin omalta osaltani voin sanoa, että olin tosi onnellinen lapsi.

Teillä ei ole älypuhelimia. Miten vietät aikaa bussissa ilman puhelinta?

– Tykkään katsella maisemia ja tuijotella ikkunasta ulos. Joskus luen kirjaa.

Maustetytöiltä on ilmestynyt vasta kaksi singleä, mutta kesä on täynnä keikkoja. Paljonko saatte keikkapalkkioita? 29 – Se vaihtelee tosi paljon. Osa keikoista myytiin jo ennen kuin meidän ensimmäistä sinkkuakaan oli julkaistu, eli haitari on aika laaja. Sen verran, että tämän kesän tulee toimeen.

Olette kotoisin Vaalasta. Mitä siellä voi tehdä viikonloppuisin?

– Pysyä mökillä ja esimerkiksi kalastaa, marjastaa, sienestää, saunoa ja käydä uimassa. Kaupassa käynti on ainoa syy lähteä käymään kylillä.

Tänä kesänä ei olla vielä ehditty mökille. Heinäkuussa olisi tarkoitus olla viikot siellä ja käydä sieltä keikoilla viikonloppuisin.

Miten junantuoma sopeutuu Helsinkiin?

– Kuudessa vuodessa on pikkuhiljaa väkisin sopeutunut. Alkuun ahdisti tosi paljon ja sitä yritti sitten lieventää esimerkiksi juomalla kaljaa.

Ärsyttääkö, että teitä verrataan aina Leevi and the Leavingsiin?

– Sehän on suuri kohteliaisuus, vaikka tietenkään ei haluaisi olla kopio mistään bändistä. Jossain vaiheessa niitä tuli kuunneltua niin paljon, että vaikutteita on tarttunut varmaan väkisin.

Miten yleensä vietät juhannusta?

– Olen ollut aina kaikki juhannukset maalla, ja nyt olen ensimmäistä kertaa muualla keikoilla. Juhannuspäivänä ajateltiin kyllä ajella keikan jälkeen Vaalaan.