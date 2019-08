Pakettien määrä kasvaa hurjaa vauhtia – aiemmin kesämaanantait olivat Postin lajittelukeskuksessa hiljaisia, nyt ruuhka on samanlainen kuin joulunalusaikaan

Siinä se nyt on: paketti. Vaikka sen on itse tilannut, avaaminen jännittää aina vähintään pikkuisen. Kuin olisi tullut joulu keskelle kesää!

Postin näkökulmasta niin onkin käynyt, sillä heille joulu on uusi normaali. Se tarkoittaa, että vaikka joulun alla pakettimäärät kasvavat, tulva ei hiivu pyhien jälkeen. Ja seuraavan joulun edellä paketteja lähetetään entistäkin enemmän.

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtajan Petteri Revon mukaan ihmisten kokema uutuudenviehätys on verkkokaupan kantava voima.

– Kulutustutkimuksessa sanottiin jo 1990-luvulla, että kun ihmiset tilaavat pakettejaan, niiden odottaminen ja saaminen on kuin aina olisi pieni joulu, hän toteaa.

Tämän kesän alennusmyyntiostoista leijonanosa tehdään verkossa, arvioi Postin pakettilajittelun vetäjä Janne Mattila.

– Näin kovaa kesää en ole ennen nähnyt. Aiempina heinäkuina jopa maanantait olivat hiljaisia päiviä. Tänä kesänä maanantaisin on käsitelty noin 100 000 pakettia, mikä vielä runsaat pari vuotta sitten oli normaali joulunalusmäärä, Mattila kertoo.

Kun valtava tuotevalikoima avautuu kotisohvalle, moni luopuu työläästä kauppojen kiertämisestä. Miksi lähteä kauppakeskuksiin hikoilemaan, kun samalta istumalta voi ostaa paidan, tuolin, kengät ja ruohonleikkurin?

Viime vuonna pelkästään Posti kuljetti suomalaisille 44 miljoonaa pakettia ja yli 15 miljoonaa tavaraa sisältänyttä kirjettä. Se tarkoittaa noin kymmentä pakettia kansalaista kohti. Kun kuljetusralliin ymppää lukuisan joukon kuriirifirmoja, toimitusten määrä paisuu.

Suomalaisista verkko-ostajista viisi prosenttia tekee tilauksen keskimäärin kerran viikossa, ja määrä on jatkuvassa kasvussa. Ruotsissa vastaava luku on 13 prosenttia, Saksassa 23 prosenttia ja Yhdysvalloissa 34 prosenttia.

Vantaalla asuva Marianne Miettinen, 28, ostaa tavaroita verkosta monta kertaa kuukaudessa. Viimeisin lähetys toi kasvojenpudistustuotteita, voiteita, seerumeita ja kangasnaamioita Etelä-Koreasta. Paraikaa hän odottaa lisää kosmetiikkaa Suomesta ja Koreasta sekä kissanleluja ja irtoripsiä Kiinasta.

Etelä-Koreasta tilauksen saapuminen kestää hänen mukaansa pari viikkoa, isommat lähetykset saattavat tulla kuriiripalvelun kautta jopa kolmessa arkipäivässä. Kiinasta pakettia voi joutua odottamaan pari kuukautta, eivätkä kaikki saavu perille koskaan.

– Käytän verkkokauppaa säästääkseni aikaa ja rahaa. Mikäli haluaisin ostaa samat tuotteet kivijalkakaupasta, joutuisin matkustamaan Helsingin keskustaan. Haluan saada tilaukset suoraan kotiin tai lähimpään pakettiautomaattiin, Miettinen kertoo.

Ostosivujen selaamisesta on tullut Miettiselle säännöllinen rutiini. Hän käy tarjontaa läpi usein iltaisin ennen nukkumaanmenoa, mutta tekee kauppoja vuoteesta käsin vain harvoin.

– Ebayssa ja AliExpressissä on helppo laittaa mielenkiintoisia tuotteita ostoskoriin ja tehdä ostopäätös vasta myöhemmin. Teen yleensä isomman tilauksen kerralla. Siksi en pidäkään kivijalkakaupoissa pyörimisestä, sillä siellä ostopäätös on tehtävä heti.

Ebay on yhdysvaltalainen huutokauppasivusto, AliExpress kiinalainen verkkokauppa. Molemmat kuuluvat suomalaisten useimmiten käyttämiin ulkomaisiin markkinapaikkoihin Wishin, Amazonin ja Zalandon kanssa.

