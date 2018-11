"Mieheni ja appivanhempani yrittävät työntää minut junan alle" – Kävimme maassa, jossa nainen on yhä pelkkää kauppatavaraa

Intiassa väkivalta seuraa naisen koko elämää. Kaikki eivät selviä edes vauvaksi saakka, sillä tytöt abortoidaan usein jo sikiönä. Maaseudulla tyttövauvoja tapetaan yhä pyörittämällä heitä tynnyrissä niin kauan, ettei vauva enää hengitä.

Avioliitto on pahimmillaan pelkkää työntekoa ja väkivaltaa, sillä miniää pidetään perheen omaisuutena ja kauppatavarana. Monet miehet uskovat, että heillä on oikeus lyödä vaimoaan, jos tämä kieltäytyy seksistä, tekee huonoa ruokaa tai lähtee ulos omin luvin. Näin ajattelevat edelleen myös monet naiset.

Jos nainen selviää vanhuuteen saakka, hänet voidaan heittää ulos kodistaan. Osa naisista ei näe aviomiehen kuoleman jälkeen muuta vaihtoehtoa kuin heittäytyä elävältä mukaan miehensä polttohautaan: ilman miestä naisen elämällä ei ole arvoa.

Intia on maailman vaarallisin maa syntyä tytöksi, totesi Thomson Reuters -säätiö kesäkuussa julkaistussa selvityksessään. Toiseksi vaarallisin maa on Afganistan, ja kolmantena tulee Syyria.

Intian hallitus on nyt luvannut torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa aiempaa tehokkaammin. Maassa ilmoitetaan keskimäärin sata raiskausta päivässä, ja uhreista lähes neljännes on lapsia.

Asiat kuitenkin muuttuvat. Maaseututalot on yhä rakennettu lehmänkakkatiilistä ja niissä voi olla maalattia, mutta lähes jokaisesta talosta löytyy televisio ja kännykästä internet – ja se tarkoittaa tietoa.

Sunnuntaisuomalainen kävi Intiassa ja tapasi siellä kuusi nuorta naista. He ovat esimerkkejä yhteiskunnan muuttumisesta ja kertovat nyt tarinansa.

Reena Verma, 23: ”Minun oli pakko suostua isäni ja enoni tahtoon”

Isä ja eno pakottivat Reena Verman, 23, naimisiin pian tämän täytettyä 19. Perheessä on viisi tytärtä, ja Reena on heistä vanhin.

– Äiti oli kuollut joitakin vuosia aikaisemmin, ja olisin halunnut pitää huolta nuoremmista sisaruksistani. Mutta minun oli pakko suostua isäni ja enoni tahtoon, Verma kertoo.

Hänen isänsä myi maata, jotta sai kerättyä kasaan 200 000 rupiaa (noin 2 400 euroa) häitä ja myötäjäisiä varten. Häät ovat Intiassa iso, monipäiväinen juhla, johon saapuu satoja ihmisiä ympäri maata.

Myötäjäisinä annettiin paljon tavaraa: televisio, astioita, taloustarvikkeita. Myötäjäiset on Intiassa virallisesti kielletty, mutta kulttuuri elää sitkeästi. Joissakin yhteisöissä myötäjäisten suuruus saattaa vastata vuosien palkkaa.

Mittavat myötäjäiset ovat valtava taakka tytön vanhemmille, ja ne ylläpitävät naisia syrjivää kulttuuria.

– Kun erosin, en saanut mitään takaisin, Verma sanoo.

Heti häiden jälkeen Verma sairastui. Juhliin laitetut hennavärit aiheuttivat pahan allergisen reaktion. Samaan aikaan tuli paljon uusia asioita ja uutta opeteltavaa.

– En jaksanut tehdä kotitöitä, ja minua syytettiin koko ajan jostakin. Perheessä oli yhdeksän ihmistä, ja minun piti kokata heille joka päivä. Olin väsynyt, enkä jaksanut enää.

Verma pakeni kahdesti isänsä luokse, mutta aviomies vanhempineen tuli hakemaan hänet aina takaisin.

Sitten tapahtui ihme: paikallisen yhteisön johtajat tulivat siihen tulokseen, että Verman on parempi palata isänsä luokse pitämään huolta nuoremmista lapsista ja kotitöistä.

Nyt Verma pyrkii korkeakouluun opiskelemaan tietokonealaa. Hän tietää, että paikallisessa sairaalassa on töitä usealle tietokoneammattilaiselle.

Verma kehottaa myös nuorempia siskojaan opiskelemaan. Hänellä koulu jäi aikoinaan kahdeksanteen luokkaan.

