Rikkaruohonen: Hyvinvointivaltion rakentaneilla on pahoinvointia

Kylmä talvi on tuiskuttanut lunta tupaan varsinkin vanhusten hoitokodeissa.

On selvinnyt lumipalloefektin lailla, että liian moni vanhus on kunnollista hoitoa vailla.

Joissain paikoissa on tarjottu pelkkää silmänlumehoitoa, jopa lumevalkoisia valheita.

Luonnon taikaa on ollut lumen symmetrinen ja sympaattinen viruminen, eli roikkuva muodonmuutos ilman hajoamista.

Epäsympaattista ja luonnotonta on ollut vanhusten viruminen hoitokodeissa. Hyvinvointivaltion rakentaneilla ja heidän omaisillaan on pahoinvointia ja kylmä rinki niin ala- kuin yläpäässä.

Kylmä totuus on, että markkinataloudessa hoitoyritystä pitää hoitaa niin, että tilinpäätös ei saa painua pakkaselle. Asukkaat, omaiset ja hoitajat ovat huomanneet, että ammattiosaajien sekaan osa hoitajista on palkattu kylmiltään, valehoitajia ei ollenkaan. Ay-väen mielestä joissakin laitoksissa kylmin ihminen on johtaja, lämpimin kylmäkkö.

Esperi Caren toimitusjohtaja erosi. Vastuuta on helpompi kantaa kun samalla voi kantaa mukanaan tienaamiaan miljoonia. Merja Aarnio-Isohannista ja monen muun firman lääkäristä ja/tai bisnes-immeisestä on tullut isoja Hannu ja Hanna Hanhia joko tuloilla tai koroilla. Niitä rahoja ei takaisin kukaan hevillä (Es)peri, loppuun hoidettujen perikunnat saattavat yrittää.

Yhteis(k)unta on herätetty ainakin hetkeksi. Vaalitalvena poliitikot eivät ole lumesokeita eivätkä lumekuuroja, koska pelkäävät vaalien jälkeen olevansa itse menneen talven lumia.

Lumeajo ei sovi hoitotyöhön. Vanhuspaikka ei saa olla lume(hoido)nkaatopaikka. Lumehoito tekee enkeleitä eteisiin.

Henkinenkin lumettaminen on kusettamista, joka paljastuu lumivaipan sulettua.

Helpompaa on luoda lunta kuin taidetta. Kun vaan muistaa, että edes lumikasaa ei saa rakentaa naapurin tontille.

Edellisellä kirjoituspalstallani paljastin, että elämä ei antanut minulle laulunlahjaa. Synttärilahjaksi tuli lahjattomuuttani ystävällishenkisesti laajentava palaute:

”....Mutta ei sinulla ollut kuvataiteen lahjaakaan. Olit unohtumaton oppilaani lukiossa kuvataidon tunneilla. Koko pitkän urani aikana ei yhtään niin avutonta tapausta ollut! Sait sentään jonkun numeron päästötodistukseen, jota et tietenkään ole missään tarvinnut...”

T. Entinen kuvisopesi

Pakko oli vastata:

Kiitos! Olinkin jo unohtanut yhden lahjattomuuksistani. Sähköpostisi myötä se palautui mieleeni elävästi ja pysyvästi!

Kirjoittaja on pakinoitsija jo kolmannessa polvessa.