Poliisi ryhtyy ostamaan kalustoa, jota se aiemmin lainasi Puolustusvoimilta

Poliisi hankkii itselleen aiempaa enemmän sellaista kalustoa ja materiaalia, jota se on aiemmin lainannut virka-apuna Puolustusvoimilta.

Hankintoihin kuuluvat esimerkiksi pimeänäkölaitteet ja muu pimeätoimintakykyyn liittyvä kalusto sekä ilmassa toimimiseen liittyvä kalusto, kuten lennokit, kertoo poliisitarkastaja Marko Heikkilä Poliisihallituksesta.

Osaa hankittavasta kalustosta poliisi ei halua paljastaa operatiivisista syistä. Hankintojen hinnat liikkuvat sadoissatuhansissa euroissa, poliisihallinnosta arvioidaan.

Poliisilla on aiemmin ollut esimerkiksi pimeänäkölaitteita pitkäaikaisessa lainassa Puolustusvoimilta. Virka-avuksi katsotussa lainassa on ollut myös muuta materiaalia, josta viranomaiset eivät halua kertoa tarkemmin. Puolustusvoimien aseita poliisilla ei ole lainassa.

Uusien hankintojen taustalla on osittain poliisin toimintaympäristön muutos mutta enemmän teknologian kehitys ja se, että poliisi on huomannut hyötyvänsä lainalaitteista.

– Esimerkiksi pimeänäkölaitteiden hankintaan liittyy taktisia näkökulmia mutta ne on myös havaittu hyvin käyttökelpoisiksi. Suomessahan on keskimäärin aika pimeää, Poliisihallituksen Heikkilä sanoo.

Kun poliisi on aiemmin toiminut lähinnä käsivalaisinten varassa, voi pimeänäkölaitteilla tarkkailla ympäristöä poliisin olinpaikkaa paljastamatta. Kadonneiden etsintää pimeätoimintakyky on muuttanut merkittävästi tehokkaammaksi, ja muutenkin aiemmin lainakäytössä testattu materiaali on osoittautunut käyttökelpoiseksi.

– On huomattu, että pimeässä ei tarvitse olla kummoinenkaan tilanne, kun pimeänäkö- tai esimerkiksi lämpökameralaitteisto antaa ylivertaisen edun vanhaan verrattuna, Heikkilä arvioi.

Viranomaiset lainaavat kalustoa toisilleen joko lyhyeksi ajaksi, esimerkiksi yhden tehtävän suorittamiseen, tai pitkäaikaisesti, jopa lähes pysyvästi.

Puolustusvoimilta on annettu poliisille lyhytaikaiseen lainaan esimerkiksi panssaroituja ajoneuvoja suojaksi vaarallisiksi arvioiduissa tehtävissä. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentokalustoa taas on lainattu kadonneiden etsintään ja metsäpalojen sammuttamiseen ja torjuntaan.

Viranomaisten kesken materiaalista virka-apua ja virka-apua ylipäänsä pidetään yleisesti järkevänä: Olemassa olevalle kalustolle saadaan käyttöä, eikä hankintoihin tule turhaa päällekkäisyyttä. Virka-apu myös lujittaa viranomaisten yhteistyökykyä ja sitä kautta toteuttaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ajatusta.

– Puolustusvoimien näkökulmasta tämä on win-win-tilanne, sanoo Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen valmiuspäällikkö, everstiluutnantti Timo Rantala.

Puolustusministeriön viime vuonna julkaisemassa raportissa ilmaistiin huoli siitä, että materiaalin pitkäaikainen lainaaminen voi kriisitilanteessa haitata viranomaisten suorituskykyä.

Niin voi käydä esimerkiksi silloin, jos Puolustusvoimat joutuu vastaamaan ulkoiseen uhkaan ja pyytämään sen vuoksi takaisin kalustoaan muilta viranomaisilta. Tällöin poliisin tai pelastustoimen kaltaiset sisäisen turvallisuuden viranomaiset voivat jäädä vaille kalustoa.

Everstiluutnantti Rantalan mukaan Puolustusvoimat mitoittaa lainaamansa materiaalin määrän aina niin, ettei Suomen puolustuskyky vaarannu.

– Ei ole havaittu, että virka-apuna lainaamisesta olisi aiheutunut ongelmia. Yleensä kyse on muutamista yksittäisistä laitteista. Laina-aika on tavallisesti enintään kolme kuukautta.

Ministeriön raportissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että Puolustusvoimat joutuu kantamaan kustannukset kalustosta, joita käytetään virka-avussa. Tämä perustuu virka-apua koskevaan lainsäädäntöön. Pitkäaikaisessa lainassa Puolustusvoimat maksaa myös kaluston huollon ja vastaa sen arvon alentumisesta.

Puolustusvoimien Rantala ei halua liioitella kustannuksia:

– Kaluston määrät ovat pieniä, hän sanoo.

Raportissa suositellaan, että viranomaiset tekisivät yhteisiä hankintasopimuksia ja että kilpailutuksessa hyödynnettäisiin Puolustusvoimien logistiikkalaitosta, jolla on kokemusta yhteishankintojen hoitamisesta. Jo aiemmin poliisi on hankkinut esimerkiksi pippurisumutteita yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.