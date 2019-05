Nuori polvi ei ole valmis uhraamaan elämäänsä työlle: kannattaviakin pienyrityksiä kaatuu, kun niille ei löydy jatkajaa

Ilmoituksessa lukee: ”Myydään Siilinjärvellä luotettava, pitkään alalla toiminut turvallisuusalan tuotteita ja palveluita tuottava yritys.”

Yrittäjä Reino Pihlajamaa, 69, laittoi firmansa julkisesti myyntiin Yrityspörssi-sivustolle vuosi sitten. Alkoi näyttää, että puskaradiosta ei ollut apua: Pihlajamaa oli etsinyt yritykselleen jatkajaa jo viisi vuotta.

Lähes neljän vuosikymmenen yrittäjäuran jälkeen mieli halajaa eläkkeelle. Pihlajamaata ihmetyttää, ettei velaton ja tulosta tekevä yritys kiinnosta ostajakandidaatteja. Yritys myy ja huoltaa käsisammuttimia.

Joitakin yhteydenottoja on vuosien varrella tullut.

– Yhdessä ääripäässä ovat taivaanrannan maalarit, joilla ei ole kokemusta työelämästä. Toisessa on porukka, jolla on kyllä rahaa ostella yrityksiä mutta ei halua sitoutua niiden pyörittämiseen. Tällaisessa firmassa ei riitä, että käydään tyhjentämässä kassa kerran viikossa, Pihlajamaa kertoo.

Jopa puolet yrittäjien myynti- tai sukupolvenvaihdoksista jää Suomessa toteutumatta, käy ilmi valtakunnallisesta omistajanvaihdosbarometrista. Suurimmaksi ongelmaksi koetaan jatkajan löytyminen.

Ostajapula koskee valtaosin Pihlajamaan kaltaisia ikääntyviä pienyrittäjiä. Barometri perustuu 55 vuotta täyttäneiden yrittäjien vastauksiin. Niiden perusteella noin 5 000 yritystä suunnittelee vuosittain myyntiä tai sukupolvenvaihdosta. Käytännössä vain puolet toteutuu.

Tämä on ongelma paitsi yrittäjille itselleen myös paikalliselle markkinalle ja jopa kansantaloudelle, arvioi projektipäällikkö Mika Haavisto Suomen yrittäjät ry:stä.

– Kun yritys hiipuu, vähitellen asiakkaat katoavat ja työpaikkoja menetetään. Pikkupaikkakunnilla uutta yritystä ei välttämättä tule tilalle, mikä pitkällä tähtäimellä heikentää paikkakunnan vetovoimaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto on puhunut ”omistajanvaihdosten tulpasta”: työllistävien yritysten pitäisi löytää ajoissa kasvuhaluinen omistaja.

– On paljon yrityksiä, joissa on kasvupotentiaalia, mutta jostain syystä se ei toteudu. Tämä on kansantaloudelle kasvun hidaste, Haavisto sanoo.

Mikseivät pienet yritykset sitten kelpaa ostajille? Haaviston mukaan perusongelma on yrittäjissä itsessään.

– Ei lähdetä ajoissa liikkeelle, eli ei toimita siinä vaiheessa, kun yritys on hyvässä myyntikunnossa. Kyse voi olla siitä, että yrittäminen on koko elämä ja luopuminen tuntuu vaikealta, Haavisto kuvailee.

Yritysvälittäjien asiantuntemusta ei usein käytetä hyväksi, vaan yrittäjät luottavat omaan arvioonsa yrityksen arvosta. Se on usein yläkanttiin. Toisin sanoen hintapyyntö ei ole kohdallaan.

– Käsitys voi perustua omiin unelmiin ja toiveeseen, että kun tämä myyn, saan kerralla eläkkeen. Yrittäjä myy historiaa, mutta ostaja ostaa tulevaisuutta, Haavisto sanoo.

Reino Pihlajamaalle turvallisuusala on ollut paitsi elinkeino myös elämäntapa.

– Kasvoin paloaseman vieressä ja lähdin mukaan vapaapalokuntaan heti kun jalat kantoivat. Välillä asuinkin paloasemalla, kun olin talonmiehenä. Siitä se lähti, työ ja harrastus yhdistyivät alusta asti.

Pihlajamaa uskoo, että omistajanvaihdosongelmien taustalla ovat sukupolvierot.

– Uusilla sukupolvilla on paremmat patterit taskulaskimissaan, kun lasketaan sitä, minkä verran annetaan aikaa työlle ja minkä verran perheelle ja harrastuksille.

Yrittäjä myöntää, että töitä on tullut painettua välillä 24/7.

– Olen keskustellut tästä oman poikani kanssa. Että olinko tarpeeksi läsnä.

Myös Pihlajamaan poika on yrittäjä. Hän työskentelee taiteiden alalla eikä ole halukas jatkamaan isänsä yritystä.

Suomen yrittäjien Haavisto tunnistaa Pihlajamaan mainitsemat sukupolvierot.

– Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opettajilta kuulee, että joillakin nuorilla on kummallinen kuva yrittäjyydestä. Haaveet ovat sellaisia, että perustetaan joku mobiilisovellus, sitten myydään se ja ruvetaan maailmanparantajiksi. Mutta kyllä nuorissakin on työhulluja, joille yrittäminen sopii.

Jos myymättömien yritysten perusongelmana on yrittäjien oma toiminta tai toimimattomuus, mitä asialle voi tehdä?

– Paras lääke on pitää aihetta esillä, jotta mahdollisimman moni samassa tilanteessa oleva yrittäjä havahtuisi ajoissa, Haavisto sanoo.

Pihlajamaan firmalle ilmaantui hiljattain potentiaalinen ostaja. Neuvottelut ovat käynnissä ja odotukset korkealla.

Mitä yrittäjä aikoo tehdä ensimmäisenä, jos kaupat syntyvät?

– Nukkuisin kolme vuorokautta. Sitten antaisin aikaa tyttöystävälleni. Kuokkisin ruusupuskaa ja laittelisin paikkoja. Kotona on monta asiaa rempallaan, kun ei ole ehtinyt tehdä kaikkea.