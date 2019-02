Moni kuvittelee, että muusikon ura on täynnä glamouria, mutta tanssiorkesterin matkassa käsitys muuttuu – "Vaihtoehtoja on vähän, rokkibändillä ei eläisi"

Punikki peruuttaa lappajärveläisen hotelli Kivitipun pääovien eteen. Se on tanssiorkesteri Taivaankaaren keikka-auto, kuorma-autoksi rekisteröity vuosimallin 1995 Mercedes-Benz Sprinter. Punikin keulaa koristavat sirppi ja vasara. Takaoven päällä lukee kyrillisin kirjaimin sana ”taivaankaari”. Tai niin siinä ainakin pitäisi lukea.

Kello on kuusi perjantai-iltana. Auton perä on pakattu täyteen laatikoita, joissa liki kaikissa on pyörät alla. Soittimia, vahvistimia, valoja, metrikaupalla johtoja...

Taivaankaari on vuoden 2011 tangoprinssin Heikki Koskelon yhtye. Sen johtaja on kosketinsoittaja Mikko Koivu. Nyt Koivu sekä basisti Eki Anttila, kitaristi Jouni Järvelä ja rumpali Petri Honkonen vetävät hanskat käteen ja alkavat roudata.

Auto joutuu keikkatöissä koville. Vuosittain sen matkamittariin kertyy noin 70 000 kilometriä. Punikki on sitkutellut nyt 650 000 kilometriä, tosin Taivaankaaren kanssa matkaa on takana vasta runsaat satatuhatta kilometriä. Bändin edellisen Sprinterin matka päättyi Parkanoon kesken keikkareissun.

Tänään orkesteri esiintyy ravintolasalin nurkkaan rakennetulla lavalla. Tilaa ei ole liiaksi, toisaalta tanssilattiakaan ei ole suuri.

Illan päätähti ilmestyy pian paikalle omalla kyydillään verkkahousuihin ja lenkkikenkiin sonnustautuneena. Entisenä automekaanikkona Heikki Koskelo on innostunut etenkin valoista ja tietenkin myös omalla nimellään varustetusta taustalakanasta, jonka hän virittää lavan taakse akkuruuvinvääntimen avulla.

Ennen kahdeksaa kaikki on kunnossa. Tanssit alkavat tänään yhdeksältä. Sitä ennen hotellin ravintola tarjoaa soittajille ruoan.

– Voitte istua tuohon pöytään, kun asiakkaita ei ole, kuuluu ohjeistus keittiöstä.

Sen sijaan pöydän jatkaminen toisella ei oikein käy pirtaan.

– Älkää ottako sitä, siinä on asiakaspaikkoja, sama keittiön ääni komentaa.

Kun pöytä luvataan siirtää heti ruokailun jälkeen takaisin paikalleen, lupa heltiää.

Tylyt sanat eivät muusikoita hetkauta. Aina ei edes tarjota ruokaa, joten lämmin ateria on mukava bonus. Vuosien varrella on käynyt selväksi, että soittajat ja ihmiset ovat eri rotua.

– Joskus joudumme syömään takahuoneessa poissa ihmisten silmistä. Toisinaan henkilökunta ei edes morjesta. Sen tässä on oppinut, että jotkut jutut kannattaa vain päästää toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, Mikko Koivu toteaa.

– Kyllähän tässä kyynistyy. Kun jotkut asiat toistuvat tarpeeksi usein, niistä tulee ihan normaaleja, Petri Honkonen komppaa.

Tanssiorkesterien kokemuksista on koottu kirjakin. Janne Kuusisen vuonna 2005 julkaistu Ei kokolihaa soittajille kertoo anekdootteja tanssimuusikoiden arjesta. Kirja on saanut nimensä lapusta, joka oli erään ravintolan keittiössä. Sellaista lappua Taivaankaaren miehet eivät ole koskaan nähneet, mutta monenlaisia tarinoita liikkuu – tosia ja vähemmän tosia.

