Nina Rousu on pidätetty Egyptissä, karkotettu USA:sta ja etsintäkuulutettu Mosambikissa – nyt hän elää Intiassa, jossa värit hurmaavat ja eriarvoisuus saa hämilleen

Miten kirjoitetaan kirja? Miten tullaan kirjailijaksi?

Kysytään Googlelta – niin kuin kaikki muutkin asiat.

Näin teki myös Nina Rousu, 45, jonka esikoisteos Joko ollaan perillä? ilmestyi viime keväänä.

Joko ollaan perillä? on matkakirja tai seikkailutarina, sillä kumpaakin ainesta siinä on runsaasti. Luokittelussa teos on määritelty tietokirjaksi.

Mutta ennen kaikkea kirja on kasvutarina, joka kuljettaa lukijan parinkymmenen maan ja seikkailun läpi. Se on tarina ikuisen säheltäjän elämästä: juurettomuudesta, aikuiseksi kasvamisesta, rakkaudesta ja oman paikan etsimisestä suuressa maailmassa. Tarina äitiydestä ja onnesta.

Matkalla Torniosta maailmalle sattuu ja tapahtuu: pidätys Texasissa ja Egyptissä, karkotus Yhdysvalloista ja etsintäkuulutus Mosambikissa. Elämää sukellusopettajana ja rantapummina, vauvan kanssa Ugandassa, diplomaattipiireissä Nairobissa.

Lopulta aikuistuminen ja perhe saavat kaipaamaan takaisin omille juurille ja elämäkin rauhoittuu. Ainakin hetkeksi.

Tällä hetkellä Rousu elää kiireistä perhearkea diplomaattialueella Intian New Delhissä brittimiehensä ja 8- ja 10-vuotiaiden poikiensa kanssa.

Epäilen, että Rousun seikkailukokemusten jälkeen mikään voi enää yllättää. Ei edes Intia.

– Ihan kaikki Intiassa on yllättänyt. Mikään muu maa ei valmistanut tätä kokemusta varten. Intiassa kaikki on astetta intensiivisempää kuin muualla, valokuvauksellisempaa, värikkäämpää, äänekkäämpää, Rousu kuvailee.

Pelkkää ihastumista Intia ei ole ollut, sillä rakenteissa oleva ihmisten eriarvoisuus on suomalaiselle vaikea pala niellä. Kuvia, jotka eivät lähde päästä: kerjäläislapsi koputtamassa auton ikkunaan, upporikas astumassa luksusautosta kauppakeskukseen.

– En ole tavannut missään muualla samanlaista eriarvoisuutta kuin täällä.

Myös Delhin saasteongelma on siinä mittakaavassa, ettei ulkona voi juuri liikkua ilman hengityssuojaimia. Välillä Rousun on lennettävä muualle hengittämään.

– Omista keuhkoistani en ole niin huolissani, mutta poikien terveyttä yritän vaalia.

Suomessa mietitään, kannattaako meidän tehdä ilmaston eteen mitään, koska Intia.

Rousu muistuttaa, että keskivertosuomalaisen hiilidioksidipäästöt ovat yhä yli kuusinkertaiset verrattuna tavalliseen intialaiseen.

Myös Intiassa ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon ja sen pysäyttämiseksi tehdään töitä. Hallituksen politiikkana on nyt suosia aurinkoenergiaa ja muita uusiutuvia energianlähteitä.

– Mutta liikenteelle on hankala tehdä mitään. Täällä on lähes pakko liikkua autolla, ja ruuhkat ovat kauheita.

1,3 miljardin asukkaan Intia on niin valtava, että kaikki työ köyhyyden poistamisen ja ihmisten hyvinvoinnin eteen tuntuu pieneltä.

– Mutta kun täällä tekee pienenkin asian, sillä on suurempi vaikutus kuin monessa muussa paikassa. Ihmiset ovat uskomattoman vahvoja ja sinnikkäitä. Kun itse olisin jo luovuttanut moneen kertaan, intialainen jaksaa puskea eteenpäin ja yrittää vielä kerran.

Rousu työskentelee suurlähetystön hyväntekeväisyysrahaston puheenjohtajana. Tässä asemassa hän pääsee ulos diplomaattikuplasta, kiertämään slummeja ja lastenkoteja ja näkemään sellaista elämää, jonka muut diplomaatit voivat vain kuvitella.