Miettinen käyttää suurien kauppasivustojen lisäksi brittiläisiä yksityisiä verkkokauppoja pin-up-vaatteiden ja -asusteiden tilaamiseen.

– Saatan tilata vaatteita myös suomalaisista verkkokaupoista, jos minulla on kiire saada ne. Tavarat ovat kuitenkin huomattavasti edullisempia ulkomailla kuin Suomessa, Miettinen sanoo.

Suomalaiset tilaavat ulkomailta enimmäkseen vaatteita, kenkiä ja kodin elektroniikkaa, mutta myös esimerkiksi kosmetiikkaa, lisäravinteita ja auton osia. Ulkomaisista lähetyksistä yli puolet tulee Kiinasta, iso osa Saksasta, Britanniasta ja Ruotsista.

Verkosta tilaaminen on nykyisin niin helppoa, että kuluttajaan voi iskeä vauhtisokeus. Tällöin paketista saattaa paljastua jotain aivan muuta kuin oli tarkoitus tai tilauksen hinta saattaa nousta luultua kalliimmaksi tai koko lähetys voi jäädä saamatta.

Moni unohtaa huomioida, että EU:n ulkopuolelta tilattujen tavaroiden hintaa korottavat arvonlisävero ja tullimaksut. Arvonlisävero peritään yli 22 euron arvoisesta tilauksesta, ja tulli täytyy suorittaa yli 150 euron arvoisesta ostoksesta. Tullaus nostaa tilauksen hintaa keskimäärin 30 prosentilla.

Tulliylitarkastaja Nadja Painokallio toivoo, että ihmiset ottaisivat selvää, mitä ostoskoriinsa klikkaavat. Tuotteesta maksettavaksi tulevat verot ja tullimaksut voi tarkastaa tullin verkkosivuilta löytyvällä tullilaskurilla. Ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin myös, jos varmistettaisiin, ettei vaikkapa ulkomailta tilattu ravintolisä sisällä Suomessa lääkkeeksi luokiteltuja ainesosia.

– Silloin tilaaja voi epähuomiossa syyllistyä tilaamistaan määristä ja tilausmaasta riippuen lääkerikkomukseen tai lääkerikokseen, Painokallio varoittaa.

Tänä kesänä tulli on joutunut takavarikoimaan lukuisia hyttyskarkottimia, jotka sisältävät Suomessa kiellettyjä hyttysmyrkkyjä. Sallituista valmisteista pitää rekisteriä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Kaupat käyttävät ihmisten verkkoselailuhistoriaa osatakseen tarjota heille sellaisia tuotteita, joista he saattaisivat kiinnostua. Markkinoinnin kohteena ovat erityisesti nuoret. Heistä saadaan eniten tietoja, sillä he viettävät paljon aikaa verkossa, toteaa sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

– Vertailemme kavereiden kanssa leikkimielisesti sitä, kuka saa eniten ikääntyville suunnattuja mainoksia, Wilska kertoo.

Välillä profilointi osuu pelottavankin oikeaan. Wilska oli hädin tuskin ehtinyt sanoa ääneen, että olisi aika ostaa uusi sänky, kun netissä alkoi tulla vastaan sänkymainoksia.

– Enkä varmasti ollut googlannut, enhän minä nyt sänkyä netistä osta. Osa on tietysti näköharhaa, mutta kyllä älypuhelimet myös kuuntelevat meitä, jotta meille osattaisiin kohdistaa osuvampia tarjouksia.

Tilanne on ilmastonmuutoksen vuoksi kestämätön, ja Wilskan mukaan kuluttajat asetetaan aivan mahdottoman moraalisen ristiriidan eteen.

– Etenkin nuorten ilmastoahdistus on kasvanut suureksi, mutta houkutuksia on tarjolla enemmän kuin koskaan.

Wilska ei usko, että ilman tiukkoja lakeja ja säädöksiä kuluttaminen tulee vähenemään.

– Jos olisin pessimisti, sanoisin, että olemme menossa kohti tuhoa. Suurin osa ihmisistä ei vapaaehtoisesti vähennä kuluttamista.

Verkkokauppa ei sinällään kuormita ympäristöä sen enempää kuin kivijalkaliikekään, toteaa projektijohtaja Markus Terho Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrasta. Hänen mukaansa ympäristön kannalta ei ole suurta merkitystä, ostaako kuluttaja Kiinassa tehdyn tuotteen verkosta vai fyysisestä liikkeestä. Molempiin se on kuitenkin toimitettava lähtömaasta.

