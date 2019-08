Mummo opetti nyrkkeilijä Eva Wahlströmille jo lapsena, miten huijataan korttipelissä

Nyrkkeilijä Eva Wahlström, 38, säilytti maailmanmestaruutensa elokuun alussa Las Vegasissa. Reilu vuosi sitten hän valmistui ammattilaisnyrkkeilyn ohessa taiteiden kandidaatiksi. Dokumenttisarja Wahlströmin elämästä julkaistaan syyskuussa Viaplaylla.

Onnea MM-tittelin säilyttämisestä! Miten olet palautunut?

– Kiitos. Vähän liian tiukoille meni matsi. Monta aamua sen jälkeen heräsin litimärkänä miettien ottelujärjestelyihin liittyviä asioita, mutta nyt tekee jo mieli tehdä muutakin, kuten leipoa ja siivota. Viisaudenhampaani poistettiin ottelun jälkeen, ja mukaan lähti vähän leukaluutakin, joten sain kuuden viikon sparrikiellon. Rauhoitti, kun sain luvan olla tekemättä mitään. Palautumisen huomaa siitä, että luovuus palaa, ja olenkin maalannut muutaman keskeneräisen taulun valmiiksi.

Sanotaan että se, mikä tapahtuu Vegasissa, jää Vegasiin. Voisitko kuitenkin paljastaa jotakin?

– Tein kisamatkalla sanonnasta uuden version: Kaikki mitä tuodaan Vegasiin, jää Vegasiin, paitsi MM-vyö. Casinolla pelasin pikkusummilla ja voitin koko ajan. Opin huijaamaan aikuisia korttipelissä jo pienenä, kun pelasin korttia joka ilta mummon kanssa.

Mitä ruokaa et saa mielestäsi, kun pudotat painoa punnitukseen ottelun alla?

– Tuoretta vaaleaa leipä, oikein pehmeää ja hiilaripitoista. Ja pastaa.

Olet kertonut, että maalaat taulujasi milloin keittiössä, milloin makuuhuoneessa. Mikä huone on menossa nyt?

– Nyt maalaan työhuoneella. Oli se aika raakaa, kun koko perhe söi puoli vuotta lattilla ja milloin missäkin.

Sinut palkittiin Vuoden esikuvana Urheilugaalassa 2019. Ketä ihailet?

– Palkinto otetaan varmaan pois, kun dokkari tulee. Minulla ei ole koskaan ollut esikuvaa, mutta ihailen monien ihmisten hyviä piirteitä. Ihailen esimerkiksi tankotanssija Oona Kivelän vartalonhallintaa; sitä, miten kauniisti hän liikkuu ja käyttää kehoaan. Ihailen ihmisiä, jotka voivat menestyä muuttumatta kusipäiksi. Ja ihailen poikaani siinä, miten lungi on hän. Olen itse temperamenttinen, mutta lapseni osaa olla diplomaattinen ja rauhallinen. Empatia ja epäitsekkyys ovat myös ominaisuuksia, joita ihmisissä arvostan.

Mikä on paras nyrkkeilyelokuva?

– Pidin Cinderella Manista, mutta en juuri katso nyrkkeilyelokuvia tai -matseja vapaa-ajalla. Elämässä on riittävästi nyrkkeilyä ilmankin.

Kuinka vahva olet?

– Henkisesti äärimmäisen vahva, mutta myös todella herkkä. Fyysisestikin olen vahvempi kuin moni muu, mutta selän ja jalkojen vammat verottavat vähän.

Miltä tuntuu iskeä toiselta veret nenästä?

– Ottelussa tosi hyvältä, sillä haluan voittaa ja se on merkki onnistuneesta iskusta. Treeneissä se taas tuntuu pahalta, sillä en halua satuttaa ketään.

Miten hoidat käsiäsi?

– Jäillä. Joskus hieronnalla.

Harrastat pakohuoneita. Millainen tiimipeluri olet?

– Olen tehokas ja otan helposti vastuuta, jos kukaan muu ei ala antamaan ohjeita. En kuitenkaan päsmäröi. Olen myös malttamaton, rikon asioita vahingossa ja kosken kaikkeen, missä lukee, ettei saa koskea.

Elätte kiireistä arkea. Miten teillä osoitetaan rakkautta ja välittämistä?

– Ihan hirveästi koko ajan, useita kertoja päivässä. Meillä halataan, pussataan, keskustellaan ja kerrotaan toisille, että rakastetaan.

Sanoit ohjaajalle, ettei ole mitään, mitä et halua dokumentissa näyttää. Eikö sinulla ole salaisuuksia?

– Ei ainakaan enää! Varon puheissani loukkaamasta ketään, mutta muuten minulla ei ole mitään filttereitä. En ikinä valehtele, joten on helppoa elää niin, ettei kaappeihin kerry luurankoja. Osasta kohtauksista on kulunut jo niin kauan aikaa, että niiden katsominen hävettää, mutta en halunnut poistaa niitäkään. Mielestäni ihmiset häpeävät ihan turhia asioita, vaikka kyse on vain inhimillisestä ihmisyydestä. Minä olen tällainen, ja olen sinut itseni kanssa.