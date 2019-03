Asunto-osakeyhtiö on suomalainen erikoisuus, jossa on paljon hyvää.

Muualla maailmassa on yleistä, että jokainen kerrostaloasunto on oma kiinteistönsä, jonka asukas voi omistaa. Yhteisten tilojen ylläpidosta vastaa esimerkiksi asukasyhdistys – usein sillä seurauksella, että huolto on retuperällä. Kämpät voivat olla priimakunnossa, mutta julkisivut rapistuvat ja putket hajoavat käsiin. Ilmiö on tuttu muun muassa Virosta.

Suomessa osakkeenomistajat omistavat koko pytingin. Kun kaikki on yhteistä, myös remontit hoituvat ajallaan ja osakeyhtiössä päätöksenteko on nopeaa ja mutkatonta.

Näin ainakin teoriassa.

Suomalaisen mallin varjopuoli on, että mitä enemmän ihmiset omistavat yhdessä, sitä enemmän löytyy riidanaiheita.

Oikeussaliin mentäessä varmaa on vain se, että kuluja syntyy. Asianajaja Joel Sariola sanoo, että asianajajan rooliin kuuluu kertoa asiakkaalleen rehellisesti, millaiset mahdollisuudet tällä on voittaa ja mitä oikeudenkäynti voi maksaa.

– Viime kädessä kanteen nostamisesta päättää asiakas. Taloyhtiöriidat ovat usein vahvasti periaatteellisia. On valitettavan tyypillistä, että ei haluta hakea sovintoa vaan ajatellaan, että annetaan naapurille opetus, Sariola sanoo.

Hän on entinen Kiinteistöliiton juristi, joka on perehtynyt asunto-osakeyhtiöiden riitajuttuihin. Sunnuntaisuomalainen kävi Sariolan kanssa läpi tyypillisiä taloyhtiöriitoja, jotka ovat päätyneet oikeuden ratkottaviksi. Tapaukset on käsitelty hovioikeuksissa vuosina 2004–2018.

Viiden neliön tähden

Kajaanissa uuden rivitaloyhtiön pihalle istutettiin nurmikko. Yhden huoneiston kohdalla nurmikko ei menestynyt, joten urakoitsija teetti takuukorjauksena mukulakivetyksen viiden neliömetrin alalle.

Rivitalossa asunut nainen syytti yhtiötä yhdenvertaisuuden loukkaamisesta – naapuri oli saanut kivetyksen urakoitsijan piikkiin, mutta muut joutuisivat maksamaan, jos haluaisivat samanlaisen.

Nainen hävisi kiistan sekä käräjä- että hovioikeudessa. Kivetyksestä oli päätetty yhtiökokouksessa, ja oli yhtiön etu korvata huonosti kasvanut nurmi kivetyksellä. Nainen määrättiin korvaamaan yhtiölle yhteensä yli 9 000 euron oikeudenkäyntikulut korkoineen. Käräjäoikeus piti ilmeisenä, että kanteen taustalla oli huono naapurisopu.

Henkilökemiat tulevat Sariolan mukaan usein esille oikeudessa, ja niillä voi olla merkitystä tapauksen käsittelyssä.

– Jos esimerkiksi todistelussa joku on hirveän asenteellinen, se vaikuttaa siihen, miten hänen sanomisiinsa suhtaudutaan. Usein joudutaan myös pohtimaan, onko oikeasti loukattu yhdenvertaisuutta vai onko kyse vain kiusanteosta.

– Tässä tapauksessa voidaan kysyä, olisiko yhdenvertaisuutta rikottu pikemminkin silloin, jos huonosti kasvavalle nurmikolle ei olisi tehty mitään.

Taistelu autopaikasta

Mies syytti tamperelaista kerrostaloyhtiötä yhdenvertaisuutensa loukkaamisesta, koska yhtiö antoi naapurin kiilata hänen edelleen autopaikkajonossa. Autotallit vuokrattiin ensisijaisesti talossa asuville osakkaille. Miehelle kuuluneen tallipaikan sai hallituksen puheenjohtaja.

Käräjäoikeudessa kiisteltiin siitä, paljonko mies vietti aikaa asunnossaan – mies asui talossa vakituisesti mutta oleskeli paljon mökillään ja vaimonsa luona. Yksi hallituksen jäsen todisti, ettei ollut koskaan nähnyt miehen kantavan taloon ruokakasseja.