Verkkokaupan ilmastovaikutuksia lisäävät tuotteiden palautukset. Ilmainen palautusmahdollisuus kannustaa turhien tai harkitsemattomien tilausten tekemiseen.

– Samaa vaatetta tilataan monessa eri koossa, ja vääränkokoiset lähetetään takaisin, Terho kuvailee.

Viestintäviraston selvityksen mukaan arviolta joka viides tilaus palautetaan, vaateostoksista jopa puolet.

Postin Sami Finne ihmettelee Viestintäviraston lukuja. Hänen arvionsa mukaan tilauksista palautetaan noin neljä prosenttia, vaateostoksista neljännes tai viidennes.

Ilmastoon voi vaikuttaa verkkokaupan valinnalla. Osa verkkokaupoista on vaihtanut päästöttömiin tai vähäpäästöisiin kuljetusfirmoihin, jotka käyttävät esimerkiksi polkupyörälähettejä tai sähköautoja. Pakkausmateriaaleja säästää esimerkiksi suomalainen innovaatio, palautettava Repack-paketti, joka lähetetään takaisin vastaanottajalle kirjepostin mukana.

Yhdentekevä ei ole myöskään tuotteen viimeinen kilometri eli se, miten tilaus haetaan tai toimitetaan asiakkaan kotiin.

– Jos on tähän asti on käynyt kaupassa fillarilla, mutta tilaa nyt kauppakassipalvelun, päästöt tietysti kasvavat. Mutta jos samassa naapurustossa on useampia, joiden ruokakassit voidaan tuoda kerralla, voi verkkokauppa olla tehokkaampi ratkaisu kuin että kaikki autoilisivat kauppaan itse, Terho sanoo.

Jos ympäristöä haluaa säästää, varmin keino on kuluttaa vähemmän. Se ei Sitran Markus Terhon mukaan välttämättä ole niin ankeaa kuin miltä äkkiseltään kuulostaa.

– Usein ajatellaan, että ympäristöteot tarkoittavat asioista luopumista. Tutkimusten mukaan kuitenkin ne, jotka elävät kestävästi, ovat tyytyväisempiä elämäänsä ja kokevat sen merkityksellisemmäksi, hän sanoo.

Myös hankintojen laatuun voi kiinnittää huomiota. Professori Terhi-Anna Wilskan mukaan esimerkiksi vaatteita ostetaan tällä hetkellä enemmän kuin ennen, mutta vaatteisiin käytettävän rahan määrä ei ole kasvanut.

– Ihmiset ostavat siis enemmän halvemmalla. Ihanteet karisevat kummasti, kun halvalla saa. Ostetaan kolme kahden hinnalla, vaikka oikeasti tarvittaisiin yksi, Wilska toteaa.

Japanissa ostamisen kulttuuria on uudistanut Mercari-palvelu, jolla kuluttaja voi verkkokaupassa jo ostovaiheessa selvittää tuotteen jälleenmyyntiarvon. Terhon mukaan Mercarin käyttö on johtanut siihen, että ihmiset ostavat aiempaa laadukkaampia tuotteita, jotka säilyttävät arvonsa paremmin. Yrityksen palvelut ovat laajenemassa myös Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

– Kodin kulutustavarat muodostavat reilut kymmenen prosenttia meidän vuosittaisista päästöistämme. On hyvä, jos ostamamme tavarat kestävät ja voivat saada toisen, kolmannen ja neljännenkin kodin sitten, kun niistä tulee meille tarpeettomia, Terho sanoo.

EU:n kauppa-alueelta ostaminen on verovapaata, ja tähän saakka myös EU-alueen ulkopuolelta on voinut tehdä alle 22 euron arvoisia tilauksia verotta. Pienten ostosten verovapaus kannustaa tekemään monta erillistä tilausta yhden ison sijaan, vaikka pikkupakettien rahtaaminen yksittäin mannerten yli on ympäristölle kuormittavampaa.

Ja niitähän rahdataan. Pelkästään Kiinasta tulee Suomeen vuosittain 14 miljoonaa alle 22 euron arvoista pakettia. Alle viisi prosenttia Euroopan unionin kauppa-alueen ulkopuolelta tehtävistä tilauksista on kalliimpia paketteja, joista pulitetaan arvonlisävero.

Tilanne on muuttumassa, sillä EU on päättänyt poistaa verovapauden vuoteen 2021 mennessä. Poisto on kirjattu myös Suomen nykyiseen hallitusohjelmaan.Kun pikkupakettien verovapaudesta luovutaan, tilausmäärien odotetaan putoavan rajusti, kertoo Postin kansainvälisten pakettipalveluiden johtaja Sami Finne.

