Mitä tekee Päijät-Hämeen Sorto ja Riisto Oy? Entä PasiKuikka Oy? – Esittelemme 12 suomalaista yritystä, joilla on hilpeä nimi

Suomalaisia pidetään tosikkoina, mutta näiden firmojen nimet todistavat toisin:

AsBestMen Oy

Varsinaissuomalainen AsBestMen Oy on 30 henkilöä työllistävä saneerausalan erikoisliike ja tekee nimensä mukaisesti myös asbestihommia. Asbestista on kikkailtu myös firman nimi, joka on suomeksi käännettynä ”kuin parhaat miehet”.

Jaskan Remmi ja Kumitus Oy

Vääksyläinen Jaskan Remmi ja Kumitus Oy perustettiin vuonna 1996. Yritys on erikoistunut monen eri teollisuudenalan tela-, rulla- ja muiden pyörähdyskappaleiden kumipinnoituksiin. Alussa yritys teki myös kuljetinhihnojen liitostöitä ja nimen remmi-sana on niitä peruja. Jaska on yrityksen toimitusjohtaja Jaakko Rantanen.

Kalliokylän kengitys ja rokki Oy

Jyväskylän Kuohulla toimivan yrityksen omistaa Jyri Hellevuo, joka on hevosten kengitysseppä, mutta myös rokkihenkinen mies. Monialayritys tarjoaakin kengityksen ja ravivalmennuksen lisäksi äänentoisto- ja ohjelmapalveluita. Nimi sai alkunsa, kun Hellevuo aloitti kengityssepän opinnot vuonna 2009.

– Opiskelukaverit sanoivat, että sieltä tulee Keski-Suomen rokki ja räminä, Hellevuo kertoo.

Kengitys ja rokki on nimetty kieli poskessa, pienenä parodiana ”laikku ja loukku” -tyyppisille firmoille.

Laulava Ovipumppu Oy

Ulkomainosyhtiö Laulava Ovipumppu sai nimensä turkulaisen mainostoimisto Doopin toimitusjohtajalta Antero Lehtoselta. Ovipumpun omistaja Jukka Mäkilaakso olisi ollut taipuvainen nimeämään firmansa perinteisesti kirjainyhdistelmällä, mutta rohkaistui epäsovinnaiseen nimeen. Onhan firman tarkoitus saada yritysten ovipumput laulamaan.

– Hauskimmat asiakkaiden kommentit ovat olleet tyyliä: ”Soita kohta uudestaan, koitan tasata nauruni”, Mäkilaakso kertoo.

Nice & Way Ay

Sanopa ääneen oululaisen lähettipalvelu Nice & Wayn nimi. Kyllä, juuri niin: naisetvei. Yritys on kahden naisen ja kahden auton firma. Yrityksen nimen tarina vie Kainuuseen.

– Muistin nuoruudestani kemiläisen Nicepappi-yhtyeen, jolla oli naislaulaja. Nimi oli mielestäni loistavasti kirjoitettu, yrittäjä Sirpa Junes sanoo.

Hän halusikin nice-sanan mukaan yrityksensä nimeen ja hoksasi, että nice ja &-merkki muodostavat monikon.

– Alkua pyöriteltiin vaikka minkä kanssa kunnes way sattui kohdalle ja se oli siinä. Viimeksi eilen Powerin myyjä kysyi firman nimeä ja hetken päästä totesi, että onpa loistavasti keksitty.

PasiKuikka Oy

PasiKuikka Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Tomi Kuikka sai kuulla kouluaikoinaan nimestään sanamuunnoksia eli munasaannoksia. Kumitoukka-huutelujen muisteleminen pälkäytti päähän sopivan nimen omalle yritykselle: syntyi PasiKuikka Oy. Yritys vuokraa vessoja tapahtumiin.

Peltikiinni Oy

”Peltikiinni ruuveilla tai ilman” on somerolaisyrityksen slogan. Yritys valmistaa nimensä mukaisesti peltituotteita, kuten katto- ja seinäpeltejä, peltilistoja, sadevesijärjestelmiä ja kattoturvatuotteita.

Päijät-Hämeen Sorto ja Riisto Oy

Apulanta Oy:n yritysryppään aputoiminimi on nimeltään Päijät-Hämeen Sorto ja Riisto Oy, joka perustettiin alkujaan levy-yhtiötoimintaa varten. Yrityksen nimissä on julkaistu Apulanta-yhtyeen omien äänitteiden lisäksi muun muassa Kaija Koon kultaa saanut Irti-albumi vuonna 2010.

Pärnäsen Korjaamo

1980- ja 90-lukujen taitteessa Pulttibois-sketsisarjassa seikkailivat muun muassa asianajaja Veikko Kilkenblad (Aake Kalliala) ja hänen asiakkaansa Olli Kuhta (Pirkka-Pekka Petelius). Asiasta riippumatta Kilkenblad kehottaa asiakasta menemään ”Pärnäsen korjaamolle-molle-molle”.

Kun Pulttibois oli jo loppunut, Pärnäsen korjaamo -autohuollosta tuli totta Iisalmessa. Yrityksen nettiosoite on molle.fi ja korjaamon sähköpostiosoite korjaa@molle.fi.

Rockboys Oy

Rockboys Oy ei ole rokkenrollia tuottava soitin- ja lauluyhtye vaan infrarakentamiseen soveltuvaa kiviainesta kauppaava yritys Puuppolassa Keski-Suomessa. Englannin kielen sana rock tarkoittaa kiveä, boys poikia. Firman veli on Cabelboys, joka on erikoistunut maakaapelointiin.

Salon Lukko ja Helahoito Oy

40 vuotta toiminut Salon Lukko ja Helahoito myy muun muassa lukkoja ja heloja ja tarjoaa turvallisuusalalla hela- eli kokohoidon. Helahoito-nimi on varsin käytetty suomalaisyrityksissä. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään on kirjattu parikymmentä Helahoitoa. Nimi on suosittu etenkin hierojien ja autokorjaamoiden nimissä.

Vehe ku vehe Ky

Vehe ku vehe Kainuu Ky on Kajaanissa toimiva huolto- ja myyntiliike, joka on nimensä mukaisesti erikoistunut laajalla sektorilla erilaisiin vehkeisiin kodinkoneista ammattilaislaitteisiin.

Kiroilu kielletty

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan nimen pitää yksilöidä yritys. Esimerkiksi Pariisi Oy tai Rakennusliike Oy eivät käy, ei myöskään nimi- tai kirjainyhdistelmä, jota ei voi lausua sanana.

Nimen täytyy erottua selvästi muista rekisteröidyistä toiminimistä.

Nimessä saa käyttää mitä tahansa etunimeä, mutta sukunimen käyttö edellyttää, että elinkeinonharjoittaja kantaa samaa sukunimeä.

Nimi ei saa myöskään johtaa harhaan tai olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen. Kirosanat ovat pannassa, eikä nimi saa viitata laittomaan toimintaan.