Intian koulussa siirrytään luokka-asteelta toiselle automaattisesti kahdeksanteen luokkaan asti. Kahdeksannen ja kymmenennen luokan jälkeen on päättökoe, joka ratkaisee, voiko opinnoissa siirtyä eteenpäin vai jääkö koulu kesken.

Verma ei läpäissyt kahdeksannen luokan päättökoetta mutta on sen jälkeen opiskellut lukio-opinnot itsenäisesti kirjekoulussa.

– Jos kouluttautuu ja hankkii ammatin, on taloudellisesti itsenäinen. Silloin ei välttämättä käy niin kuin monelle naiselle Intiassa nyt, että he ovat täysin riippuvaisia joko vanhemmistaan tai aviomiehistään.

Vermalla on ystävä, joka on käynyt kouluja ja hankkinut itselleen työn. Hänen mielestään nainen on hyvä esimerkki siitä, että asiat voivat muuttua.

– Meitä tyttöjä ei saa kohdella enää näin.

Heimlata Joshi, 23: ”Kaikki miehessäni oli valhetta”

Miehen piti olla todellinen löytö: komea, opiskellut, fiksu ja nykyaikainen. Varallisuuttakin olisi. Jo ennen häitä kävi kuitenkin ilmi, ettei mies ollut enää mikään poikanen vaan huomattavasti Heimlata Joshia, 23, vanhempi.

Kaikki muukin oli valhetta.

Mies ei ollut käynyt kouluja ja saattoi olla jopa kehitykseltään vähän jälkeenjäänyt, arvelee Joshi nyt, neljä vuotta myöhemmin.

Järjestetyissä avioliitoissa vanhemmat etsivät lapselleen aviopuolison välittäjän avulla: joko sopivasta kastista, tutusta yhteisöstä, avioliittosivustoilta tai lehti-ilmoituksista. Ilmoituksissa luvataan kaikki maan ja taivaan väliltä.

Avioliitto nähdään kahden perheen välisenä liiketoimintana.

Joshin aviomies oli hemmoteltu ja tottunut kuuntelemaan vain äitiään.

– Anoppi oli hyvin riitainen ja syytti minua kaikesta. En osannut tehdä mitään oikein. Intiassa pojan perhe ajattelee, että tyttö on pelkkää omaisuutta ja tullut tekemään kotityöt.

Kun Joshi oli surullinen, anoppi kehotti lähtemään pois, jos ei kestä tavallista elämää.

– Ajatus jäi kytemään päähän, ja lopulta en enää kestänytkään. Pyysin päästä takaisin kotiin ja lopulta monen pyynnön jälkeen vanhemmat suostuivat siihen.

Joshi miettii monesti, miksi vanhemmat päättivät naittaa hänet. Suurin syy saattoi olla, että hän epäonnistui kymmenennen luokan päättökokeessa.

– Ehkä vanhempani ajattelivat, että kun koulut on käyty, on aika mennä naimisiin. Enkä minäkään vastustellut aluksi, kun kaikki vielä vaikutti hyvältä. On silti kauheaa, että monelle tytölle avioliitto tulee aivan yllätyksenä.

Parhaillaan Joshi opiskelee koulupudokkaille tarkoitetussa kirjekoulussa. Materiaalit ovat ilmaisia, mutta ohjausta tai opetusta kurssiin ei kuulu. Kaikki on opiskeltava itsenäisesti.

– Sen lisäksi ompelen vaatteita ja saan siitä vähän rahaa. Nyt aion opiskella itselleni tutkinnon ja saan siihen tukea omalta perheeltäni, he ymmärtävät kyllä asian.

Joshin vanhemmat ovat koulutettuja ja nykyaikaisia. Hän itse ei aio enää koskaan avioitua eikä ole varma, olisiko uudelleen naimisiin meneminen Intiassa edes mahdollista.

– Pelkään, että tämä kaikki tapahtuisi uudelleen. Nykyaikana myös tyttö voi jo sanoa suoraan, ettei halua avioliittoa.

Hemila Utri, 34: ”Mies heitti kotoa, kun lasta ei kuulunut”

Kiireinen Hemila Utri, 34, vaikuttaa oikealta bisnesleidiltä. Hän käy kiivaita puheluita kännykällään sellaiseen tahtiin, ettei valokuvaamisesta tahdo tulla mitään. Hyväryhtisenä ja värikkääseen sariin pukeutuneena hän vaikuttaa itsenäiseltä ja omillaan toimeen tulevalta. Lopulta Utri pysähtyy ja alkaa kertoa elämästään.

