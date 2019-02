Pikkutyttöjen murhia suunnitteleva Samuel Bjørk on kiltti ihminen, mutta miksi haluamme ahmia hänenlaistensa teoksia? Bjørk ja muut huippudekkaristit vastaavat

Norjassa tapahtuu kauheita: pikkutyttöjä katoaa, osa heistä löytyy nukenvaatteisiin puettuina ja surmattuina. Poliisi on voimaton, rikoksia tutkiva erikoisryhmä ei tiedä muuta kuin sen, että todennäköisesti uhreja tulee lisää.

En tiedä, pitäisikö huolestua, mutta murhien suunnittelija istuu vieressäni lentokoneessa. Vielä äsken hän katsoi kännykästään Netflixin Murder Mountain -dokumenttisarjaa, mutta nyt hän nukkuu.

Hän on norjalainen dekkaristi Samuel Bjørk. Tulevina päivinä käy ilmi, että hän on ystävällinen ja suorastaan kiltti ihminen. Mutta työkseen hän keksii ja kirjoittaa tarinoita, joissa sadistit surmaavat ihmisiä Norjan postikorttimaisemissa.

Pohjoismaisen dekkarikirjallisuuden buumi on kestänyt jo runsaat parikymmentä vuotta. Suomalaisen kaunokirjallisuuden myydyimpien teosten joukossa on aina runsaasti rikos- ja jännityskirjallisuutta.

Käännöskirjallisuudessa dekkarit suorastaan jyräävät. Käännetyistä kaunokirjoista valtaosa on dekkareita, ja myyntilistojen kärkipaikat kuuluvat ylivoimaisesti pohjoismaisille kirjoittajille.

Jotakin ristiriitaista tässä on. Sisäministeriö julkaisi viime viikolla sisäisen turvallisuuden raportin, jonka mukaan Suomi on maailman turvallisin maa. Muut Pohjoismaat eivät ole paljon sen turvattomampia.

Mutta jos dekkareita on uskominen, pohjoismainen maaseutu vilisee rituaali- ja sarjamurhaajia – tavallisten murhaajien lisäksi.

Pohjoismaisia rikos- ja jännityskirjoja myydään Keski-Euroopassa kansikuvilla, joissa nietosten keskellä on punainen mökki, vaikka kirjan tapahtumat olisi sijoitettu keskikesään ja kaupunkiin.

Pohjoismaisia dekkareita kuvaillaan usein realistisiksi, mutta rikokset niissä ovat kaikkea muuta. Toisin kuin kirjoissa, suomalaisiin ja pohjoismaalaisiin murhiin liittyy usein alkoholinkäyttö, ja tekijä ja uhri tuntevat toisensa, kertoo rikoskomisario Ossi Kaario Sisä-Suomen poliisilaitokselta. Sellainen on epädramaattista ja melkein arkista.

– Onneksi, ja kirjojen kannalta valitettavasti, meillä ei ole juuri lainkaan henkirikoksia, jossa uhri olisi tekijälle tuntematon, Poliisiammattikorkeakoulussa opettava Kaario pohtii.

Puhumattakaan sitten rikollisista, jotka surmaisivat pikkutyttöjä ja leikkisivät poliisin kanssa kissaa ja hiirtä. Ainakaan Pohjoismaissa sellaisia ei ole ollut, Kaario sanoo.

Miksi dekkareita luetaan maailman turvallisimmissa yhteiskunnissa?

Kirjallisuudentutkijat kertovat, ettei dekkareiden suosiota juuri pohjoismaisten lukijoiden keskuudessa ole tutkittu.

Kun tutkimusta ei ole, pitää kysymys esittää kirjailijoille.

Hyvä paikka kysymykselle on Rukatunturi Kuusamon kupeessa, jonne edustava joukko Pohjoismaiden suosituimpia dekkaristeja on tammikuun pimeydessä kokoontunut ensimmäisille Nordic Noir -dekkarifestivaaleille.

Lentokoneessa Kuusamoon on niin paljon pohjoismaisia dekkaristeja, että jos kone putoaisi, häviäisi koko kirjallisuusgen­restä merkittävä osa. Yhdellä silmäyksellä näkee, että koneessa istuvat myyntilistojen kärkinimistä ainakin ruotsalaiset Ninni Schulman ja Stefan Ahnhem, tanskalainen Agnete Friis ja The Times -lehden Euroopan hauskimmaksi rikoskirjailijaksi tituleeraama Antti Tuomainen.

