Näyttelijä Mari Perankoski söi teatterin väliajalla tärkeänä lohipiirakkaa pelkät pitkät kalsarit jalassaan

Näyttelijä ja käsikirjoittaja Mari Perankoski, 48, tunnetaan nykyisin siviilissä Mari Hynysenä. Hän avioitui rokkari Jouni Hynysen kanssa runsaat kaksi vuotta sitten. Perankoski tähdittää seuraavaksi Aikuisen naisen joulukalenteria. 24-osainen komedia nähdään Ylellä joulukuussa.

Aikuisen naisen joulukalenterissa hahmosi on jouluhullu. Mitä joulu sinulle merkitsee?

– Joulu merkitsee valoja, perhettä ja ruokaa.

Mikä on tärkein jouluperinteesi?

– Mitään yhtä perinnettä ei ole – tai ehkä Elviksen joulu-cd voidaan laskea sellaiseksi. Joulupöydässämme on ollut esimerkiksi sushia kalapöydän tilalla, joten mitään kiveen nakutettuja perinteitä ei ole.

Kinkku, graavilohi vai rosolli?

– Graavilohi. En ole hirmuinen kinkun ystävä, eikä meillä ole rosollia jouluna. Rosollin tilalla on punajuurihummusta Jamie Oliverin reseptin mukaan. Ehkä se muuten on perinteeksi laskettava asia.

Sinut tunnetaan lukuisista rooleistasi televisiossa, elokuvissa ja teatterissa. Mikä rooleistasi on koskettanut eniten?

– Niitä on niin paljon. Ehkä Viettelysten vaunu nuorempana Q-teatterissa saattaa olla sellainen. Teatterissa rooliaan pääsee aina tekemään enemmän ja syvemmälle. Televisiosta ehkä Juha Jokelan kanssa kirjoittamani Kallio-sarja on erityisesti koskettanut minua.

Milloin viimeksi nauroit itsellesi ja miksi?

– Nauran itselleni varmaan päivittäin. Esimerkiksi kun olin katsomassa Oma maa -elokuvaa, minut vietiin johonkin lehtikuvaan ja minulla oli paita väärinpäin. Sitä edeltävällä viikolla olin Riihimäen kaupunginteatterissa. Pukeuduin ilman silmälaseja vähän pidempään hameeseen ja mielestäni siisteihin trikoisiin. Kun laitoin lukulasit päähäni, huomasin, että trikoot olivatkin pitkät kalsarit. Olen siis käynyt Riihimäen kaupunginteatterissa pitkissä kalsareissa. Siinä oli kiva väliajalla syödä tärkeänä lohipiirakkaa.

Olet naimisissa Etelä-Karjalasta kotoisin olevan Kotiteollisuus-muusikon Jouni Hynysen kanssa. Mihin ihastuit puolisossasi?

– Hänen huumoriinsa ja ulkonäköönsä.

Mikä on paras eteläkarjalainen sanonta?

– Tämä ei ole paras, mutta se kuvaa eteläkarjalaisia: ”Kassellaan syssymmällä.” Se saa minut raivoihini, kun kaikki siirretään sanomalla ”syssymmällä, syssymmällä”. Sanonkin, että on teillä karjalaisilla hirveästi hommaa, kun remontit, parisuhteen hoito ja kaikki projektit on siirretty sinne syssymmälle. Haluaisin vielä selvittää, minkä vuoden syssyllä niiden aika on.

Olet kotoisin Varkaudesta, joka on klassinen läpiajokaupunki. Kannattaako siellä pysähtyä, ja jos, niin missä?

– Varkaus ei ole mikään läpiajokaupunki, tuo on urbaanilegenda. Sehän on Suomen suurin saari, Soisalo, ja jos menee minne tahansa veden äärelle, siellä on maailman parasta olla. Esimerkiksi Harjurannalla on Peisin eli Peis-Immosen luontopolku. Käyn siellä joka kesä, kun olen mökillä. Siellä on upea luontokirkko ja jänniä luolia.

Mikä on salainen paheesi?

– En tiedä, onko mikään niin salainen. Eikä nyt edes oikein ole paheita, kun on ollut kuntokuuri päällä. Olen lopettanut tupakanpolton ja olen tipattomalla, joten ehkä paheeni ovat juustot. Tai sitten se, että saatan tuntitolkulla katsoa joitakin matkailusaitteja. Uppoudun lomapaikkojen googlailuun.

Jos voisit muuttaa maailmasta yhden asian, mikä se olisi?

– Yksi asia, mikä vaikuttaisi moneen asiaan, on se, että vaihtaisin Yhdysvaltojen presidentin.