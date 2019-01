Olet tehnyt elämässäsi aina kaiken väärin – muuta edes nämä yhdeksän asiaa

Alkuvuosi on elämänmuutosten aikaa. Kuntosalit pullistelevat väkeä ja Alkoissa on hiljaista, kun ihmiset jaksavat vielä pitää kiinni uudenvuodenlupauksistaan. Näinä aikoina myös tiedotusvälineet ovat täynnä juttuja siitä, miten oman elämänsä voi panna kuntoon.

Ja syytä onkin. Median mukaan ihmiset tekevät jatkuvasti suuren määrän asioita ihan väärin. Tässä esimerkkejä viime kuukausilta.

Tomaattien syöminen

”Oletko aina syönyt terttutomaattisi väärin? Tämä on oikea järjestys”, otsikoi Maaseudun Tulevaisuus. Lehden mukaan ihmiset syövät usein liian raakoja tomaatteja. Tertussa olevat tomaatit kypsyvät niin, että pensaassa ylimpänä roikkunut valmistuu ensimmäisenä. Ylin tomaatti on todennäköisesti tertun punaisin ja sijaitsee siinä päässä, jossa varsi on paksuin. Monet eivät tiedä tätä, jolloin tomaatinsyönti epäonnistuu.

Sipsien syöminen

”Oletko aina syönyt Pringles-sipsejä väärin?” kysyy Helsingin Uutiset, joka siteeraa MTV:n juttua perunalastuista. Lehden mukaan moni kärsii siitä, että sipsit hajoavat, kun niitä yrittää kaivaa pois tuubista. Ongelma on kuitenkin ratkaistavissa A4-paperiarkista taiteltavalla kourulla, jolla lastut saa liu’utettua ulos pakkauksesta. Todisteeksi ratkaisun toimivuudesta lehti on liittänyt artikkeliinsa MTV:n uutisvideon, jolla temppu esitellään.

Pizzan syöminen

”Oletko aina syönyt pizzasi väärin?” pohtii Iltalehti, joka lainaa Ylen uutista pizzojen kotiinkuljetuslaatikoista. Pizza on helppo syödä suoraan pahvilaatikosta, mutta Ylen mukaan sitä pitäisi välttää. Laatikot nimittäin sisältävät kemikaaleja, joiden tarkoitus on estää rasvan imeytyminen kuljetuslaatikon läpi. Tanskassa on jo asetettu yläraja näiden perfluorattujen yhdisteiden määrälle. Laatikko on vain kuljetusta varten, ja pizza tulisi siirtää siitä mahdollisimman nopeasti lautaselle.

Hampaiden puhdistaminen

”Oletko aina puhdistanut hampaiden välit juuri niin kuin ei pitäisi?” kysyy Me Naiset. Lehden mukaan useimmat hoitavat hampaitaan väärässä järjestyksessä: käyttävät hammaslankaa vasta harjaamisen jälkeen. Lankaaminen pitäisi kuitenkin tehdä ennen harjausta, jotta hammastahnan fluori pysyy hammasväleissä.

Lumityöt

”Oletko aina tehnyt lumityöt väärin?” otsikoi Lapin Kansa. Lehden mukaan parhaimmillaan lumityöt ovat tehokasta koko kehon arkiliikuntaa, mutta virheellisellä tekniikalla ja väärillä välineillä saa vain ongelmia aikaiseksi. Esimerkiksi alaselässä tulisi säilyttää luonnollinen notko ja kallistaa ylävartaloa tarvittaessa lonkista eteenpäin. Liian pitkä lapion varsi tekee työstä raskaampaa mutta liian lyhyt rasittaa alaselkää.

Ruokaöljyn säilyttäminen

”Oletko säilyttänyt ruokaöljyn aina väärin? Suurin osa meistä tekee samat virheet”, huolehtii Iltalehti otsikossaan. Lehden mukaan jopa ruokakaupat mokailevat ruokaöljyn säilyttämisessä. Öljyjä myydään läpinäkyvissä muovipulloissa, joita pidetään loisteputkien alla. Sillä tavalla öljy kuitenkin pilaantuu helposti. Erityisen herkkää on rypsiöljy. Öljyt pitäisikin myydä tummissa lasipulloissa ja säilyttää kotona jääkaapissa.

Liikenneympyrässä ajaminen

”Oletko sinäkin ajanut aina väärin liikenneympyrässä? Näillä ohjeilla onnistut ensi kerralla”, kirjoittaa Koillissanomat. Lehti kertoo, että joka seitsemäs suomalainen autoilija ei käytä vilkkua. Liikenneympyrässä tilanne huononee entisestään – useampi kuin joka neljäs ei näytä suuntamerkkiä poistuessaan sieltä. Lehti siteeraa Liikenneturvan vinkkiä, jolla ongelman saa korjattua: ”Koetko vilkuttamisen tarpeettomaksi? Vilkuta silti.”

Auton oven avaaminen

”Oletko aina avannut autosi oven väärin? Tee se näin – voit säästää ihmishenkiä!” lupaa verkkojulkaisu Como. Kyse on siitä, että monet avaavat autonsa oven ovenpuoleisella kädellä. Pyöräliiton mukaan ovi pitäisi kuitenkin avata vastakkaisella kädellä sen vuoksi, että sillä tavalla kuljettaja näkee helpommin takaa lähestyvän liikenteen, kuten polkupyörät.

Aurinkovoiteen käyttäminen

”Oletko käyttänyt aurinkovoidetta aina väärin?” kysyy Tekniikan Maailma. Lehti uutisoi tutkimuksesta, jonka mukaan suurin osa ihmisistä levittää aurinkovoidetta liian vähän. Tämä johtaa siihen, että suojakertoimesta saadaan hyödynnettyä vain noin 40 prosenttia. Oikea määrä olisi noin kaksi milligrammaa neliösentille, mutta moni levittää vain 0,75 milligrammaa. Uutisen pohjana olleeseen tutkimukseen osallistui kuusitoista koehenkilöä.