– Samalla tulee tuskallisen tietoiseksi omasta etuoikeutetusta asemastaan, eikä se tunnu aina mukavalta.

Rousu tapasi vähän aikaa sitten Delhin punaisten lyhtyjen alueella naisen, joka oli perustanut lastenkodin prostituoitujen lapsille. Aikaisemmin näistä lapsista ei huolehtinut kukaan, ja he saivat pysyä hiljaa sängyn alla tai jossain nurkassa, kun naisten asiakkaat tulivat.

– Täällä näkee, miten yksikin ihminen voi muuttaa toisen elämää. Usko siihen, että kaikella on vaikutusta, vahvistuu.

Roususta tuntuu, että monia intialaisia kannattelee jokin suurempi visio. Hän kertoo tavanneensa miehen, joka kerää systemaattisesti hedelmäpuiden siemeniä ravintoloista ja hotelleista.

Kun Rousu ihmetteli, mitä mies siemenillä tekee, tämä kertoi istuttavansa niitä eri puolille maata. Ja haaveilevansa siitä, että kun jonain päivänä Intiaa katsotaan Google Mapsin satelliittikuvasta, se on kokonaan vihreä.

– Haaveet ovat ilmaisia. Siksi kannattaa haaveilla isosti, mies sanoi.

Isosti ajatteli myös lääkärinainen, joka meni kolera-alueelle auttamaan ihmisiä.

– Nyt siellä on 700 000 ihmisellä pankkitilit, vessat ja lääkäripalvelut. Täällä on paljon ihmisiä, jotka vain menevät epätoivoisiin tilanteisiin ihmisten luo. He ajattelevat, että nyt tämä asia täytyy saada kuntoon. Se luo uskoa siihen, että itsekin voi tehdä jotain.

Diplomaattiperheissä on totuttu muuttamaan kolmen vuoden välein. Ensimmäinen vuosi menee totutellessa ja tuttavuuksia rakennellessa, toinen vuosi on rauhoittumisen ja tasaantumisen aikaa ja kolmantena vuonna ajatukset kääntyvät jo nurkan takana odottavaan lähtöön.

Rousun perhe on nyt asunut Intiassa puolitoista vuotta, ja viimeinen vuosi alkaa häämöttää. Mihin elämä sitten vie, sitä ei vielä tiedä.

– Etsimme miehelle paikkaa Suomen lähialueilta, jolloin muu perhe voisi asettua Suomeen ja pojat jatkaa kouluaan siellä.

Rousun puhelin piippaa viestejä. Rakentaminen on alkamassa Helsingin Laajasalosta ostetulla tontilla, ja rakennuslupa-asioista riittää vääntöä. Samalle tontille on tulossa talot myös Rousun veljelle ja heidän äidilleen.

– Siitä tulee sellainen Rousu-kommuuni. Rakentaminen ja kaiken sen muun seuraaminen tapahtuu meidän osaltamme kätevästi etänä puhelimella.

Rousun seuraava kirja kertoo elämästä Intiassa, jossa mikä tahansa arkipäiväinen asia voi äkkiä kääntyä päälaelleen koomiseksi sattumien sumaksi.

– Kaikki täällä on aina päin prinkkalaa mutta järjestyy sitten lopulta. Yleensä kyse on kommunikaatio-ongelmista tai sitten ihan vain intialaisesta aikakäsityksestä. Itse luulee, että jotain tapahtuu tiettyyn aikaan, mutta ei se koskaan tapahdu.

”Maito pilaantuu muutamassa tunnissa, ja siinä on vähän pissaa”

Nina Rousu kirjoittaa parhaillaan kirjaa, joka kertoo hänen elämästään Intiassa.

Kun kuuntelee hänen kuvailevan tavallista arkipäiväänsä, voi päätellä, että ainakaan materiaalin pulasta kirja ei jää kiinni:

”Aamun tärkein rituaali on kahvimaito. Intialaista maitoa pitää haistella nenä syvällä purkissa vähän joka välissä, sillä paikallinen maito muuttuu piimäksi joskus vain muutama tunti avaamisen jälkeen. Tänä aamuna maito jo vähän haiskahtaa, joten kaadan varovasti ja tarkastan, muuttuuko se klönteiksi kahvin pinnalle vai sekoittuuko vielä. Hyvin sekoittuu, vaikka ei ihan normaalilta maistukaan.

