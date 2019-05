"Mietin joskus, minkälaisissa kodeissa nämä ihmiset elävät" – Myyjä X kertoo, ketkä ovat kauppojen kauhuasiakkaita

Naisten sovituskopit ovat usein ihan jäätävän kauheassa kunnossa. Naiset eivät viitsi palauttaa sovittamiaan vaatteita takaisin rekkiin, vaikka siitä muistutetaan kyltissä kopin seinällä.

Joskus kopista löytyy puolen ihmisen korkuinen mytty vaatteita, jotka yleensä ovat vielä nurinpäin. Seassa on ollut housuja ja alushousuja, joissa on ulostetta. Kaupasta on vain haettu uudet tilalle ja jätetty vanhat koppiin myyjien siivottavaksi.

Vaatteista löytyy monesti myös meikkiä. Kun naamassa on meikkivoidetta, ripsiväriä ja huulipunaa, ei ehkä ole kaikkein fiksuinta kokeilla valkoista poolopaitaa. Meikeistä tuhriintuneet vaatteet menevät aina hävikkiin.

Mietin joskus, että minkälaisissa kodeissa nämä ihmiset elävät.

Sitäkin tapahtuu, että nainen kiljuu sovituskopista, että ”tuokaa kaksi kokoa isompi paita”. Kauppamme ei ole pelkästään vaateliike, joten meillä ei ole ketään palvelemassa vaatteiden sovittajia. Olen usein joutunut juoksemaan naapuriosastolta, kun olen kuullut asiakkaan huudot ja yrittänyt epämääräisin ohjein löytää isomman vaatteen. Jos sopivaa kokoa ei löydy, saan haukut.

Naiset eivät myöskään viitsi nostaa rekeiltä pudonneita vaatteita takaisin henkariin, vaan jättävät ne lojumaan lattialle. Meillä menee paljon aikaa naisten tekemien sotkujen siivoamiseen.

Illan päätteeksi miesten sovituskopista saattaa löytyä pari henkaria. Ero naisten puolelle on merkittävä.

Kaikista huonoiten myyjiä kohtelevat keski-ikäiset naiset. He huorittelevat vaikkapa sellaisissa tilanteissa, kun emme suostu myymään olutta päihtyneelle tai tarjouskahvi tai -jauheliha on loppunut. Sen lisäksi saamme kuulla olevamme imbesillejä ja ihan vain tyhmiä. Kaupan myyjiä katsotaan usein alaspäin, ja etenkin naisasiakkaiden silmissä me olemme kouluttamatonta pohjasakkaa.

Se on loukkaavaa. Vaikka nuori olenkin, en ole pentu tai idiootti enkä myy seksipalveluita.

Yritän lähteä pois riitaa haastavan asiakkaan luota ennen kuin raivo kasvaa ja tilanne eskaloituu. Räjähdyshetken on oppinut tunnistamaan etukäteen.

Joskus olen antanut palaa takaisin päätään aukovalle asiakkaalle, mutta pyrin silloinkin lähinnä piilovittuilemaan niin, ettei asiakas edes tajua.

Ihmisillä on erikoinen tapa jättää palauttamatta tavarat takaisin niiden omille paikoille, kun he muuttavat mieltään. Pahin ongelma se on silloin, kun tavara on otettu kylmähyllystä. Joskus maitopurkkeja on yritetty tunkea kuivahyllyjen takaosaan piiloon ja kun asiakkaan yllättää tunkemasta, hän yrittää yleensä nolona sopertaa jotain ontuvaa selitystä.

Joulun aikaan asiakas saattaa ottaa tuorekinkun, kunnes hoksaa pakastealtaiden kohdalla, että hei – pakastekinkkuhan on 50 senttiä halvempaa kilolta ja kippaa tuorekinkun pakasteeseen. Pilallehan se kinkku menee ja hävikkiin, niin kuin kaikki vääriin paikkoihin tungetut kylmätuotteet.

Ihmettelen ihmisten laiskuutta. Kauppaa jaksetaan kiertää vaikka kuinka pitkä aika, mutta voimat eivät riitä siihen, että tuotteet palautettaisiin niiden oikeille paikoille.

Oudoista löydöistä väännetään myyjien kesken vitsiä. Niin kuin silloin, kun asiakas oli jättänyt kondomipaketin pakastealtaaseen. Siinä on varmasti ajateltu, että on tärkeämpää saada babyporkkanoita kuin suojattua seksiä.

Lemmikkihyllystä löytyy joskus ihmisille tarkoitettua ruokaa. Siinä on joku joutunut valitsemaan oman ja koiran ruoan välillä, ja koira on voittanut.

Palstalla eri alojen ammattilaiset kertovat asioista, joista ei voi puhua omalla nimellä.