Niistä yhdessä muusikoille tarjottiin soittoravintolassa viisi päivää peräkkäin janssoninkiusausta. Menu muuttui vasta sitten, kun orkesteri soitti yhden illan pelkästään Metsäkukkia.

– Moni asia on muuttunut paremmaksi verrattuna aikaisempaan, Koivu kuittaa.

Heikki Koskelo ja Taivaankaari ovat olleet yhtä vuoden 2012 alusta. Koivu ja Järvelä aloittivat tuoreen tangoprinssin kanssa jo edellissyksynä Kelmeä kuu -yhtyeen riveissä. Rumpali Honkonen liittyi Taivaankaareen syksyllä 2012, pyörähti välillä Arja Korisevan Fortunassa ja palasi. Basisti Anttila on kuulunut kalustoon nyt kolme ja puoli vuotta.

Ennen oman yhtyeen saamista tangoprinssi Koskelo esiintyi kolmen kuukauden aikana yhdentoista eri kokoonpanon säestämänä. Se ei ole hyvä tilanne, kun haluaa luoda uraa.

– Tulevaisuuden takia on elinehto, että takana on yksi miehistö. Tulin alalle suoraan pystymetsästä, ja kokeneesta yhtyeestä on silloin hyötyä. Tämä miehistö on mun oloiseni, meillä on hyvä yhteishenki, Koskelo sanoo.

Oman yhtyeen kanssa artisti voi suunnitella tulevaa ja parantaa lavashow’ta. Nyt käytössä on juuri valmiiksi saatu alkunauha, joka virittää yleisön Koskelo-tunnelmaan. Valoja viilataan koko ajan paremmiksi. Savukonekin on, mutta Kivitipussa sitä ei saa käyttää.

– Uskon, että ihmiset kuuntelevat myös silmillään. Pukeutumisella ja lavamaailmalla on merkitystä, Koskelo sanoo.

Menestyvä artisti on yhtyeelle yhtä tärkeä kuin yhtye artistille. Helmikuun alussa työvuotensa aloittanut Heikki Koskelo & Taivaankaari tanssittaa vuoden aikana noin 150 keikalla. Se on minimimäärä, jolla yhtye voi elättää itsensä. Suosituimmat kokoonpanot tahkoavat jopa 200 keikkaa vuodessa.

Tällä hetkellä tanssikansan keskuudessa kuumia nimiä ovat Koskelon lisäksi muun muassa Leif Lindeman, Kyösti Mäkimattila ja Saija Tuupanen sekä Souvarit, Pekkaniskan Pojat ja Finlanders.

– Yhtyeitä on paljon, mutta keikkamahdollisuudet ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi, sanoo toimitusjohtaja Toni Nuotio ohjelmatoimisto Gramofonista.

Moni tanssiravintola on lopettanut toimintansa kannattamattomana. Tanssijat eivät osta alkoholia kuten takavuosina. Tanssista on tullut urheilua tanssikenkineen ja urheilupaitoineen, ja jano sammutetaan usein vedellä.

– Tässäkin on eroja sen mukaan, missä päin Suomea ollaan. Pohjoisessa alkoholia ostetaan kokemukseni mukaan eteläistä Suomea enemmän, Nuotio kertoo.

Tämän vuoden alussa oululainen hotelli Radisson Blu aloitti tanssien järjestämisen. Uusi tanssiravintola on tänä päivänä harvinaisuus.

Lappajärven Kivitipussa on tanssittu vuodesta 2017.

– Me otamme kaikenlaisia kohtuuhintaisia esiintyjiä. Tänne mahtuu rajallinen määrä ihmisiä, ja tanssijat juovat usein vain vettä, mutta moni myös majoittuu ja ruokailee. Pelkillä lipputuloilla iltaa ei makseta, kertoo Kivitipun ravintolapäällikkö Anna Angervisto.

Kesälavat lisäävät keikkamahdollisuuksia. Heikki Koskelo & Taivaankaaren tahti kiihtyy kesää kohti, ja kiirettä riittää syyskuulle saakka. Muutaman kerran vuodessa yhtye pyörähtää laivakeikoilla. Tammikuu on niin hiljainen, että silloin kannattaa lomailla.

