Piia Westerholm ja Riku Westman ovat päivätöidensä ohessa pienyrittäjiä internetissä – heidän alansa on kotipornon tekeminen

Sohvatuolilla on musta matkalaukku, sen vieressä lattialla jalusta, kameralaukku ja läppäri.

– Meidän matkavarustuksemme, Riku Westman, 35, kertoo hymyssä suin.

Hän avaa laukun ja esittelee sen sisältöä. Köyttä, nahkaremmejä, piiskoja – ja yksi kylpytakin kangasvyö.

– Tätä minä olen etsinytkin, Westman sanoo.

Hänen avopuolisonsa Piia Westerholm, 39, katsoo vierestä ja nauraa.

Kun tekee puoliammattilaisena aikuisviihdettä, alan rekvisiitta tulee tutuksi ja arkipäiväistyy. Westerholm kertoo, ettei aina muista kiinnittää huomiota siihen, onko kotona esillä ”piiloteltavia tavaroita”.

Kerran pariskunta havahtui aamulla siihen, että Westerholmin vanhemmat ajoivat pihaan odottamatta. He olivat tulossa vahtimaan parin kahta kääpiö­snautseria.

Olohuoneeseen olivat jääneet seksivälineet edellisillan valokuvaussessiosta.

Westerholm meni ovelle vastaan, kun Westman työnsi tavaroita kiireessä kaappiin. Hän piteli kädessään hieromasauvaa ja mietti, minne sen piilottaisi.

Westerholm kertoo olleensa varhaiskypsä ja kiinnostuneensa seksistä noin kahdentoista vuoden iässä. Silloin hän leikki kaveriensa kanssa ”lamppupiilosta”. Hän kiipesi piiloon paperinkeräyslaatikkoon – ja löysi sieltä vanhoja pornolehtiä.

Tyttö otti muutaman, vei ne kotiinsa ja kätki vanhemmiltaan. Kotona tai kaveripiirissä seksiasioista ei puhuttu.

– Porno kiinnosti ehkä senkin takia, että se oli niin kiellettyä.

Miehen kanssa hän kertoo olleensa ensimmäisen kerran viisitoistavuotiaana. Mies oli Westerholmia vanhempi.

– Siitä ei jäänyt kovin hyvä fiilis. Ajattelin, että kyllä seksin täytyy olla kivempaa.

Aikuistuttuaan Westerholm vietti vilkasta seksielämää, meni naimisiin ja sai kaksi lasta. Sitten tuli ero.

Westerholm alkoi treenata. Hän oli aina pitänyt tavoitteellisesta urheilusta ja innostui body fitnessistä.

– Kun kaksi lasta synnyttäneenä sain itseni hyvään kuntoon lavalle, tuntui, että pystyn mihin vain. Vähissä vaatteissa oleminen oli sen jälkeen helppoa.

Vuosien omistautuminen fitness-urheilulle katkesi kuitenkin kuin seinään eräänä sunnuntai-iltana vuonna 2010. Westerholm teki kuntosalilla hack-kyykkyä, jossa kyykätään kaltevalta alustalta. Niskassa olivat kolmensadan kilon painot.

Oikea jalka lipesi yli laidan ja vääntyi. Polvesta kuului poksahdus.

Eturistiside katkesi, eikä polvi enää leikkauksen jälkeen kestänyt täysipainoista treeniä. Westerholmin fitness-ura oli ohi.

– Sen jälkeen oli vaikeaa palata normaaliin elämään. Kuntosalilla oli hirveästi tuttuja, siitä oli tullut oikeastaan toinen kotini.

Loukkaantumisen vuoksi myös ammatti vaihtui. Westerholm lopetti päivätyönsä turvallisuusalalla ja kouluttautui uudelleen. Nykyisin hän työskentelee kouluikäisten lasten ohjaajana.

Westerholm muistaa nähneensä televisiosta dokumentin aikuisviihteestä. Siinä vanhempi brittinainen esiintyi työkseen tietokoneen web-kameran edessä ja tienasi sillä elantonsa. Naisen kuvaamisesta ja sivuston ylläpidosta vastasi hänen aviomiehensä.

Westerholmista oli hienoa, että porno oli pariskunnan yhteinen juttu. Hän mietti, mistä sellaisia miehiä löytää.

Himoksen mökkikylä Jämsässä oli paikka, jossa ”seksuaalisesti vapaamieliset aikuiset” järjestivät parinvaihtobileitä. Noilla sanoilla suomalainen Xperience United -verkkosivusto luonnehtii käyttäjäkuntaansa. Westerholmilla oli sivustolla oma profiili.

Vuonna 2017 Westerholmin kanssa samaan mökkiin sattui Riku Westman. Hän oli eronnut vaimostaan vuotta aikaisemmin.

– Paljon panemista mutta myös paljon puhumista, Westman kuvailee ensimmäistä yhteistä yötä.

