Pappi kertoo totuuden joulustaan: "En koskaan lue evankeliumia, ja meillä kotona syödään pizzaa"

Olen aina jouluna burnoutin partaalla, vaikka joulu on sekä pappi- että yksityishenkilöminäni mielestä ihana asia.

Papin joulusesonki alkaa ensimmäisestä adventista. Silloin joulujuhlia vietetään kaikissa kirkon kerhoissa ja piireissä, ja papin pitää aina olla niissä paikalla. Joskus juhlia on monet päivässä.

Samalla alkaa loputon riisipuuron ja joulutortun syöminen. Lisäksi seurakunnassamme on aina tarjolla myös joululimpun palanen, jonka päällä on reilusti sinappia, pahaa kinkkua sekä säilykeananasta ja -luumua. Siitä tulee sellainen hiilihydraattikooma, että oksat pois.

Papin on pakko syödä kaikkea, ettei loukkaisi emäntää tai vieraita. Se, että ihmiset tarkkailevat syömisiäni, kuuluu ammattini perusongelmiin.

Ennen aattoa olen syönyt samoja ruokia yli kaksikymmentä kertaa. Niin paljon, että ajatuskin jouluruoasta oksettaa. Jouluna meillä kotona syödään pizzaa.

Joulujuhlissa lauletaan kaikki kuluneimmat virret ja hengelliset laulut. Enkeli taivaan -virttä vedetään kyllästymiseen asti, ja evankeliumikin tietysti luetaan joka kerta.

Omaan jouluuni joululaulut eivät kuulu, enkä koskaan lue jouluevankeliumia kotona. Seimen sentään teen joka vuosi.

Jos jouluna ei ole työvuoroa, matkustan lapsuudenperheeni luo satojen kilometrien päähän. Silloin saan tehdä tosissani töitä, etten pilaisi muiden joulua väsymykselläni. Mieluiten istuisin vain sohvannurkassa katsomassa telkkaria.

Jos työvuoro osuu jouluun, se tarkoittaa aaton jumalanpalvelusta, jouluyön messua, parin tunnin yöunia ja joulupäivän messua aamuseitsemältä tai -kahdeksalta. Usein aamukymmeneltä on vielä yksi jumalanpalvelus.

Ihmiset haluavat seurakunnilta yhä enemmän elämyksellisiä kokemuksia, kuten jouluyön messuja.

Jouluaamun jumalanpalvelus vetää ihmisiä kirkkoon koko ajan vähemmän. Enemmän kävijöitä on aaton lyhyissä hartauksissa. Tapaninpäivä on kirkossa koko vuoden hiljaisimpia päiviä, tosin päivän sanomakin on synkeä marttyyri Stefanoksen kivittämisineen.

Siinä onkin miettiminen, miten siitä kerrotaan esimerkiksi lasten joululaulumessussa. Tapahtumaa ei voi pehmentää, mutta traagisimpia asioita on yritettävä jotenkin häivyttää niin, ettei sanoma kärsisi. Sama ongelma on pääsiäisenä.

Tavallisten ihmisten joulu on jo ohi, kun joulua pitäisi hengellisessä mielessä juhlia. Suomessa on muutenkin kummallinen tapa juhlia aina aattona. Tämä toistuu niin jouluna, vappuna kuin juhannuksenakin.

Kirkossa joulu vasta alkaa joulupäivänä, jolloin juhlitaan Jeesuksen syntymää. Ja joulu kestää helmikuulle, kynttilänpäivään.

Joulun aika on haaste kirkolle. Miten kristinuskon sanoma erottuu, kun vastassa on tonttumagiikka, joka hyväksytään täysin?

Minua surettaa se, että joulun uskonnollista sanomaa vähennetään koko ajan.

Meidän oma luterilainen kirkkomme tuntuu nostavan ihmisissä piikit pystyyn, eikä heille kelpaa se, mitä kirkolla on tarjota. Luterilaisuus on altavastaajana, kun vastassa ovat buddhalaisuus tai jopa katolilaisuus tai ortodoksisuus.

Ihmiset tuntuvat hyväksyvän kaiken muun paitsi kristinuskon ideologian. Kirkkomme tuomitsevuus tuntuu edelleen nousevan keskiöön vuosikymmenien ja vuosisatojen takaa. Meitä vältellään negatiivisten kokemusten vuoksi.

Kertooko se kirkon työntekijöiden taitamattomuudesta vai yhteiskunnasta? Muutama mätämuna kirkon sisällä pilaa paljon.

Palstalla eri alojen ammattilaiset kertovat asioista, joista ei voi puhua omalla nimellä.