Vaikka Heikki Koskelolla on juuri nyt vientiä, tulevaisuudesta ei ole varmuutta. Tangokuninkaallisuus on kokenut inflaation, joillakin tähti sammuu jo puolen vuoden kuluttua kruunaamisesta. Koskelo on porskuttanut pitkään pinnalla.

– Epävarmuus kuuluu tähän ammattiin, siihen on tottunut. Ei sitä kannata miettiä liikaa etukäteen, Mikko Koivu sanoo.

Kello lähestyy iltayhdeksää. Taivaankaaren nelikko on vaihtanut ylleen mustat kauluspaidat, siistit housut ja nappaskengät – paitsi rumpali, joka tahdittaa tennareissa. Ravintolasalissa ensimmäiset fanit tulevat halaamaan ja vaihtamaan kuulumisia.

Yksi heistä on lapualainen Merja Koivuneva, joka juhlii ystäviensä seurassa viisikymppisiään. Tämä on hänelle 33:s Heikki Koskelo & Taivaankaaren keikka. Koivuneva tuo joka kerta muusikoille tuliaisia. Tällä kertaa kassiin on pakattu ainakin fleecepeitto, suklaata ja kirje.

– Heikki on symppis, todella hyvä tyyppi, mutta koko yhtyeen pitää toimia, Koivuneva sanoo.

Hän on perillä artisteista ja yhtyeistä. Esimerkiksi Charles Plogmanin yhtyeineen hän on nähnyt 256 kertaa.

Seinäjokelainen Riitta Vilmunen on kiertänyt Heikki Koskelo & Taivaankaaren keikoilla kuusi vuotta.

– Heikillä on mahtava ääni, menee oikein iho kananlihalle. Bändikin on minun makuuni. Sillä on suuri merkitys, että bändin pojat juttelevat ihmisille ja huomioivat yleisön. Pojista on tullut kavereita, he ovat kaikki tosi hyviä tyyppejä.

Petri Honkonen laskee valssikompin ja panee tanssit käyntiin: Kynttilä ikkunaan. Tanssit alkavat aina valssilla, eikä tämä perjantai tee poikkeusta.

Puoli tuntia yli puolenyön Taivaankaarella on takana kolme neljänkymmenenviiden minuutin settiä. Usein settejä on neljä, jopa viisikin. Heikki Koskelo laulaa niistä kahdessa.

– Keikka on yleensä hyvä lopettaa artistin settiin. Sen jälkeen porukka usein kaikkoaa, Mikko Koivu toteaa.

Taivaankaaressa laulavat kaikki, rumpalia lukuun ottamatta.

– Soittajalle on ehdoton bonus, jos on laulutaitoa ja c-ajokortti. Minä en laula mutta voin ajaa Punikkia, Honkonen sanoo.

Tänä iltana soittajat pääsevät yöksi hotellin lakanoihin, mutta usein seuraavaa paikkaa kohti lähdetään yöllä heti keikan jälkeen. Keikkamatkoilla yöt vietetään edullisissa majapaikoissa matkan varrella tai kotona, jos se osuu reitille. Sekin on tuttua, että jyväskyläläinen Honkonen levittää kaksionsa lattialle patjat soittokavereita varten tai yöpyy Koivun kotona Ylivieskassa.

Mutta nyt juodaan muutama olut ja pannaan brandypullo kiertämään. Heti keikan jälkeen ei nukuta. Basisti Anttila tosin nappaa tyttöystävänsä kainaloonsa ja ajaa kotiinsa Oulaisiin. Heikki Koskelo puolestaan sulkeutuu omaan hotellihuoneeseensa.

Miehillä riittää tarinaa. Esimerkiksi Koivu ja Järvelä veivaavat tanssimusiikkia jo kolmattakymmenettä vuotta.