Perillä Kuusamossa odottaa festivaali, jonka idea on yksinkertainen: lukijat pääsevät tapaamaan kirjailijoita lähietäisyydeltä iltapäivisin ja alkuyöstä. Päivisin voi hiihtää.

Ninni Schulmanin kirjat edustavat sitä dekkarikirjallisuuden lajia, jossa pikkukaupungissa tapahtuu tuon tuosta uusia murhia. Schulmanin murhasarja on suosittu: hänen tuorein suomennoksensa on kahdenkymmenen parhaiten viime vuonna myyneen käännetyn kaunokirjan listalla.

Murhansa Schulman on sijoittanut pääasiassa omaan lapsuudenympäristöönsä, runsaan 10 000 asukkaan värmlantilaiseen Hagforsin pikkukaupunkiin Keski-Ruotsiin. Schulmanin dekkarisarjan päähenkilö työskentelee toimittajana samassa paikallislehdessä, jossa Schulman itsekin aiemmin työskenteli.

Arki lehdessä oli vähän toista kuin romaaneissa, Schulman myöntää.

– Ei niin pienellä läntillä oikeasti tapahdu sellaista määrää murhia. Mutta se on kirjallisuutta.

Hagforsilaisia ei häiritse, että heidän kotikonnuillaan surmataan vähän väliä joku. Kaupungissa järjestetään kiertokävelyitä kirjojen teemojen mukaan, vähän niin kuin Henning Mankellin Wallander-hahmon Ystadissa.

– Ihmiset pitävät hienona sitä, että heidän ympäristönsä on päätynyt kirjoihin. Jotkut jopa pyytävät, että voisinko seuraavaksi murhata jonkun heidän kylässään, Schulman nauraa.

Hän puhuu lämpimästi ja mielellään kirjoistaan ja lukijoistaan. Mutta miksi hän ja hänen lukijansa tarvitsevat kuvauksia väkivallasta oikeasti varsin turvallisessa pikkukaupunki-idyllissä?

Schulman sanoo pohtineensa kysymystä ennenkin.

– Me elämme turvallisessa ympäristössä ja turvallisissa maissa. Ehkä siksi tarvitsemme tavan kokea vaaran tunnetta ja synkkyyttä, Schulman aloittaa.

– Todellisuudessa murhat ovat usein sattumia ja onnettomien yhteensattumien summia, mutta dekkarit selittävät pahuutta ja antavat sille jonkin logiikan. Minun käsitykseni mukaan esimerkiksi maissa, joissa käydään sotaa, tällaiselle kirjallisuudelle ei ole lainkaan kysyntää.

Schulman korostaa kirjoittavansa mielikuvituksellisista rikoksista, mutta pyrkivänsä realismiin kuvatessaan tavallisia ihmisiä.

– Kuvaan esimerkiksi hagforsilaisia sellaisina kuin he ovat. Siellä ihmiset tuntevat olevansa kaukana hallituksesta ja poliitikkojen kiinnostuksesta, kaukana Tukholmasta.

Schulman kertoo yrittäneensä ensin perinteisen kaunokirjallisuuden kirjoittamista, sitä suurta romaania. Se osoittautui liian työlääksi, mutta toisenlaisessa kirjallisuudessa hän pääsi käsiksi siihen, mitä halusi sanoa.

– Jännitys on tärkeintä, mutta rikosromaani on muuten salliva kirjallisuuden muoto. Se vapautti minut antamaan merkityksiä tekstilleni ja kertomaan kaiken, minkä halusin kertoa, Schulman sanoo.

Löytävätkö lukijat teksteistä ne merkitykset, jotka hän on niihin ladannut?

– Toivoisin, että lukijat löytäisivät vielä enemmän niitä. Monet sanovat lukeneensa kirjan nopeasti, suorastaan ahmineensa sen. Se on tietysti hienoa, mutta en haluaisi, että kirjojani luettaisiin vain viihteenä.

Haastattelu Samuel Bjørkin kanssa järjestyy, kun hän on ensin ehtinyt ottaa torkut ja käydä tupakalla. Hän on vilkas ja huumorintajuinen ihminen, mikä ei jää festivaalien yleisöltä huomaamatta.