– Ruotsissa tilausten määrä putosi verovapauden poistuttua 90 prosenttia yhdessä yössä, mutta Suomessa muutokseen on valmistauduttu paremmin. Pudotus voi olla täälläkin 40 prosenttia tai 20 prosenttia, mutta se on väliaikaista. Suomalaiset ovat löytäneet verkkokaupan ja haluavat jatkaa sen käyttöä.

Kiinan kauppaa lisää sekin, että Kiina on luokiteltu kansainvälisen postiliiton sopimuksissa kehitysmaaksi. Sen vuoksi sieltä on saanut lähettää kirjelähetyksiä länsimaihin hyvin pienillä päätemaksuilla.

Päätemaksuilla tarkoitetaan korvauksia, jonka yritys maksaa Suomen Postille kuitatakseen kulut, joita lähetyksen vastanottaminen aiheuttaa kohdemaassa.

Lisääntynyt pakettitulva on aiheuttanut tappiota Postille, sillä päätemaksut eivät ole kattaneet lähetysten todellisia kustannuksia. Postin lisäksi myös kaupan ala haluaisi eroon Kiinan erityiskohtelusta, jotta yritysten välinen kilpailutilanne tasoittuisi.

– Päätemaksuja on nostettu jo muutaman vuoden ajan, ja se on Postin näkökulmasta tervehdyttänyt Kiinan hintatasoa. On odotettavissa, että ensi vuonna maksut nousevat lisää, sillä kansainvälinen postiliitto on uudistamassa päätemaksujärjestelmää, Finne sanoo.

Tutkijoiden mukaan verkkoshoppailuun jää koukkuun. Usein kyse ei ole vain uudesta hienosta tavarasta, vaan koko ostotapahtuma voi viedä mennessään. Hyvien diilien löytäminen valtavasta valikoimasta tuntuu kiehtovalta haasteelta. Ja kun kaupat on tehty, moni verkkosivu ehdottaa: ”Hei, olet ehkä kiinnostunut myös näistä.”

Ilmiössä on myös sosiaalinen puoli. Koska kauppaan liittyy aina pieni riski, voi ostoksia puntaroida muiden tilaajien kanssa vaikkapa aihetta käsittelevässä Facebook-ryhmässä. Siellä voi myös iloita ja saada palautetta tekemistään löydöistä sekä bongata uutta kiinnostavaa ostettavaa. Esimerkiksi Facebookin Wish/AliExpress/Ebay-ryhmään kuuluu lähes 115 000 jäsentä, ja ryhmä kasvaa jatkuvasti.

Hutiostoksiaan Marianne Miettinen ei palauta ulkomaille, sillä postikulut joutuu usein maksamaan itse. Sen sijaan hän antaa tai myy itselleen epäsopivat tuotteet eteenpäin, sillä hänen lähipiirissä ei ole muita yhtä innokkaita verkko-ostosten tekijöitä.

Miettinen uskoo harkitsevansa ostamista pidempään sitten, kun EU:n ulkopuolelta tilattuja alle 22 euron arvoisia lähetyksiä aletaan verottaa. Korealaisesta kosmetiikasta hän ei kuitenkaan luovu.

– Hinta on yhä Suomen hintoja edullisempi ja valikoima kattavampi.

Toistaiseksi verkosta tilataan enimmäkseen pieniä ja halpoja tavaroita. Kuluttajatutkimuskeskuksen Petteri Repo uskoo, ettei mene kauaa, että isommatkin hankinnat tehdään verkosta. Esimerkiksi autot.

– Autot ovat hyvälaatuisia, ja verkossa niihin voi valita haluamiaan ominaisuuksia. Ei ole mitään erityistä syytä, miksi niitä tarvitsisi mennä kauppaan ihmettelemään.

Postin Janne Mattila on jo ostanut auton verkosta. Hän tosin kävi ensin liikkeessä koeajolla.

Siihen suuntaan Repo uskoo suomalaisen kaupan kehittyvän: fyysisistä liikkeistä tulee näyteikkunoita, joissa tuotteisiin käydään tutustumassa ennen kuin ne tilataan verkosta.

– Esimerkiksi osa kodinkoneliikkeistä toimii niin jo nyt: asiakkaan haluama tuote tilataan verkosta, ja se toimitetaan sitten joko liikkeeseen tai asiakkaan kotiin.