Keikkajärjestäjät ja yleisö natkuttavat muusikoille eniten siitä, että äänenvoimakkuus on liian kova. Koivu muistaa, miten kerran järjestäjät osoittelivat vähän väliä merkitsevästi desibelimittaria.

– Kun ihmettelin, miten suu pannaan seuraavan viikon esiintyjän Popedan kanssa, vastaus oli, että otetaan mökämittarit pois päältä, Koivu toteaa naureskellen.

Vaativat tanssijat saattavat huomauttaa tahtilajista. Hidas valssi ei ole tarpeeksi hidas – eikä sitä masurkkaakaan ole vielä kuultu. Pahimpia ovat tanssikurssilta tansseihin pärähtäneet, jotka osaavat tanssia vain yhteen tiettyyn tahtiin. Siihen samaan, mitä tanssikurssilla harjoiteltiin. Ja vika on tietenkin soittajissa.

Kun puhe kääntyy raidereihin eli yhtyeen takahuonetoiveisiin, koko porukkaa naurattaa. Kitaristi Järvelän mukaan ”luomuteet ja vaahtokarkit” ovat jääneet vähemmälle. Tanssiorkesterit saavat usein tulla toimeen omilla eväillään.

– Jossain on saanut kahvilipun, jolla saa kahvin ja pullan, Järvelä muistaa.

– Toisinaan kahvikin on maksanut, kuppi oli ihmisiltä euron ja soittajilta 50 senttiä. Myös se on nähty, että järjestäjät kaatavat mieluummin kahvin viemäriin kuin antavat sen soittajille ilmaiseksi tanssien jälkeen. Tai että soittajan ruoka-annos maksaa puolet tavallisesta, mutta se on määrältäänkin puolet, Koivu kertoo.

Soittajat ovat tyytyväisiä, jos järjestäjät edes yrittävät.

– Harvoin meitä enää nykypäivänä koirina pidetään. Tanssilavoilla mahdollisuudet ovat rajalliset, mutta pääsääntöisesti järjestäjät yrittävät parhaansa. Omalla käytöksellämme on iso vaikutus – sillä, että kysymme kuulumiset ja hymyilemme, Koivu korostaa.

Tanssimuusikoilta kysytään usein, miten he jaksavat tehdä työtään. Työajat ovat epäinhimilliset, keikkapaikkojen välimatkat usein pitkät ja olosuhteet nätisti sanottuna vaihtelevat.

– Jos tunteja laskee, olen varmasti enemmän kotona kuin tavallinen päivätyön tekijä. Jos itsensä haluaa elättää soittamisella, vaihtoehtoja on vähän. Rokkibändillä ei eläisi, ja meidän on maksettava laskumme ja elätettävä perheemme, Mikko Koivu sanoo.

Häneltä on jopa kysytty, saako soittajan työstä oikeaa rahaa.

– Vastaan monesti, että ”ei kun afrikantähtirahaa”, kun en jaksa selittää.

Taivaankaaren soittajien vuositulot pyörivät 25 000–30 000 eurossa. Koivu hankkii lisäansioita pianonvirittäjänä, Järvelä soittamalla taustoja karaokelevyille, Honkonen tuuraamalla muissa yhtyeissä ja Anttila musiikkiterapeuttina. Hiljaisimpina kuukausina auttaa soviteltu työttömyyspäiväraha ammattiliitolta.

Joskus aikaisemmin muusikot ottivat suuren osan palkastaan kilometrikorvauksina, sillä niistä ei tarvitse maksaa veroja. Niin ei enää tehdä, koska kulukorvaukset eivät kerrytä eläkettä. Ohjelmatoimisto maksaa palkat sekä kilometrit yhdelle autolle, Punikille.

Taivaankaaren soittajien palkoista pieni siivu sipaistaan aina autotilille. Tililtä voidaan maksaa Punikin huollot ja korjaukset niin, etteivät rahat mene soittajien omasta pussista.

Brandypullo tyhjenee vähitellen, ja puhe kääntyy viinaan. Eikös alkoholismi ole muusikoiden ammattitauti?

