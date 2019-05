Rakennusyrittäjä korjauttaa kotinsa viat huoltomiehellä mutta pöyhii itse sohvatyynyt

Rakennusmies Ville Heino, 38, on tuttu television sisustusohjelmasta Kotoisa. Aiemmin hän on ollut ohjelmissa Huvila & Huussi ja Inno. Heino on myös rakennusfirma Runtu Worksin toimitusjohtaja.

Onko kotonasi kotoisaa?

– Rehellisesti sanottuna: ei sitten yhtään. Pari taulua ja hyllyä olen sentään saanut seinille. Tykkäisin, että olisi vähän kotoisampaa, mutta en ole hyvä laittamaan kotia. Asun tällä hetkellä vuokralla. Pidän siitä, että rahat eivät ole kiinni asunnossa, vaan niillä voi tehdä muita asioita.

Onko niin, että suutarin lapsella ei ole kenkiä?

– On todellakin. Jos jokin asia repsottaa kotona, soitan huoltomiehelle.

Mikä on lempityökalusi?

– Onpa hankala kysymys. Varmaan Hilti-merkkinen iskevä ruuvinväännin. Siitä on tullut toinen käsi. Pidän työkaluista vähän liikaakin. Yritän olla menemättä kauppojen työkaluosastoille, sillä sieltä tarttuu aina jotain mukaan.

Miltä tuntuu olla telkkarissa?

– Teen samaa työtä kuin muutenkin tekisin – kamerat vain pörräävät ympärillä. Julkisuus näkyy vain siinä, että joku saattaa tunnistaa kadulla. Sisustusohjelmissa saan tehdä juuri sitä työtä, josta pidän, ja jakaa sitä tietoa, jota minulla on.

Käytkö usein parturissa?

– Yritän käydä kerran kolmessa viikossa, mutta varsinkaan kesäisin en siinä aina onnistu. Yritän miettiä, että hiustyyli ei kuvausten aikana paljoa muuttuisi, mutta parran kanssa klaffivirheitä tulee välillä.

Käsikirjoitatko vitsisi?

– Olen maan huonoin näyttelijä, joten vitsit ovat taatusti aitoja. Vältän esimerkiksi tapaamasta asiakkaita ennen kuin kamerat ovat päällä, sillä muuten kertoisin vitsini jo etukäteen, eikä niitä pysty ottamaan uusiksi. Toisinaan touhu menee liikaa spontaaniksi läpän heittämiseksi. Tuotantotiimi ei koskaan moiti vitsejäni suoraan, mutta olen oppinut tulkitsemaan tuskastuneista ilmeistä, että nyt olisi aika mennä eteenpäin.

Oletko hyvä pelaamaan Huojuvaa tornia?

– Lapseni ovat 9-, 7- ja 4-vuotiaat, ja toistaiseksi olen voittanut heidät. Kelkka voi kuitenkin kääntyä jo lähivuosina.

Laulatko Puuha-Peten tunnaria töitä tehdessäsi?

– En laula koskaan, mutta viheltelen huomaamattani koko ajan jotakin.

Näin meidän kesken, ovatko Seija Strandin (Kotoisan sisustussuunnittelijan) vaatimukset ihan älyttömiä?

– Seija on mahtava työkaveri, ja me pelaamme hyvin yhteen. Alamme tehdä kolmatta tuotantokautta kimpassa, ja matkan varrella meistä on tullut myös ystäviä. Kokemukseni mukaan suurin osa sisustussuunnittelijoista ja -arkkitehdeistä on joustavia. He kuuntelevat työmaalta tulevaa palautetta. Minä taas innostun herkästi villeistäkin ideoista, mutta yritän miettiä niille käytännöllistä toteutustapaa.

Olit ennen Huvila & Huussi -ohjelmassa. Onko sinulla ikävä sisustusarkkitehti Mikko Vesasta ja maisemasuunnittelija Eva Wuitea? Käyttekö yhdessä kaljalla?

– On vähän ikävä! Ja Mikon kanssa itse asiassa käydään jonkun verran. Onneksi yhteisiä projekteja on molempien kanssa ollut myös ruudun ulkopuolella. On ollut haikeaa, kun Huvilaa & Huussia on alettu jälleen tehdä. Siirtymä Kotoisaan oli luonteva, kun sarja oli tauolla, mutta samalla yksi ovi sulkeutui. Vähän kuin omasta lapsesta olisi luopunut.

Naiset tunnetusti rakastavat koristetyynyjä. Kuinka monta tyynyä sohvaltasi löytyy?

– Tyttöystävän myötä sohvalleni on ilmaantunut kolme koristetyynyä. Jos olisin tyynyasiasta itse vastuussa, tuskin löytyisi kovin montaa. Mutta olen oppinut pöyhimään niitä! 70 jaksoa sisustusohjelmia on opettanut.