He alkoivat pitää yhteyttä. Pian pari teki suomalaissivustolle yhteisen profiilin ja alkoi ladata nettiin eroottisia valokuvia. Seuraavaksi kuvaan tuli web-kamera.

Ensimmäisissä kuvissa ja videoissa ei näkynyt heidän kasvojaan.

Westman sanoo, että jokainen mies haaveilee joskus pornotähteydestä ”edes hetkellisesti”.

Avovaimonsa tavoin Westman kertoo olleensa varhaiskypsä. Hänkin on urheilullinen, hänen taustansa on joukkuelajeissa: jalkapallossa, jääkiekossa ja salibandyssa. 25-vuotiaana Westman ryhtyi vapaaottelijaksi.

– Ajattelin, että kehonrakennukseen minulla ei riitä pitkäjänteisyyttä. Kamppailulajeista olin pitänyt aina.

Päivätyönään Westman paiski hommia rakennusalalla. Hän tiesi olevansa aikuisviihteeseen ”muodollisesti pätevä”.

– Pituutta ei ole järjettömästi, mutta paksuudessa löytyy, Westman virnistää.

Viime keväänä Westerholm ja Westman olivat taas Himoksella, tällä kertaa pariskuntana. He tapasivat siellä Mr. Lotharin eli Anssi Viskarin, Suomen todennäköisesti menestyneimmän aikuisviihdetuottajan. Viskari oli Himoksella, koska hän järjesti siellä erotiikkamessuja.

Mr. Lotharin tapaaminen oli pariskunnalle askel ammattimaisempaan aikuisviihteeseen.

Eräänä lauantaina Viskari otti yhteyttä ja ehdotti yhteisen videon tekoa. Video kuvattiin jo samana iltana Westerholmin kotona Kuopion seudulla.

Kokemus oli pariskunnalle riemukas.

Käsikirjoitus syntyi lennosta ja meni jotenkin näin: kaksi miestä kävelee pitkin kylänraittia, kun heidän huomionsa kiinnittyy ulkovarastoon omakotitalon pihassa. Sieltä miehet löytävät ”puutteessa olevan kotirouvan”.

– Rakkaudesta lajiin ja vähän kieli poskessa, pari kuvailee videon tekemistä.

Tonttinaapurit olivat autuaan tietämättömiä, mitä pensasaidan takana olevassa vajassa puuhattiin.

– Meidän juttumme on se, että teemme rosoista mutta silti laadukasta kotiaikuisviihdettä. Sellaista, johon porukka voi samaistua, Westman kertoo.

”Porukka” on pariskunnan yleisö netissä. He laskevat tehneensä vajaan vuoden aikana lähes sata netissä julkaistua videota.

– Töissä käyväksi perheelliseksi pariskunnaksi olemme melko tuotteliaita, Westman sanoo.

Valtaosa materiaalista on itse kuvattua amatööripornoa, jota pari julkaisee suurella ulkomaisella aikuisviihdesivustolla. Mr. Lotharin jakelemia, suomalaisyleisölle tehtyjä videoita on tähän mennessä julkaistu muutama.

Osa tekemisen viehätystä on palaute, jota pariskunnan mukaan tulee runsaasti.

– Julkisilla paikoilla kuvatut kohtaukset ja eri etnisistä taustoista tulevien väliset jutut. Niitä tehdään Suomessa vähän ja niitä toivotaan eniten, Westman kertoo.

Pari tekee molempia. He ovat kuvanneet materiaalia julkisilla paikoilla ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien näyttelijöiden kanssa.

Jos kuntosalikaverit olivat ennen Westerholmille kuin toinen perhe, aikuisviihteestä hän kertoo löytäneensä ympärilleen uuden ystäväpiirin.

– Näistä piireistä löytää ihania, aitoja ihmisiä, jotka eivät tuomitse toista, Westerholm sanoo.

– Haluan näyttää, ettei aikuisviihde ole likaista. Ja että sitä tehdäkseen ei tarvitse olla kaksikymppinen, vaan aloittaa voi vanhempanakin.

Westerholmin ja Westmanin kaltaiset internetin pienyrittäjät ovat mullistaneet pornobisneksen ja vallanneet alaa aikuisviihteessä.

– Netin ansiosta tavat kuluttaa pornoa ovat muuttuneet. Erilaiset fetissit pääsevät esille, sanoo pornografiaan perehtynyt mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen Turun yliopistosta.

– Asiassa on hyvää se, että katsojan on helpompi löytää sitä mistä tykkää. Se voi vähentää ihmisten tuomitsevia asenteita.

Nettiporno rikkoo Paasosen mukaan vanhan käsityksen, jonka mukaan aikuisviihdettä tekevät vain parikymppiset naiset Kaliforniassa.