On helppoa uskoa, että Bjørk, oikealta nimeltään Frode Sander Øien, on alkujaan tunnettu Norjassa muusikkona. Hän on kirjoittanut myös näytelmiä ja kuunnelmia.

Myös Bjørk yritti ensin kirjoittaa perinteistä kaunokirjallisuutta, mutta jännityskirjallisuudesta hän löysi tavan saavuttaa suurempi yleisö.

– Kirjoitin toista romaaniani yhdeksän vuotta. Se myi 15 000 kappaletta. Oliko se todella sen arvoista, ajattelin.

Lomallaan Thaimaassa Bjørk näki saksalaisia turisteja, joilla kaikilla oli kädessään kirja – rikosromaani. Norjassa Bjørk osallistui rahapulassaan rikostarinakilpailuun.

– Menin kirjastoon ja luin kymmenestä suositusta rikosromaanista ensimmäisen luvun. Halusin nähdä, miten ne oli kirjoitettu. Ymmärsin, että kirjoittaisin itse paremmin, Bjørk sanoo.

Bjørkin ensimmäisestä rikosromaanista Minä matkustan yksin tuli kansainvälinen menestys, ja seuraavatkin komisario Munchista ja Mia Krügeristä kertovat teokset ovat levinneet maailmalle.

– En minä myynyt itseäni, löysin ennemmin paikkani. Kirjoja on myyty miljoonia, ja saan lukijoilta palautetta, että kirjoita lisää näitä. Miksi jättäisin 95 prosenttia lukijoista tavoittamatta kirjoittamalla jotakin muuta? Moni kirjoittaja haluaa itselleen äänen, kertoa siitä, mitä juuri minä olen kokenut. Mutta monet jäävät kiinni siihen, että he kirjoittavat vain itselleen.

Alkuvaiheissa Norjassa hän ja hänen kustantajansa päättivät, että hänen oikea henkilöytensä pidettäisiin salassa.

– Se onnistuikin oikein hyvin, kunnes eräs ystäväni kertoi jurrissa yhdelle toimittajalle, kuka Samuel Bjørk oikeasti on.

Miten kaveri kertoi lipsahduksestaan sinulle?

– Tekstiviestillä, Bjørk virnistää.

Siihen, miksi kirjoissa pitää tappaa pikkutyttöjä, Bjørkillä on suoraviivainen vastaus.

– Kuka tahansa voi kirjoittaa, että joku kuoli. Kirjasta pitää tehdä kiinnostavampi itselle ja muille. Kirjan kansien välissä on minun maailmani, jossa minä päätän säännöistä. Jos et pidä siitä, voit panna kannet kiinni.

Bjørk ei itse ole koskaan lukenut rikos- ja jännityskirjallisuutta, hän poimii kuvastonsa tv-sarjoista ja elokuvista. Se on tapa tavoittaa nykyiset lukijat, hän sanoo.

Hänellä on sama tavoite kuin Ninni Schul­manilla, kirjoittaa tarinoihin ”vähän ekstraa” jännityksen lisäksi.

– On tietysti olemassa puhtaasti juonivetoistakin kerrontaa, mutta minulle jännitystarina on Troijan hevonen. Sen avulla kuvataan ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Lapsuutta, vaikeuksia elämässä, erilaisia kamppailuja.

Miksi sellaiset kirjat vetoavat lukijoihin pohjoisessa?

– Ei täällä ole muuta tekemistä. On pimeää ja kylmää ja ihmiset ovat yksinäisiä. Tarvitaan jännitystä.

Pohjoismaista rikos- ja jännityskirjallisuutta luonnehditaan laveasti yhteiskuntakriittiseksi, mutta kritiikki on nykyään pikemminkin realistista kuvausta pohjoismaisesta sosiaalisesta ympäristöstä. Muualla se ymmärretään yhteiskuntakritiikiksi, sanoo Rukalle tullut Ruotsin dekkariakatemian jäsen Nils Scherman.

Poliisien parisuhde- ja alkoholiongelmat ovat oikeaa arkea, samoin kuvaukset siitä, miten vaikeaa naisten voi olla sovittaa yhteen työtä ja lastenhoitoa – suurin osa ruotsalaisten dekkareiden päähenkilöistä on muuten naisia.