Käräjäoikeus päätti, että mies ei asu talossa vakituisesti, joten yhtiöllä oli oikeus vuokrata talli naapurille. Kiista jatkui hovioikeudessa, jossa mies lopulta voitti kanteen. Oikeus katsoi, ettei ketään voida vaatia viettämään yli puolta ajastaan tietyssä osoitteessa ollakseen vakituinen asukas. Näin taloyhtiön päätös tallipaikasta oli hovioikeuden mukaan lainvastainen.

Autopaikkoja on kerrostaloyhtiöissä niukasti, joten niistä kiistellään paljon.

– Pienet asiat muuttuvat nopeasti kalliiksi riidoiksi, Joel Sariola sanoo.

Jos osakkaalla on talossa vakituinen osoite, on hyvin vaikea todistaa, että hän asuu muualla.

– Ei kukaan naapuri voi valvoa toisen menemisiä niin tarkkaan, eikä sillä pitäisi olla merkitystä, montako yötä viikossa joku on asunnossaan.

Kitsas kivijalkayrittäjä

Lohjalaisessa kerrostalossa aloitettiin hissi- ja parvekeremontti ja otettiin sitä varten 800 000 euron pankkilaina. Talon kivijalassa toimiva yrittäjä riitautti remonttikulujen jakamisen. Yrittäjän mielestä liikehuoneisto olisi pitänyt vapauttaa kustannuksista, koska parvekkeiden ja hissin uusiminen ei hyödyttänyt kivijalassa toiminutta yritystä. Yrittäjä oli taloyhtiön osakas.

Käräjäoikeus katsoi, että remontti palveli koko taloyhtiön etua ja nosti myös liikehuoneiston arvoa. Yrittäjän osuus kustannuksista oli vastikeperusteiden mukainen ja perustui liiketilan kokoon.

Hovioikeus oli samaa mieltä. Kanne hylättiin, ja yrittäjä velvoitettiin korvaamaan taloyhtiön oikeudenkäyntikulut, yhteensä runsaat 10 000 euroa korkoineen.

Asianajaja Joel Sariolan mukaan liikehuoneistojen omistajat riitauttavat usein taloyhtiöremontteja.

– Liiketiloilla on usein korotettu vastike, eikä niillä ole samanlaista varustelua kuin asuinhuoneistoilla. Siksi remontti voi tuntua kalliilta hyötyyn nähden.

Sariola sanoo, että oikeuden päätös oli hänen oikeustajunsa mukainen.

– Näin sen pitääkin mennä. Kaikki huoneistot eivät ole identtisiä, joten jos vaaditaan täysin absoluuttisesti, että kaikki päätökset hyödyttävät kaikkia tasapuolisesti, päätösten tekeminen menee mahdottomaksi.

Tasapuolisuuden tuska

Seinäjokelainen kerrostaloyhtiö siirsi märkätilojen lattiapohjat, vesieristeet ja lattiakaivot osakkailta taloyhtiön vastuulle. Osakkaan mielestä päätös loukkasi yhdenvertaisuutta, koska mies oli jo remontoinut kylpyhuoneensa omilla rahoillaan.

Käräjäoikeus katsoi, että kyse oli riskirakenteista, joiden korjaus- ja kunnossapitovastuun siirtäminen taloyhtiölle oli kaikkien etu. Yhtiöjärjestys oli muutettu asunto-osakeyhtiölain mukaiseksi, eikä päätös loukannut osakkaiden yhdenvertaisuutta.

Mies voi lain mukaan saada hyvitystä, jos hänen tekemänsä remontti pienentää yhtiölle myöhemmin koituvia kuluja. Hovioikeus jätti päätöksen voimaan, ja miehen piti korvata yhtiölle vajaan 7 000 euron oikeuskulut korkoineen.

Yhdenvertaisuus on tärkeä periaate asunto-osakeyhtiössä, mutta jokaisella on siitä oma käsityksensä. Kiistat voivat kääntyä kumman osapuolen voitoksi tahansa.

– Samankaltaisissa tapauksissa voidaan päätyä myös päinvastaiseen tulokseen. On esimerkiksi juttuja, joissa erillistalojen katot on siirretty yhtiön vastuulle ja päätös on loukannut yhdenvertaisuutta, Sariola kertoo.

