Päättäjät haluavat koululaisten opiskelevan itsenäisesti – "Yksi kymmenestä pystyy siihen", kertoo opettaja koulujen todellisuudesta

Olemme eläneet peruskoulujen uuden opetussuunnitelman kanssa runsaat kaksi vuotta. Suunnitelma määrää, mitä meidän pitää opettaa. Tietysti koulun pitää valmistaa työelämään, mutta uusi opetussuunnitelma vaikuttaa bisnesmaailman sanelemalta.

Yleissivistys on heitetty romukoppaan, ja tilalle on tuotu kvartaalitalous. Toivotaan, että kaikista oppilaista kasvaisi yrittäjiä ja monenlaisia huippuosaajia. ”Vanhanaikaisia” aineita, kuten maantietoa, uskontoa, kirjoitustaitoa tai taideaineita, ei enää arvosteta.

Moni meistä opettajista vastustaa tätä kehitystä. Tuntuu, että opetuksen sisällön määrittelevät aivan muut kuin alan ammattilaiset. Peruskouluissa esimerkiksi opetetaan yhä vähemmän asiasisältöjä. Sen sijaan meidän pitäisi antaa lapsille ”opiskelun avaimia”, joiden avulla he voisivat itse opetella asiat.

Oppilaistani ehkä yksi kymmenestä pystyy tällaiseen itsenäiseen opiskeluun.

Opetussuunnitelma määrää, mitä opetetaan, mutta opettaja päättää itse, miten hän opettaa. Sitä kutsutaan pedagogiseksi vapaudeksi: yksi voi opettaa vaikkapa draaman keinoin, toinen käskee lukemaan saman kirjasta.

Periaatteessa vapaus on hyvä asia. On hienoa, että Suomessa luotetaan korkeasti koulutettuihin opettajiin. Asialla on kuitenkin kääntöpuoli. Opettajien itsenäinen päätösvalta tarkoittaa sitä, että on oppilaan tuurista kiinni, kuinka hyvää opetusta hän saa.

Jokaisessa korissa on muutama mätä omena, ja niin on meidänkin ammattikunnassamme. Pedagoginen vapaus antaa mahdollisuuden töiden laiminlyömiseen. Laiska opettaja voi vain lykätä kirjan oppilaiden nenän alle ja vetää itse lonkkaa. Tällaisia opettajia on varsinkin uransa ehtoopuolelle ehtineiden joukossa. On helppo kangistua kaavoihin ja pysyä omalla mukavuusalueellaan.

Rehtoreista ei ole paljon apua. Heistä on tullut hallinnon ja talouden pyörittäjiä, vaikka kaipaisimme pedagogista johtajuutta. Erityisesti uransa alussa olevat opettajat saattavat jäädä todella yksin, ilman esimiehen tukea.

Rehtoreilla on valtava vastuu rekrytoinnissa. Rehtorin pitäisi pystyä heti näkemään, onko hän palkkaamassa ahkeraa tyyppiä vai mätää omenaa. Jälkikäteen opetukseen on lähes mahdotonta puuttua, eikä rehtoreilla ole sellaiseen aikaakaan.

Kunnat taas ovat rahasyistä käytännössä lopettaneet opettajien täydennyskoulutuksen. Kehno opettaminen ei aina johdu laiskuudesta. Opettaja voi yrittää parhaansa, mutta tiiliskiven kokoisen opetussuunnitelman ja muiden sekavien ohjeiden viidakossa asiat vain lähtevät menemään pieleen. Lisäkoulutus auttaisi, mutta sitä ei saa.

Pedagoginen vapaus puhuttaa myös kodeissa. Vanhemmat ihmettelevät, miksi A-luokan opettaja opettaa aivan eri tavalla kuin B-luokan opettaja. Moni kuvittelee, että opetukselle olisi jonkinlaiset standardit, mutta sellaisia ei ole.

Yhdeksännellä luokalla järjestetään valtakunnallisia kokeita, mutta vain kielissä ja matematiikassa. Vasta silloin nähdään, kuinka hyvin lapset ovat oppineet verrattuna muihin kouluihin. Kokeet pidetään aivan liian myöhään – opettaja ei ehdi vaikuttaa asioihin enää ysiluokan keväällä.

Lukioiden opettajat valittavat, että peruskouluista tulee lukio-opintoihin kykenemätöntä porukkaa. Se on aivan totta.

Pedagoginen vapaus mahdollistaa epäoikeudenmukaisen arvioinnin. Opettaja saattaa antaa numerot yläkanttiin ja kuvitella tekevänsä oppilaalle palveluksen, kun tämä pääsee haluamiinsa jatko-opintoihin. Se on valtava vääryys: nuori saattaa tuhlata vuosia oppilaitoksessa, jossa hän ei selviä.

Palstalla eri alojen ammattilaiset kertovat asioista, joista ei voi puhua omalla nimellä.