– Kun kirjassa poliisi pohtii isyysloman pitämistä, se ymmärretään muualla yhteiskuntakritiikiksi, kun se on Pohjoismaissa normaalia elämää, Scherman sanoo.

Niin, Ruotsissa on dekkariakatemia, joka lähestyy viidenkymmenen vuoden ikää. Se on arvostettu seura, jonka jäsenkuntaan kutsutaan kirjailijoita ja kriitikoita niin, että heitä on aina 21. Akatemian tarkoituksena on edistää ja kehittää dekkarikulttuuria.

Ruotsalainen dekkaristi Stefan Ahnhem on juuri festivaalilavalla sanonut pitävänsä Nordic Noiria ”hidastempoisena rikoskerrontana”. Nordic Noirin nimikkeen alle on niputettu laveasti suuri osa pohjoismaisesta rikos- ja jännityskirjallisuudesta.

– Se on markkinointinimi, ei sellaista oikeasti ole. On vain pohjoismaisia kirjailijoita, Nils Scherman sanoo.

Juuri pohjoismaisuudesta löytyy hänen mukaansa täkäläisiä kirjailijoita yhdistävä tekijä. Luonnosta, luontokuvauksesta ja suhteesta ympäristöön.

Mutta myös Ahnhem on ainakin jossain määrin oikeassa. Pohjoismaisen romaanin paino on harvoin räväkässä actionissa. Ja on muitakin leimaa-antavia piirteitä.

Aiemmin yksi sellainen oli voimakas rakenteellinen yhteiskuntakritiikki, jota löytyy muun muassa Maj Sjöwall ja Per Wahlöö -kirjailijapariskunnan kirjoista. Se on Schermanin mukaan välillä väistynyt, ja viime vuosina on korostunut kirjojen psykologiseksi kutsuttu suuntaus, pyrkimys kuvata ihmisen mieltä. Samalla rikosromaanit ovat kehittyneet korkeakirjallisempaan suuntaan.

– Uhrin näkökulma on korostunut. Rikos on jo sivuseikka. Se, mitä ihmisen sisällä tapahtuu, on miltei tärkeämpää kuin ulkoiset tapahtumat, Scherman kuvailee.

Rikosromaanit heijastavat myös sitä maailmaa, missä ne kirjoitetaan. Esimerkiksi muuttoliike kaupunkeihin vaikuttaa Schermanin mukaan siihen, että rikosromaaneja sijoitetaan pienille paikkakunnille ja taantuvalle maaseudulle. Lukijat haluavat kuvauksia ei-urbaaneista ympäristöistä.

Ninni Schulman allekirjoittaa Schermanin näkemyksen.

– Monet kaupunkiin muuttaneet leikittelevät ajatuksella paluusta maaseudulle tai lapsuuden ympäristöön. Taakse on jäänyt jotakin nyt kadotettua, ja ihmisillä on kaipuu yksinkertaiseen elämään. Samalla elämä kaupungeissa voi olla hyvin yksinäistä, Schulman sanoo.

Realismi on kuitenkin kaukana kirjojen rikoksista. Viime vuosina kirjalliset veriteot ovat menneet osassa kirjallisuutta yhä karmeampaan suuntaan.

Ninni Schulmanin tavalliset murhat ovat vähän valjuja, jos niitä vertaa okkultismia ja sarjamurhaajia kuvaaviin kirjoihin. Sellaisia kirjoittavat esimerkiksi Erik Axl Sund -nimimerkillä kirjojaan julkaisevat ruotsalaiset Håkan Axlander Sundquist ja Jerker Eriksson.

Rukalla kaksikko saa olla enemmän tai vähemmän rauhassa, mutta kun menee heidän seuraansa, he juttelevat enemmän kuin mielellään. Tavallisuus, ystävällisyys ja maanläheisyys luonnehtivat hyvin kirjoittajia, mutta kirjat ovat raakoja.

Sundquist ja Eriksson kertovat olevansa parhaita kavereita. Heidän työtapansa vaikuttaa olevan toistensa jatkuva järkyttäminen: kumpikin kirjoittaa yhteistä teosta luvun kerrallaan, ja näin syntynyttä tekstiä hiotaan yhtenäiseksi teokseksi. Kirjoitusprosessissa Sundquist saattaa huvittaa itseään tappamalla Erikssonin kehittämiä henkilöhahmoja.