Sariolan mielestä on järkevää, että kerrostalossa yhtiö vastaa kylpyhuoneiden rakenteista, koska vesivahinko voi tulla kalliiksi koko talolle. Tämä on myös lain lähtökohta, josta taloyhtiö voi kuitenkin poiketa.

Kalliit kaakelit

Neljän paritalon asunto-osakeyhtiössä Hämeenlinnassa teetettiin pesutilojen kuntotarkastus. Yhden huoneiston kylpyhuoneen laatoissa oli halkeamia, joiden arvioitiin johtuvan rakenteiden normaalista kulumisesta.

Huoneistossa asuva pariskunta laitatti uusiksi koko kylpyhuoneensa ja vaati oikeudessa taloyhtiötä maksamaan lähes 5 000 euron laskun. Taloyhtiö oli suostunut vain suppeampaan paikkakorjaukseen.

Pariskunta hävisi jutun käräjillä ja hovissa. Yhtiön päättämä paikkakorjaus katsottiin asianmukaiseksi korjaustavaksi, koska yhtiön lähivuosien suunnitelmissa oli laaja märkätilojen remontointi. Pariskunta joutui korvaamaan yhtiölle yhteensä lähes 13 000 euron oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Kun taloyhtiön vastuulla olevissa rakenteissa ilmenee remontin tarve, tulee usein kiistaa siitä, missä laajuudessa korjataan.

– Yleensä osakas haluaa tehdä laajemmin kuin yhtiö. Märkätiloissa ei ole järkeä tehdä laajaa remonttia, jos sama työ joudutaan tekemään uudestaan muutamaa vuotta myöhemmin, Sariola sanoo.

Tässä tapauksessa pariskunta ei kyennyt osoittamaan, ettei kevyempi paikkaus olisi riittänyt.

– Jos osakas katsoo, että yhtiön päättämä korjaustapa ei ole riittävä, se pitää pystyä näyttämään toteen.

Kutistuva kylpyhuone

Helsinkiläinen taloyhtiö teetti liki satavuotiaassa kerrostalossa putkiremontin. Yhden pariskunnan mielestä heidän kylpyhuoneensa pieneni liikaa, koska seinät levytettiin kipsilevyillä, putket koteloitiin ja lattiaa korotettiin. He vaativat uutta remonttia yhtiön laskuun ja syyttivät taloyhtiötä kunnossapitovastuun laiminlyömisestä.

Kanne hylättiin käräjä- ja hovioikeudessa. Remontti ei ollut vaikuttanut kylpyhuoneen käytettävyyteen, samanlaisia muutoksia oli muissakin asunnoissa, eikä putkiremontti ollut laskenut pariskunnan asunnon arvoa vaan päinvastoin nostanut sitä.

Yhtiön oikeudenkäyntikuluista kertyi pariskunnalle maksettavaa lähes 12 000 euroa. Kylpyhuoneen pinta-ala pieneni 0,16 neliömetriä.

Riidan ainekset ovat aina olemassa, kun taloyhtiöt joutuvat tekemään huoneistoihin muutoksia.

– Eihän kukaan halua huoneistoonsa mitään ylimääräistä, jos voi valita. Toisaalta taloyhtiöllä on velvollisuus tehdä peruskorjauksia, Sariola sanoo.

Oikeuden kannalta oleellista on, ovatko muutokset osakkaalle kohtuullisia.

– Eräässä oikeusjutussa kylpyhuoneen kynnystä oli korotettu remontin yhteydessä niin paljon, että aiheutui kompastumisriski. Hovioikeus päätti, ettei taloyhtiöllä ollut oikeutta sellaiseen muutokseen, Sariola kertoo.

Saumatonta yhteistyötä

Hyvinkääläinen pariskunta huomasi keittiöremonttia tehdessään kaapistossa ja lattiassa vesi- ja homevaurion. Keittiön parketti piti uusia. Taloyhtiö myöntyi maksamaan viulut, mutta pelkän keittiön sijaan pariskunta laitatti uusiksi myös eteisen ja ruokailutilan lattiat, jotta lattiapinta olisi saumaton.

Taloyhtiö yritti periä pariskunnalta heidän osuuttaan laskusta. Summa oli noin 3 000 euroa. Pariskunta kieltäytyi maksamasta, joten yhtiö vei jutun oikeuteen.

