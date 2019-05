Rakkaus ylittää puoluerajat, toteaa ex-ministeri Annika Saarikko – jolla on asiasta omakohtaista kokemusta

Edellisen hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti pari viikkoa sitten, että ei pyri keskustan puheenjohtajaksi perhesyistä. Saarikko odottaa toista lastaan, ja laskettu aika on syyskuussa samoihin aikoihin keskustan ylimääräisen puoluekokouksen kanssa.

Kumpi on tärkeämpi, perhe vai politiikka?

– Perhe. Politiikka ja ministerin tehtävät ovat enemmän elämäntapa kuin työ, mutta perhe on koko elämän ilon lähde.

Miten perheessäsi vietetään äitienpäivää?

– Tämä on viides äitienpäiväni, sillä ensimmäinen lapseni syntyi 2014. Perinteeksi on muodostunut, että saan äitienpäivälahjaksi orvokkeja istutettavaksi. Se on aina ollut toiveeni. Ennen äitienpäivää perjantaina osallistun päiväkodissa tarjottaville äitienpäiväkahveille. Meidän äitienpäiväämme on yleensä kuulunut myös isovanhempien tapaaminen. Tämä on tärkeä päivä myös heille.

Sait kritiikkiä, kun otit lapsesi mukaan työhösi liittyvään tapahtumaan viime elokuussa. Vieläkö uran ja pienten lasten äitiyden yhdistäminen on Suomessa vaikeaa?

– Se on tunnepitoinen asia. En sanoisi että se on mahdotonta tai edes erityisen vaikeaa. Se vaatii järjestelyjä, tukiverkkoja ja tasa-arvoista vanhemmuutta. Kaikesta huolimatta minulla on se käsitys, että asiat on mahdollista yhdistää. Olen kyllä huomannut, että keskustelu aiheesta on hyvin tunteiden kuorruttamaa.

Kerroit blogissasi, että lapsesi sanoi hieman ennen sote-uudistuksen kaatumista: ”Minä en pidä sote-uudistuksesta”. Uskotko, että hän muuttaa mieltään?

– Luulen, että Suomessa on paljon lapsia ja myös jonkin verran aikuisia, jotka kysyvät yhä, että mikä ihmeen sote-uudistus! Emme ehkä osanneet kuvata uudistuksen merkitystä tarpeeksi hyvin sen paremmin lapsille kuin aikuisille. Sanotaan niin, että sote-uudistuksesta ei tarvitse pitää, mutta se täytyy tehdä.

Viime aikoina on puhuttu politiikan sukupuolittuneisuudesta: talouspolitiikka kuuluu miehille ja sote-sotkut naisille. Pitäisikö tätä jakoa purkaa?

– Olen miettinyt tätä paljon. Sosiaali- ja terveysasiat miellettiin pitkään politiikan pehmeäksi alaksi, joka jätettiin naisten hoidettavaksi. Päättyneen ja alkaneen vaalikauden tärkeät isot asiat tulevat kuitenkin valtaosaltaan sosiaali- ja terveyspolitiikasta: sote-uudistus, sosiaaliturvauudistus, perhevapaauudistus. Fiksuimmat miehet ovat nyt huomanneet, että tällä sektorilla kannattaa kaikkien olla mukana.

Mikä on tympein puoli ministerin työssä?

– Minulle jää kaikesta huolimatta hyvin etuoikeutettu olo tästä työstä. Ehkä kielteisin puoli on kokemus riittämättömyydestä ja käytännön tuoma ymmärrys siitä, että vaalikausi on sittenkin lyhyt aika muutoksen tekemiseen.

Oman puolisosi tausta on SDP:ssä. Ylittääkö rakkaus puoluerajat?

– Parhaimmillaan rakkaus ylittää kaikki rajat. Oleellista ei ole puoluekanta, vaan yhteinen arvomaailma ja kiinnostuksenkohteet. Rakkaus on paljon enemmän kuin puoluekanta.

Olet valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenasi mediatutkimus. Haluatko haukkua mediaa? Nyt olisi hyvä tilaisuus.

– Politiikan ja median suhde on valtavan kiinnostava. Ongelmien syy on minusta sittenkin useammin poliitikoissa kuin mediassa. Viestini medialle on se, että toisinajattelijoita kaivataan. Liian usein media valitsee yhden aiheen, josta kaikki kirjoittavat saman näkökulman. Miksi ei ole enemmän aiheita ja enemmän rohkeita näkökulmia? Ja haastatelkaa enemmän tavallisia ihmisiä!