Lopputulos on toisinaan silkan pahuuden kuvaamista – tosin kuvasto on vähän rauhoittunut, kun Sundquistista on tullut isä.

– Ihmisillä on tarve turvallisuuden tunteen menettämiseen, Jerker Eriksson selittää kirjojen suosiota.

– Salaperäisyys ja synkkyys vetoavat.

Eriksson huomauttaa myös, että ruotsalaiset ovat maailman individualistisinta kansaa. Ihmisen ja maailman pimeästä puolesta lukeminen vetoaa yksiöissä asuviin, Eriksson arvelee.

Heillä on nopea vastaus kysymykseen siitä, miksi he kirjoittavat.

– Pitääksemme hauskaa, molemmat sanovat.

– Ja minä kirjoitan myös asioista, jotka pelottavat minua. Se on eräänlaista terapiaa, Eriksson sanoo.

Asiat, jotka pelottavat, eivät enää nykymaailmassa nouse välittömästä arjesta. Rikosten kehittely ja kuvaukset ovat peräisin tv:n ja elokuvien kuvastosta, dekkaritutkimusta Suomessa tehnyt Paula Arvas kiteyttää.

Se on kuvastoa, joka avautuu ja puhuttelee suurta osaa nykyisestä lukijakunnasta. Tälle tulkinnalle nyökkäilevät niin Erik Axl Sund -kaksikko kuin Samuel Bjørk ja Nils Schermankin. Tarinaan on helppoa tarttua, kun tietää, mitä se tarjoaa.

Nykyinen rikosromaani on vuoropuhelua useamman perinteen kesken. Toisaalta on perustarina, jossa alussa esitellään arvoitus, joka sitten juonen kehittelyn jälkeen ratkeaa. Tätä runkoa täytetään sitten uusilla, monimutkaisilla arvoituksilla, syvillä henkilöhahmoilla ja kuvauksilla arkipäivästä.

– Me otamme ulkopuolelta kuvaston ja teemme sitä omaamme. Siitä syntyy jotakin hyvää, niin kuin esimerkiksi Silta-rikossarja televisiossa, Samuel Bjørk sanoo.

Jos pohjoismaisella rikoskirjallisuudella on kansikuvamies, se on epäilemättä ruotsalainen Jens Lapidus. Entinen tukholmalainen asianajaja on nykyään täysipäiväinen kirjailija. Rukalla hän ehtii antaa haastattelun laskettelun ja murtomaahiihdon välissä. Lasketteluhousuissa ja merinovillakerraston paidassakin hän näyttää kadehdittavan hyvältä.

Asianajajuus ei lähde ihmisestä vain ammatista luopumalla: kirjallisuudesta puhuessaan Lapidus on terävä, analyyttinen ja perusteellinen.

Rikoskirjojen yhteiskuntakritiikki on suurelta osin vallitsevan järjestyksen puolustamista, hän sanoo kiertelemättä.

Kontrasti turvallisen yhteiskunnan ja siellä ilmenevän rikollisuuden välillä on juuri se, mikä pohjoismaissa rikoskirjallisuudessa kiinnostaa, Lapidus analysoi. Murhat Mexico Cityssä tai järjestäytynyt rikollisuus Moskovassa eivät puhuttele samalla tavalla kuin rikollisuus maailman turvallisimmissa ja järjestäytyneimmissä yhteiskunnissa.

– Rikollisuus täällä ravistelee koko yhteiskuntamme perustaa. Kirjallisuudessa luodaan kontrasti hyvinvointivaltion, sen turvallisuuden ja jonkin siihen tunkeutuvan asian välille. Jos kirjailija tekee sen oikein, se on mielenkiintoista ja jännittävää, Lapidus sanoo.

Rikostarinoiden kaavaan kuuluu, että järjestyksen keskelle tunkeutuu kaaos, ja sitten järjestys taas palautetaan.

– Mutta jos tarina rakennetaan niin, niin yhteiskuntakritiikkiä ei oikeastaan ole. Silloin oikeasti sanotaan, että yhteiskunta ja hyvät voimat voittavat aina, Lapidus huomauttaa.