Taloyhtiö voitti jutun käräjillä, ja pariskunta velvoitettiin maksamaan osuutensa. Pari valitti hovioikeuteen ja hävisi sielläkin. Lattiaremontin lisäksi heille tuli maksettavaksi yhtiön 13 000 euron oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Makuasioista on helppo riidellä: jos osa parketista uusitaan, ero vanhan ja uuden lattiapinnan välillä yleensä pistää silmään.

– Tällaisissa tapauksissa joudutaan arvioimaan sitä, millainen korjaustapa johtaa esteettisesti kohtuulliseen lopputulokseen. On hyvin tapauskohtaista, miten laaja paikkakorjauksen pitää olla, Sariola sanoo.

Rajanvetoa ei auta, jos kommunikaatio ei toimi taloyhtiössä.

– Tyypillistä on, että taloyhtiö on kertonut omat reunaehtonsa, mutta osakas ei ole sisäistänyt niitä.

Koston välikappale

Vantaalaispariskunta haistoi asunnossaan oudon hajun. He selvittivät, että salaojia ei ollut rakennettu, sokkelin vesieristys oli puutteellinen ja vesikatossa oli vuotoja. Perhe muutti pois ja jätti vastikkeensa maksamatta. Heistä taloyhtiö laiminlöi kunnossapitovelvollisuutensa. Perheen tytär sairasti astmaa.

Taloyhtiö otti perheen asunnon hallintaansa maksamattomien vastikkeiden takia ja vaati rahoja oikeusteitse. Perhe puolestaan vastusti omassa kanteessaan asunnon hallintaanottoa.

Oikeus totesi, että hallintaanotto oli laillinen. Hovioikeus velvoitti kuitenkin yhtiön korjaamaan salaojat ja sokkelin vesieristyksen. Perhe määrättiin maksamaan vastikkeet mutta vapautettiin taloyhtiön oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Vastikkeita käytetään usein kostokeinona taloyhtiötä kohtaan.

– Kuvitellaan, että vastikkeet ovat kuin vuokra, jota maksetaan, jotta saa oikeuden käyttää asuntoa. Jos tulee riitaa korjaustarpeista, kostetaan yhtiölle jättämällä ne maksamatta, Sariola kertoo.

Vastikkeet on tarkoitettu yhtiön kaikkien menojen, mukaan lukien remonttien, kattamiseen.

– Taustalla voi olla ymmärrettäviä ja inhimillisiä syitä. Pääsääntö kuitenkin on, että jos vastikkeet jättää maksamatta, yhtiöllä on oikeus ottaa asunto hallintaansa.

Häirikkö sai lähtöpassit

Vuokralainen aiheutti häiriötä helsinkiläisessä kerrostalossa. Naapurit valittivat jatkuvasta huutamisesta, ovien paiskomisesta ja asunnosta leviävästä tupakanhajusta. Haju oli niin voimakas, että välillä miehen seinänaapuri oksensi. Vuokralaisen vieraita löytyi toisinaan sammuneena porraskäytävästä.

Useiden varoitusten jälkeen taloyhtiö otti asunnon hallintaansa ja hääti vuokralaisen. Vuokralainen riitautti päätöksen.

Vuokralainen hävisi jutun käräjä- ja hovioikeudessa. Hovioikeus katsoi, että mies oli vastuussa myös vieraidensa aiheuttamasta häiriöstä, eikä merkitystä ollut sillä, että kaikki oikeudessa kuullut asukkaat eivät olleet kokeneet häiriötä. Mies määrättiin korvaamaan yhtiölle kaikkiaan noin 20 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Häiritsevä elämä on maksamattomien vastikkeiden jälkeen yleisin syy ottaa asunto hallintaan, sanoo Sariola. Taloyhtiöllä on oikeus ottaa hallintaan myös vuokralaisen käytössä oleva asunto.

– Yhtiön kannalta on järkevää, että oikeuteen marssitetaan mahdollisimman monta asukasta todistamaan häiriöstä. Hallintaanottojutuissa todistustaakka on aina taloyhtiöllä.

Hallintaanotto on mahdollista myös sinänsä hyväksyttävän toiminnan takia.

– Esimerkiksi jatkuva pianonsoitto kovaan ääneen voi olla riittävä peruste. Häiriön ei tarvitse aina olla paheksuttavaa.