– Äiti kasvatti minut, sillä menetin isäni jo hyvin pienenä. Minulla on nuorempi veli, ja hän vaimoineen asuu nyt samassa taloudessa kanssamme.

Utri avioitui vuonna 2004. Tuoreelle aviovaimolle selvisi pikkuhiljaa, että miehellä oli suhde toisen naisen kanssa. Mies oli väkivaltainen ja suuttui aina, kun asiat eivät menneet hänen tahtonsa mukaan.

– Hän meni ja tuli miten sattui, eikä koskaan suostunut kertomaan menoistaan. Kun ensimmäisen kysyin, missä hän oli ollut, hän hakkasi minut.

Utri olisi halunnut palata heti lapsuudenkotiinsa, mutta kaikki neuvoivat pysymään aviomiehen luona.

– Olet nyt naimisissa, et voi tulla takaisin, he sanoivat minulle.

Miehen vanhemmat syyttivät Utria avioliiton ongelmista, vaikka tiesivät miehen suhteesta toiseen naiseen.

Aviomies heitti Utrin ulos kotoa vain vuoden avioliiton jälkeen. Syynä oli se, ettei lasta kuulunut.

– Yritin selittää, että vuosi on lyhyt aika, että vauvan aika tulee vielä. Mutta ei hän kuunnellut minua, eivätkä appivanhemmatkaan halunneet puuttua asiaan.

Asumusero toteutui vuonna 2005, kolmetoista vuotta sitten. Utri kantaa yhä yllään naimisissa olevan naisen tunnusmerkkejä: punaista otsalla, kaulakorua ja rannerenkaita.

Utri selittää, että kyseessä on paikallinen kulttuuri ja naisen ylpeys.

Yksinäisen naisen asema Intiassa ei ole helppo, ja huonokin aviomies tuo naisen elämään tärkeän statusarvon. Varsinkin maaseudulla eroamista pidetään häpeällisenä.

– Kukaan ei enää tiedä minun taustaani, mutta he näkevät, että tuolla kulkee naimisissa oleva kunnioitettava nainen. Minua ei häiritä, vaan saan mennä ja tulla rauhassa.

Kotikylässä Dilapeherissä on naisten osuuskunta, jossa korjataan ja myydään vaatteita. Utri työskentelee siellä ja tekee lisäksi satunnaisia maataloustöitä.

Parhaimmillaan hänen ansionsa nousevat 12 000 rupiaan (143 euroa) kuukaudessa, mikä on maaseudun kylissä todella paljon.

– Olen tyytyväinen siitä, että voin työskennellä ja ansaita elantoni. Mutta olenko onnellinen? En ole. Kyllä minä olisin halunnut olla avioliitossa, ellei mies olisi päättänyt toisin. Mutta mitä voin tehdä, jos hänellä on jo joku elämässään?

Hemkumari Verma, 26: ”Minut naitiin kotiorjaksi”

Surusilmäinen Hemkumari Verma, 26, tulee köyhästä perheestä ja sai kuulla siitä jatkuvasti avioliitossaan. Mitään hän ei osannut tehdä oikein, ei edes lakaista lattiaa. Ruoassa oli liian vähän suolaa tai liian paljon sitä ja tätä.

– Olisi pitänyt tehdä enemmän, olisi pitänyt tuoda taloon enemmän. Aviomiehen perheessä taloudellinen tilanne oli hyvä, ja köyhän perheen tyttö naitiin sinne kotiorjaksi, Verma kertoo.

Varsinkin maaseudulla tytöt usein naitetaan oman kylän ulkopuolelle. Kun yhteydet omaan sukuun ovat vähäiset ja tyttöjen liikkumista rajoitetaan, he joutuvat raatamaan miehen ja tämän perheen hyväksi. Väkivalta ja hyväksikäyttö ei ole harvinaista.

Verman avioituessa vuonna 2013, miehellä oli jo toinen nainen. Myös hän asui perheessä, vaikka virallista avioliittoa ei ollut.

– Tein kaikki työt siellä, mutta mies ei antanut minulle edes ruokaa. Kun lapsi syntyi, miehen vanhemmat ilmoittivat, etteivät aio huolehtia minusta tai lapsestani.

Eräänä iltana pojan kitistessä Verma revittiin ylös sängystä, ja hänet ja lapsi heitettiin ulos talosta. Ovi naksahti lukkoon.

– Oli pimeää ja minua pelotti. Minulla oli kännykkä ja soitin veljelleni kotikylään noin kuudenkymmenen kilometrin päähän.

Kun veli seuraavana päivänä tuli ja yritti neuvotella aviomiehen ja tämän vanhempien kanssa, nämä eivät enää suostuneet ottamaan Vermaa taloonsa.