Sellainen voi olla hyvä tarina ja oivallista viihdettä. Mutta on hyvä ymmärtää, että kun tappaja otetaan kirjan lopussa kiinni, pysähtyy yhteiskuntakritiikki siihen. Järjestys palautetaan vallitsevaksi järjestykseksi. Rikosta ei nähdä rakenteellisena ongelmana, epätasa-arvona yhteiskunnassa. Siksi Lapidusin kirjoissa rikollisuus saa jatkua, jotta lukija näkisi, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ja mikä määrittää yksilön valintoja ja tapoja toimia.

Lapidusin kirjat eivät ole dekkareita vaan kuvauksia siitä alamaailmasta, johon hän rikosasianajajana tutustui. Hän näkee itse jatkavansa ruotsalaisen yhteiskunnallisen romaanin perinnettä Ivar Lo Johanssonin kaltaisten työväenkirjailijoiden jalanjäljissä. On tärkeää kuvata myös muita yhteiskunnan tasoja kuin poliisivoimia ja keskiluokkaa, hän sanoo.

– Kuvaan sellaisia yhteiskunnan tasoja, joita ei yleensä kirjallisuudessa kuvata. Annan äänen ihmisille vankilassa, annan äänen nuorelle tyypille jengissä, yritän antaa äänen ihmisille, joita ei yleensä nähdä perinteisessä kirjallisuudessa tai dekkareissa.

Kirjallisuus on siihen hyvä väline, koska se vie lukijansa lähelle itselle vierasta tapaa nähdä maailma.

– Minusta se, mitä kirjallisuus voi tehdä, ja se mikä kaunokirjallisuudessa on ihmeellistä, on se, että se voi viedä sinut toisen ihmisen pään sisään. Se voi saada sinut ajattelemaan kuin toinen ihminen ja näkemään maailman toisen ihmisen silmin. Jos saan lukijani nauttimaan siitä, että he lukevat nuoresta tyypistä jossakin jengissä tai kannattamaan tuota hahmoa, jopa samaistumaan häneen, sitten olen mielestäni onnistunut.

Perinteinen rikoskirjallisuus ei sitä välttämättä tee. Sen yritys puristaa maailma loogiseen ja helposti ymmärrettävään muotoon tekee karhunpalveluksen lukijalleen, Lapidus väittää.

Kritiikkinsä tueksi hän siteeraa Ruotsissa ilmestynyttä dekkariaiheista väitöskirjaa: rikoskirjallisuuden yhteiskuntakritiikki on vain pinnan raaputtamista, koska se harvoin pureutuu yhteiskunnan rakenteisiin. Ja toiseksi se esittää usein esimerkiksi murhaajat henkisesti sairaiksi, selittämättömästi hulluiksi ihmisiksi. Tästä seuraa kaksi ongelmaa. Dekkarikirjallisuus vääristää kuvaa henkirikollisuudesta ja samalla leimaa mielenterveysongelmaisia ihmisiä.

– Rikoskirjallisuudessa ei haluta osoittaa rakenteellisia ongelmia. Niissä väitetään, että yksilö on rikollisuuden ytimessä, Lapidus summaa kritiikkiään.

Kaiken kritiikin jälkeenkin jää jäljelle jotain, minkä vuoksi rikoskirjoja luetaan.

Antti Tuomainen on menestynyt ulkomailla poikkeuksellisilla rikosromaaneillaan. Sellaisilla, joissa päähenkilö saa tietää jonkun myrkyttävän häntä sienillä. Myrkyttäjän arvoitusta ratkotaan samalla kun päähenkilön hidastettu murha tapahtuu.

Tuomaisen kirjoissa on isoja teemoja, kuten rakkautta ja uskontoa, mutta lopussa tarinan langat solmitaan. Lukijan kanssa on sanaton sopimus, ettei loppuun jää pelkkä hämmennys, Tuomainen hahmottelee. Näissä kehyksissä kirjailija saa irrota todellisuudesta, näyttää maailmaa, joka ehkä voisi olla.

– Tarve kokea ja nähdä tarinoita tuntuu olevan jokin syvempi tarve meissä. Rikosromaaniin sisältyy lupaus siitä, että perustarina on tietynlainen, ja sitten tapahtuu asioita, joita ei tule ajatelleeksi.