– Harvemmin nykysoittajilla. Siihen ei ole varaa kenelläkään. Alkoholisteilla ei ole töitä, ja ajokunnossa on oltava, Koivu sanoo.

Jännetuppitulehdukset, tinnitus ja unettomuus ovat tutumpia vaivoja. Rumpali Honkosen jalkaa kiusaa fokaalidystonia, muusikonkramppi.

Entäpä naiset? Muusikoissa on tunnetusti imua.

– Enempi se asia kaatuu solistin harteille. Mutta kyllähän se jonkinlaista kiinnostusta herättää, kun olet siinä framilla. Kuluneisiin vuosiin mahtuu jokunen hankala tilanne, Koivu toteaa.

Se on kuitenkin selvää, että yleisöä on kohdeltava kunnioittaen, vaikka se tarkoittaisi halaamista ja jutustelua hotellin aamupalapöydässä parin tunnin yöunien jälkeen. Sosiaalinen media tekee töykeistä muusikoista hetkessä hylkiöitä.

Oma lukunsa ovat soittajien keskinäiset välit. Muusikot viettävät niin paljon aikaa yhdessä, että soiton lisäksi yhteiselon on toimittava. Esimerkiksi tänä yönä Honkonen jakaa huoneensa Järvelän kanssa. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä siinä missä hyvä soittotaitokin.

Lauantaina iltapäivällä on aika jatkaa matkaa. Taivaankaari sovittelee tunnin soitinlaatikoita Punikin takaosaan, ja sitten auto suuntaa 150 kilometrin päähän Alavieskaan. Tänään tanssitetaan Alavieskan Virin urheilutalolla.

Järjestysmies avaa bändille takaoven kuudelta ja lähtee käymään kotona saunassa. Taas roudataan. Tänään käytössä ovat kaikki krumeluurit savukonetta myöten.

Takahuoneena toimivat liikuntasalin pukuhuoneet lavan takana. Jouni Järvelä huuhtaisee roudaushiet pinnasta suihkussa mutta ei jää sinne seisoskelemaan – vesi on jääkylmää. Keittiön naiset tuovat kahvitermoksen, limua ja juusto-kinkkuruisleipiä.

Ja taas mennään. Kynttilä ikkunaan.

Urheiluseura Alavieskan Virille tanssi-illan kahvilan ja narikan pitäminen on tärkeä varainhankintakeino. Enemmän rahaa tuottaa vain bingo.

Tanssit Alavieskassa järjestää ohjelmatoimisto Gramofoni, jonka talliin Heikki Koskelo & Taivaankaari kuuluu. Tänä iltana tanssilippuja myydään runsaat kaksisataa. Siinä on iso ero 1970-lukuun, jolloin Esko Rahkosta tuli katsomaan yli tuhat ihmistä. Vielä 1990-luvullakin kaksikko Joel Hallikainen ja Timo Koivusalo veti valtavasti väkeä.

Gramofonin paikallinen edustaja Jari Huhtakangas tietää, että tanssibisnes on käynyt entistä vaikeammaksi. Tämän illan lipputuloilla saadaan hädin tuskin maksettua kulut: artistin ja yhtyeen palkat, Teosto-maksut ja paikan vuokrat.

– Yhtyeen palkkoja ei voi leikata, mutta artistien pitäisi tulla vastaan. He tienaavat paljon paremmin kuin soittajat, Huhtakangas sanoo.

Lattialle levitetty magnesium vauhdittaa tanssijoiden askelia pitkin urheilutalon salia. Liike ei pysähdy koko illan aikana – ei sen jälkeenkään, kun Heikki Koskelo poistuu kolmannen setin jälkeen timanttikengissään takahuoneen puolelle.

Viimeisen valssin jälkeen tanssijat vaativat encorea. Kitaristi Järvelä tulkitsee Ben E. Kingin kuuluisimman kappaleen Stand by Me.

Varttia vaille yksi yöllä tanssilattia on tyhjä mutta lava vielä täynnä soittimia. Taivaankaari vetää hanskat käteen.