– Viimeiset kymmenen vuotta pornosivustojen suosituimpiin kategorioihin ovat kuuluneet milfit eli vanhemmat naiset. Neli–viisikymppisten naisten vetovoima on selvä, professori kertoo.

Pornon tekemisellä on kuitenkin vaikea tienata. Videoita tekee suurempi joukko kuin koskaan ennen, mutta niiden levitys on Paasosen mukaan entistä harvempien käsissä. Verkon suurimpien pornosivustojen omistus on hyvin keskittynyttä.

– Helppoa rahaa ei ole, ja etenkin harrastelijapornoa tehdään pitkälti tekemisen ilosta. Suomessa myös kaupallisella pornolla on vaikea tehdä rahaa, koska niin sanottua teollisuutta ei ole, Paasonen sanoo.

Westerholm ja Westman ovat olleet alalla vasta vajaan vuoden. He sanovat, että yleisön löytäminen kestää aikansa.

– Nettipätkissä hintaan voi vaikuttaa itse, ja tulot tulevat pienistä puroista. Suomalaisen jakelijan kautta julkaistut videot myydään kertakorvauksella. Kyllä tästä saa vähän voita leivän päälle, Westman muotoilee.

Tähän asti pariskunta on pitänyt sivubisneksensä vain pienen piirin tiedossa. Valtaosa Westerholmin työkavereista tai naapureista ei tiedä asiasta.

Omille vanhemmilleen ja vanhemmalle pojalleen Westerholm kertoi porno­urastaan tänä syksynä. Hänellä on kaksi teini-ikäistä poikaa, joista nuorempi on erityislapsi ja ymmärryskyvyltään rajoittunut. Lapset ovat hänen luonaan viikonloppuja mutta asuvat vakituisesti muualla.

Westerholmin mukaan hänen äitinsä vaikutti ”vähän pettyneeltä muttei kovin yllättyneeltä”.

– Selitin hänelle, että teemme tätä vapaaehtoisesti ja että tykkään esiintymisestä. Äiti tietää, että olen kokeilunhaluinen. On vaikea sanoa, hyväksyykö hän asiaa, mutta ajan kanssa hän varmasti ymmärtää, että tämä on oma valintani.

Toisin kuin hänen äitinsä, Westerholmin 16-vuotias poika otti tiedon huumorilla. Westerholm aloitti keskustelun tanssitangosta, joka hänellä on olohuoneessaan.

– Ensin poika nauroi ja sanoi, että mikä hän on tuomitsemaan minua. Sitten hän kysyi, saanko tästä rahaa, Westerholm sanoo ja nauraa itsekin.

”Kaapissa oleminen” oli Westerholmin mielestä ahdistavaa. Pahinta oli läheisille valehteleminen.

– Piti aina keksiä pieniä valkoisia valheita, kun olimme lähdössä Rikun kanssa reissuun.

Westerholm uskoo, että myös hänen poikansa kannalta on parempi tietää kuin olla tietämättä.

– Todennäköisesti hän eksyy joskus pornosivuille. Nyt hän tietää, että siellä voi olla vastassa sellaista, mitä hän ei välttämättä halua nähdä. Näin hän voi välttää sitä.

Westerholm haluaa antaa lapsilleen avarakatseisen kodin. Hän kertoo puhuvansa vanhemman poikansa kanssa avoimesti esimerkiksi seksistä ja kondomeista.

Pariskunta painottaa, että porno on tarkoitettu aikuisille. Heidän mielestään pornoa tarjoavat sivustot ovat viime kädessä vastuussa siitä, että ikärajoja noudatetaan.

– Mutta kyllä vanhempien pitää seurata, mitä muksut tekevät netissä. Jos lapsi eksyy pornosivuille, hänelle pitää kertoa, että ne videot ovat näyteltyjä, Westman toteaa.

Westerholm puolestaan sanoo, ettei aikuisviihteen tekeminen tee hänestä huonoa äitiä.

– Tämä on minun ja mieheni yhteinen aikuisten juttu. Toiset lähtevät mökille, me harrastamme tällaista. Kun lapset ovat kotona, ei siellä silloin näy mitään pornoiluun liittyvää. Meillä on kotona lapsille selkeät rajat.

Ainakin yksi asia todennäköisesti muuttuu nyt, kun Westerholm on puhunut harrastuksestaan läheisilleen.

Kun hänen vanhempansa ovat seuraavan kerran tulossa hoitamaan tyttärensä kääpiösnautsereita, he ilmoittavat asiasta etukäteen.

Piia Westerholm, 39, ja Riku Westman, 35

Avoliitossa elävä pariskunta, joka tekee aikuisviihdettä puoliammattilaisina.

Asuvat omakotitalossa Kuopion seudulla.

Westerholm työskentelee päivätyönään kouluikäisten lasten ohjaajana ja Westman rakennusalalla.

Westerholm harrastaa kuntosalia ja Westman vapaaottelua.