Iskukuumennettu maito ei menisi pilalle yhtä nopeasti kuin tavallinen maito, ja siinä on laboratoriokokeiden mukaan vähemmän esimerkiksi pissaa ja kakkaa. Mutta se maistuu mielestäni paljon pahemmalle kuin vähän pilaantunut pissamaito. Elämä on valintoja, varsinkin Intiassa.

Tuskastun kalenterin kanssa heti aamusta. Lapsilla on teatteriharjoituksia ja esityksiä, harrastuksia, synttärikutsuja, elokuvailtoja ja leikkitreffejä. Mies matkustaa ja järjestää kotonamme virallisia kutsuja mutta unohtaa usein kertoa niistä minulle. Tällä viikolla kalenterissa on kahdeksantoista monikulttuurista joulutapahtumaa, esimerkiksi hanukkajuhla, Lucia-kulkue, hevospooloa, saksalaiset joulumyyjäiset ja paljon muuta. Tiedän, että lisää yllätyksiä tulee koko viikon ajan. Tuleva viikko väsyttää jo nyt. Kaadan toisen kahvin ja nuuskin taas maitoa kulmat kurtussa, sieraimet väristen.

Ilostun, kun ovelle koputetaan ja joukko työmiehiä ilmoittaa tulleensa korjaamaan kattoa. Vihdoinkin! Kattoa korjattiin kesällä jokaisen monsuunisateen jälkeen, ja aina seuraavan sateen sattuessa kattolamppu muuttui uudestaan vesiputoukseksi. Nyt sateet ovat ohi ja työmiehet laittavat koko katolle uuden pinnoitteen.

Katselen ihmeissäni, kun he levittävät pinnoitetta niin, että kyykkivät lopulta tasakaton yhdellä kulmalla. Tikkaat jäivät toiseen päähän kattoa. He ovat pinnoittaneet itsensä nurkkaan mutta polttelevat siellä kaikessa rauhassa tupakkaa.

Kysyn, pitäisikö minun siirtää tikkaat, mutta kukaan ei tunnu ymmärtävän miksi ’madam’ haluaa nostella tikkaita. Mihinkään ei ole kiire, ehkä näin oli tarkoituskin. Jätän miehet kykkimään katolle ja haen kolmannen kupin kahvia. Nyt maito haisee jo sen verran, että juon kahvini mustana.

Kirjoitusrutiinini on olematon. Kiipeän kahvikupin kanssa yläkertaan ja istahdan nojatuoliin läppäri sylissä. Minun täytyy olla vähän tylsistyneessä tilassa että sanat alkavat soljua, mutta Delhissä on harvoin tylsää. Yritän tehdä säännöllisiä muistiinpanoja sitä päivää varten, kun saan inspiraatiosta kiinni.

Tänään sähköpostissa on viestejä rakennusprojektistamme ja luotsaamastani hyväntekeväisyysjärjestöstä. Näyttää siltä, että en ehdi edes avaamaan muistiinpanojani. Illalliselle tulee taas jokin virallinen delegaatio, mutta en tiedä, montako ihmistä on tulossa tai moneltako.

Kirjailija, johon haluaisin tutustua on Rosa Liksom. Hän on Torniojokilaakson tyttöjä. Olen lukenut hänen kirjojaan jo vuosia ja aina ihaillut hänen tapaansa kirjoittaa, erityisesti kun hän kirjoittaa meänkielellä ja Lapin elämästä. Toivoisin, että osaisin itsekin vielä meänkieltä, mutta se on vuosien varrella unohtunut. Se on tuttu ja rakas, niin hienoja sanontoja ja sanoja täynnä.

Illalla, kun lasten jouluevankeliumiharjoitukset on suoritettu ja virallinen delegaatio ruokittu ja viihdytetty, tarkastan vielä ennen nukkumaanmenoa, että kaikki ilmanpuhdistimet toimivat maksimitehoilla. Vaikka syksy on ollut paljon parempi kuin viime vuonna, saastetasot ovat silti hälyttävän korkeat. Sisäilman pidämme kurissa koneellisesti, ulkona käytämme erilaisia high tech -kasvonaamareita.

Puhtaan hengitysilman puuttuminen on suomalaiselle outo asia, samoin se, että hanasta tulee lähinnä myrkyllistä mutaa. Se panee miettimään omaa hiilijalanjälkeään ihan eri tavalla. Mikään tavara, minkä voisin omistaa, ei korvaa puhdasta ilmaa tai vettä. Perustarpeet korostuvat Delhissä.”