Verma kantaa yhä naimisissa olevan naisen tunnusmerkkejä: bindiä eli otsassa olevaa täplää, punaista väriä hiusrajassa, mustassa nauhassa olevaa kaulakorua ja heliseviä renkaita ranteissaan.

Hän asuu nyt vanhempiensa luona. Samassa taloudessa asuu myös hänen veljensä vaimoineen. Vermalla ei ole koulutusta tai ammattia, vaan hän ansaitsee pikkusummia satunnaisilla maataloustöillä.

Intiassa pojat jäävät kotiin asumaan ja tyttäret muuttavat aviomiehensä perheeseen. Yleensä samassa taloudessa asuvat myös isovanhemmat ja monesti myös sisarukset perheineen.

Kysyn Vermalta, onko hän onnellinen päästyään pois kurjasta avioliitosta. Hän purskahtaa itkuun. Hänen mielestään olisi ollut helpompi pysyä avioliitossa kuin kantaa eronneen naisen stigmaa.

– Tytön elämä on vaikeaa, kun hänet ja hänen kehonsa on pilattu. Kuinka voin elää yksin ja kuinka voin kasvattaa yksin lapseni?

Verma pelkää ajatella tulevaisuuttaan. Aviomies vaatii nyt neljävuotiasta Deepak-poikaa itselleen korkeimmassa oikeudessa. Hemkumari pelkää menettävänsä pojan, sillä miehellä on suhteita oikeuslaitokseen.

Oikeusprosessit ovat Intiassa pitkiä, monimutkaisia ja kalliita. Verma ei tiedä, mistä hän löytää rahat oikeudenkäyntiin.

– Miehelläni on enemmän varallisuutta. Hän on ahne ja haluaa aina enemmän, nyt myös pojan, jonka heitti jo kerran pois kodistaan.

Yamla Verma, 22: ”Isäni sanoi, että täytyy kestää, se kuuluu elämään”

Yamla Verma, 22, on sinisessä sarissaan upea näky. Lanteilla kulkee kahdeksan kuukautta vanha tytär Durga.

Vermalla on edelleen yllään aviovaimon tunnusmerkit. Hän asuu erossa miehestään, vaikka eroa ei ole virallisesti tunnustettu.

– En anna hänelle koskaan anteeksi, enkä mene takaisin. Asua kannan siksi, että silloin saan olla paremmin rauhassa muiden miesten ahdistelulta, Verma selittää rauhallisesti.

Verma avioitui keväällä 2017. Mustasukkainen mies alkoi pian lyödä vaimoaan, ja väkivalta kiihtyi tämän tultua raskaaksi.

– Hän sai jatkuvasti raivokohtauksia siitä, että minulla olisi muka ollut muita miehiä. Että talossa kävi miehiä heti kun hän oli lähtenyt töihin. Tietenkään se ei ollut totta.

Taloudessa asuivat myös miehen vanhemmat, mutta he eivät puuttuneet syytöksiin. Anoppi vain neuvoi poikaansa: ”Jos näin on, jätä se tyttö.”

Kaksi kertaa Verma karkasi takaisin omien vanhempiensa luokse, mutta aina hänet vietiin takaisin.

– Isäni sanoi, että täytyy kestää, se kuuluu elämään. Ja että ei saa tehdä liian nopeita päätöksiä. Tuntui pahalta, kun omat vanhempani eivät uskoneet minua.

Viime vuoden lokakuussa Verma otettiin mukaan, kun aviomies ja tämän vanhemmat lähtivät juhlimaan hinduille tärkeää valon juhlaa, Diwalia. Syy mukaan ottamiselle ei kuitenkaan ollut juhliminen: väkijoukossa aviomies ja hänen vanhempansa yrittivät työntää Verman junan alle. Tällaiset lavastetut naisten itsemurhat ovat Intiassa yleisiä.

– Paikalla oli muita ihmisiä, jotka kysyivät, mitä täällä tapahtuu. Perhe selitti vain, että olivat viemässä minua kotiin. Itse en saanut sanottua mitään, olin niin peloissani.

Vielä tämänkään jälkeen Verman isä ei suostunut ottamaan tyttöä takaisin kotiin.

– Hän pelkäsi, että mies tekisi jotain pahaa myös heille.

Väkivalta ei loppunut. Viimeinen niitti oli, kun mies kuristi Vermaa niin pitkään että tämä menetti tajuntansa. Sen jälkeen hänen isänsä lopulta uskoi tytärtään ja marssi tämän kanssa poliisin pakeille.

