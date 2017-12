Pävystävät dosentit iskevät takaisin: "Kaikki tuntemani tutkijat ovat kovanahkaisia"

Miika Tervonen ja Antto Vihma ovat pehmeä-äänisiä akateemisia tutkijoita, jotka pitävät juhlimisesta, Kööpenhaminasta ja nyrkkeilystä. Muun muas­sa tämä on selvinnyt heidän Yle Areenassa kuunneltavasta Päivystävät dosentit -keskusteluohjelmastaan, jota mainostava tarra on liimattu ravintolan ikkunalaudalla olevaan kukkaruukkuun.

Ohjelma on nykyisin Suomen suosituimpia podcasteja, mutta Aina dosentit eivät ole olleet kovassa huudossa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) marmatti joulukuussa 2015 Ylen A-Studiossa, kuinka aina löytyy ”kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä”.

Sipilän edeltäjä Alexander Stubb (kok.) puolestaan julisti kuuntelevansa huomattavasti mieluummin ulkoministeriön diplomaattia kuin ”jotain päivystävää dosenttia”.

Myös toimittaja Aarno ”Loka” Laitinen on moukaroinut dosentteja kolumneissaan vuosikausia. Viisi vuotta sitten Laitinen kirjoitti Iltalehdessä: ”Kun toimittaja tekee ennakkoluulojensa perusteella typerää juttua, johon on mahdotonta löytää todisteiksi faktoja, silloin on tapana pyytää avuksi päivystävä dosentti.”

– Jo kauan ennen ohjelmaamme päivystävästä dosentista oli tullut Kummeli-tason hokema. Termi oikeastaan vain odotti kaappaamista, Vihma sanoo.

Nyt Päivystäviä dosentteja on julkaistu jo kaksi tuotantokautta. Dosentit haluaisivat tehdä kolmannenkin tuotantokauden, mutta Yle ei ole vielä tehnyt päätöstä ohjelman jatkamisesta.

Vihma muistuttaa, että podcastit ovat Suomessa vielä pieni juttu.

– Me saamme olla hiukkasen kummallisia, mutta olemme silti yksi Suomen kuunnelluimmista podcasteista. Se on ylellinen tilanne, Vihma toteaa.

"Tutkijat hyviä julkisuudessa"

Päivystävät dosentit voi nähdä puolustuksena tieteen yleistajuistamiselle.

Nykyajan eetos vaatii tieteilijöitä kertomaan tutkimuksistaan, ottamaan osaa julkiseen keskusteluun ja olemaan läsnä sosiaalisessa mediassa. Toisaalta jotkut ajattelevat sen olevan jopa velvollisuus, varsinkin jos tutkija tekee työtään verorahoilla.

Vihma kuitenkin sanoo, että hänellä ei ole lähtökohtaisesti mielessään tieteen yleistajuistaminen.

– Tiedekeskustelu etenee tieteen ehdoilla, ja siinä maailmassa on oma logiikkansa. Se ei ihan saumattomasti mene yhteen virkamieslogiikan tai median ja julkisen keskustelun kanssa.

Politiikan tutkimus ei aina kerro virkamiehille, miten erilaisissa tilanteissa tulee menetellä. Eikä tiede voi ammentaa vain sieltä, mistä saa aikaiseksi hyvää julkista keskustelua.

Tervosen ja Vihman omat tutkimuskohteet, nationalismi ja ilmastonmuutos, ovat aiheita, joilla valemediat elävät ja verkkokeskusteluissa öyhöttäjiä riittää. Nopealla haulla esimerkiksi Tervosesta löytyy useita artikkeleita, joissa hänen työtään vähätellään. Kirjoittelua on ruokkinut etenkin Tervosen artikkeli Historiankirjoitus ja yhden kulttuurin myytti Suomesta, joka toi hänelle tänä vuonna Vuoden tiedekynä -palkinnon. Siinä Tervonen kirjoittaa, kuinka ajatus yhtenäiskulttuurista tuo nykypäivään kaikuja 1900-luvun alun rotuajattelusta.

Julkisuudessakin on käsitelty sitä, kuinka esimerkiksi maahanmuuton tutkijat eivät vihapostin pelossa aina uskalla esiintyä julkisuudessa.

Vihma ja Tervonen kuitenkin sanovat olevansa jo paatuneita. Kriittinenkään palaute ei juuri hetkauta, sillä 10–15 vuodessa nahka on paksuuntunut.

– Kaikki tuntemani tutkijat, jotka tekevät kriittistä tutkimusta poliittisista aiheista, ovat tosi hyviä julkisuudessa ja kovanahkaisia, Tervonen sanoo.

Tervonen tuhahtaa syvään luutuneelle käsitteelle norsunluutorneissaan istuvista tutkijoista, jotka kommunikoivat lähinnä kollegoidensa kanssa.

– Tutkijat ovat paljon vähemmän erillisiä muusta keskustelusta kuin ajatellaan. Dosenttien julkinen vähättelykin oli seurausta poliittisesti hankalista asiantuntijoista lausuntoineen.

Tervoselle tutkijoiden velvollisuudesta olla julkisuudessa tulee silti lähinnä totalitaarisia ajatuksia. Hän toteaa, että on monenlaisia tutkijoita: esimerkiksi tärkeää työtä tekeviä perustutkijoita, joiden työ ei ole mediaseksikästä.

– Tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluu, että se on usein hyvin hidasta ja vaatimattoman oloista. Tutkijoilla on ihan riittävästi painetta olla julkisuudessa, ja monet ovat siinä tosi hyviä, Tervonen sanoo.

– Mutta tiede kärsii, jos kaikki käyttävät aikansa blogitekstien kirjoitteluun.