Nyt on menossa kakkalelujen buumi – suolistotulehdusryhmässä vessahuumoria arvostetaan, uroterapeutti jättäisi kakkalelut ostamatta

Piereskeleviä dinosauruksia. Pökälehahmoja, jotka voi lennättää ilmaan vessanpöntön muotoisilla laukaisimilla.

Ja perheen pienille arkeologeille ”aidon” näköinen hirmuliskon köntsä, jota tonkimalla löytää fossiilin.

Jos on piipahtanut viime aikoina lelukaupassa tai marketin leluosastolla, ei ole voinut olla huomaamatta, että hyllyt suorastaan tursuavat vessa- ja kakka-aiheisia leluja.

Lelukauppias vahvistaa, että trendi on todellinen.

– Jonkinlainen buumi on menossa. Erilaisia kakkaleluja tulee nyt paljon markkinoille, ja ne myyvät hyvin, kertoo lelukauppa Partasen kauppias Minna Kunnasluoto Kuopiosta.

Tämän hetken myydyin vessa-aiheinen lelu on Partasen mukaan yksisarvista esittävä avaimenperä, jota puristamalla turahtaa ulos glitterillä silattu kikkare. Lelu maksaa muutaman euron.

– Pieruhuumori uppoaa kaikenikäisiin. Sen tyyppisiä menee paljon, kun halutaan ostaa jotain halpaa ja huvittavaa vaikka lahjaksi, Kunnasluoto sanoo.

Vaikka aikuisetkin harrastavat vessahuumoria, Kunnasluodon tuntuma on, että eniten kakkaleluja ostetaan kouluikäisille.

– Leluissa ei ole ikärajoja muuten kuin että osa niistä ei sovellu alle kolmevuotiaille esimerkiksi tukehtumisriskin takia.

Jos uroterapeutti Riitta Koppelilla olisi leikki-ikäisiä lapsia, hän ei ostaisi heille kakka-aiheisia leluja. Koppeli hoitaa työkseen lapsia, joilla on vaikeuksia pissaamisen ja kakkaamisen kanssa.

– Ymmärrän, että esimerkiksi kakka-emojit ovat hauskoja. Mutta en ymmärrä, miksi tehdään tällaisia leluja, hän sanoo.

Koppelin mielestä kakkalelut voivat vääristää lapsen kuvaa vessa-asioista.

– Vessassa käymisen pitäisi olla maailman tavallisin asia, eikä siitä pitäisi tehdä isoa numeroa. Eihän ulosteilla ole tarkoitus leikkiä. Kakka kuuluu pottaan tai vessanpönttöön, Koppeli pohtii.

Koppeli ei myöskään näe, että kakkalelut voisivat lievittää sellaisen lapsen pelkoja, joka vasta opettelee potalle tai pöntölle.

– Lapsi ei yleensä pelkää ulostetta vaan sitä kipua, mikä liittyy ummetukseen.

Koppeli painottaa, ettei kakkaleluista ole tutkittua tietoa.

– Ei niistä varmaan haittaa ole mutta tuskin hyötyäkään. Jokainen vanhempi valitsee, millaisia leluja lapselleen ostaa, mutta omassa työssäni en suosittele kakka-aiheisia leluja.

Koppeli arvelee, että kakkalelujen suosio perustuu siihen, että vessa-asioista vaietaan liian usein.

– Jo päiväkodissa lapselle opetetaan, että vessasanoja ei saa käyttää kuin vessassa. Ulostamiseen liittyvistä asioista tulee salattavia ja hävettäviä. Ei ole ihme, jos niihin liittyvät lelut kiehtovat lasta.

Koppeli on hoitanut kahdenkymmenen vuoden ajan lapsia, joilla on toiminnallisia ongelmia ulostamiseen ja pidättämiseen liittyen. Hoidettavien ikähaitari on vauvaikäisistä 15-vuotiaisiin asti.

– Kun asiakkaana olevalta lapselta kysyy, mistä hän on tullut juttelemaan vastaanotolle, lapsi ei välttämättä löydä sanoja. Ne sanat ovat tavallaan kiellettyjä, ja vanhemmat hämmentyvät niistä. Minusta vessa-asioista pitäisi puhua avoimemmin pienestä asti.

Lelujen sijaan Koppeli suosii vessa-aiheisia kirjoja.

– Hyviä kirjoja on paljon kaikille ikäryhmille, ja niitä pitäisi hyödyntää enemmän jo päiväkodeissa.

– Kirjaa lukiessa lapsi voi käydä asioita läpi kasvattajan kanssa. Voidaan esimerkiksi keskustella, että katsopa, miten iso kakka norsulla on. Mistähän se muodostuu ja miten ruoansulatus toimii? Jos kädessä on kakkapökäleen näköinen lelu, ei se kerro lapselle oikein mitään.

Lelukauppias Kunnasluoto näkee kakkalelut harmittomana hupina. Hän huomauttaa, että pieruhuumoria on viljelty aina esimerkiksi pilailuvälineissä.

Kunnasluoto kertoo sairastavansa kroonista suolistotulehdusta (IBD) ja kokevansa kakkahuumorin terapeuttisena.

– IBD-tauteja sairastavien keskusteluryhmissä viljellään ihan parasta kakkahuumoria. Varmaan jokainen siellä omistaa puristeltavan kakkatyynyn tai vastaavan. On tärkeää, että omalle sairaudellekin voi nauraa.

Kunnasluoto sanoo, että hän pyörittelee toisinaan itsekin kädessään kakan mallista puristelulelua.

– Se toimii ihan oikeasti. Se auttaa minua keskittymään.

Kauppiaan näkökulma asiaan on selkeä: jos se myy, sitä kannattaa ostaa hyllyyn – ja juuri nyt asiakkaat haluavat kakkaavia yksisarvisia.

– Senhän takia tällaisia leluja tehdään. Tavarantoimittajat ovat huomanneet, että tässä on markkinarako, Kunnasluoto sanoo.

– Sen hyllyn kohdalla, missä myydään tekokakkaa ja muita vastaavia, asiakkailla on aina hauskaa. Siellä nauretaan ja hymyillään. Ei elämän tarvitse olla aina niin vakavaa.