Paikalliset viranomaiset päättivät, että Verma voi palata vanhempiensa luokse. Tällaiset perinteiset kyläneuvostot toimivat osana tuomioistuimia monissa osissa Intian maaseutua. Lain silmissä pariskunta ei ole eronnut vaan elää asumuserossa.

Kotikylässään Dhaurabhatassa Verma sai töitä kehitysyhteistyöjärjestö World Visionilta ja ansaitsee nyt 2 500 rupiaa (30 euroa) kuussa. Sen lisäksi hän tekee maanviljelystöitä aina kun se on mahdollista.

– Tunnen olevani itsenäinen nainen. Minulla on nyt kaikki hyvin.

Tyttärelleen Yamla aikoo kertoa kaiken sitten kun tämä on varttunut. Itse hän ei ole katkera, eikä ajattele menneitä.

Bhumika Verma, 29: ”Joka perjantai mieheni hakkaa minut”

Kun tulee perjantai-ilta, Bhumika Vermaa pelottaa. Perjantai tarkoittaa miehen palkkapäivää, ja silloin tämä menee torille juomaan itsensä tolkuttomaan humalaan. Varsinkin humalassa mies on väkivaltainen. Hän lyö ja riepottelee Bhumikaa ympäri huonetta.

Riehumisesta kärsii koko perhe, myös samassa taloudessa asuvat Verman appivanhemmat.

– Lapsille hän ei tee pahaa, Verma, 29, sanoo.

Vermalla on aviomiehensä kanssa kolme lasta, 10- ja 1,5-vuotiaat tyttäret ja 8-vuotias poika.

– Yritän opettaa poikaani, ettei hänestä tulisi samanlaista kuin isästään.

Vuonna 2008 solmittu avioliitto oli intialaiseen tapaan sukujen kesken järjestetty. Verma ei vastustellut sitä, ja aluksi kaikki olikin hyvin.

– Mieheni löi ensimmäisen kerran kahden kuukauden kuluttua häistä. Hän ei kuuntele ketään tai mitään, tekee vain, mitä itse tahtoo.

Appivanhemmat ovat taloudellisesti riippuvaisia pojastaan, eivätkä siksi uskalla vastustaa häntä. Verma tuntee kuitenkin, että he ovat jollain tavalla hänen puolellaan.

– Usein riitaa tulee siitä, etteivät vanhemmat suostu irrottamaan osaa pellostaan mieheni nimiin. En tiedä miksi. Ehkä siksi, että hän on alkoholisti.

Riehuminen ei jää kotiseinien sisään, vaan mies on humalassa häiriöksi koko kyläyhteisölle.

Rengakatheran kylässä Rajnandgaonin alueella asuu 725 asukasta. Verma kertoo, että yhteisö on yrittänyt auttaa häntä, mutta heillä ei ole keinoja puuttua avioliiton sisäisiin asioihin.

– Kerran kun mies taas löi oikein pahasti, kyläläiset hälyttivät poliisin. Mies vietiin putkaan ja saimme olla rauhassa vähän aikaa. Mutta neljän tai viiden päivän kuluttua joku sukulainen maksoi takuut, ja hän palasi kotiin.

Vermalla ei ole omia tuloja, hän saa vain muutaman sata rupiaa (pari euroa) silloin tällöin satunnaisista maataloustöistä. Pieni tytär Bhubneshwari on keuhkokuumeessa, ja Verma on joutunut ottamaan lainan viedäkseen lapsen hoitoon yksityiseen sairaalaan.

– En luota paikalliseen neuvolaan, mutta en myöskään vielä tiedä, miten saan maksettua lainan takaisin.

Avioero on Intiassa tuore ilmiö, mutta monet nykynaisista eivät enää katso väkivaltaista miestä pitkään vaan muuttavat takaisin lapsuudenkotiinsa. Näin on tehnyt myös moni Verman ystävistä.

– Minne minä menisin? Minulla ei ole mitään paikkaa, mihin mennä. Vanhempani eivät ota minua kotiinsa kolmen lapsen kanssa, se on heille häpeä, eikä heillä ole rahaa elättää meitä. En voisi koskaan jättää lapsia isälleen, koska silloin kukaan ei pitäisi heistä huolta.

Intiassa naisilla on paljon syitä pysyä naimisissa. Yksinäisiä naisia ahdistellaan, ja he ovat alttiina seksuaaliselle väkivallalle. Bhumika Vermaa pelottaa myös tyttäriensä puolesta.

– Pelkään, että joku tulisi ottamaan tyttäreni ja tekisi heille pahaa. En pystyisi estämään sitä yksinäni, siksi olen valinnut tämän elämän. Otan iskut vastaan ja kestän lyönnit lasteni takia.