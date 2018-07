Rikkaruohonen: Jalkapallon ratkaisut käsillä, miksi?

Käsipeli hallitsee jalkapalloa käsittämättömän paljon.

Venäjän MM-turnauksessa(kin) kädet käyvät välillä jalkoja enemmän.

Käsimerkkien pitäisi kuulua tuomaristolle, mutta kattava lajitelma kansainvälisiä käsimerkkejä löytyy pelaajiltakin.

(Epä)selvissä tilanteissa tv-katsojat ovat pelistä toiseen nähneet, kuinka pelaajat ja valmentajat piirtelevät tv-ruutuja ilmaan. Tavoitteena on muuttaa tuomio uudella videotarkastuksella. Nämä anomukset pitäisi sääntöjen mukaan pikakäsitellä niin, että tuomari pistää kätensä taskuun ja nostaa varoituskortin. Mutta tuomareilla tuntuu olevan kädet täynnä muita töitä.

Varoituksia tulee sentään siitä, kun pelaaja käsittelee vastustajaansa kovin käsin. Kun jalkataito ei riitä, pitää iskeä vastustajaan käsi tai kaksi.

Kun vastustaja on kaadettu, kiirehditään lähestyvän tuomarin ja käsirysyn pelossa ojentamaan kaadetulle käsi. Tarkoituksena on myös irrottaa edes toinen käsi kärsivältä siitä kohdasta, joka tuskailusta päätellen on vähintään poikki. Tärkeintä on kuitenkin saada vain peli poikki.

Jalkapallo on laji, jossa käteen vedosta seuraa usein rangaistuspotku.

Mistä tietää lajia seuraamatonkin, kumpi joukkue on tehnyt maalin?

Sen joukkueen pelaajilla on kaksi kättä pystyssä. Toisen joukkueen pelaajilla on vain yksi käsi pystyssä -- ja anova katse tuomaristoon paitsion tai muun rikkeen merkiksi.

Kuuluisin jalkapallokäsi on tietenkin Argentiinan Diego Maradonalla, joka Falklandin sodan paineistamassa MM-ottelussa Englantia vastaan 1986 käytti kättään ratkaisumaalin teossa. Maradona yritti pestä tilanteesta kätensä, mutta pää tuli vetävän käteen ja lopulta mies osittain myönsi vilppinsä kutsumalla maalia Jumalan käden ansioksi.

Keskiviikkona katsottiin kaveriporukalla Bremerhavenin aukiolla saksalaisten keskellä, kun Etelä-Korea pudotti Saksan kisoista. Ensin katsojilla olivat kädet tuoppien kahvoissa, sitten kyynärpäitä myöten ristissä ja lopulta päät käsien välissä. Tuskatunnelma oli käsin kosketeltavissa.

Yle kertoi, että ennen välierävaihetta MM-selostukset ”tulevat Suomesta käsin”. Miksi ei voi sanoa, että tulevat Suomesta? Suin surminkaan ei tietenkään voi sanoa, että selostukset tulevat Suomesta suin.

Selostajan mukaan ”pelaaja käsitteli varomattomasti palloa”. Mitähän hän sanoo käsipallopelissä?

Käsillä on loppuhuipennus. Vain yhdellä joukkueella on sunnuntaina 15.7. käsissään mestaruuspokaali. Se on unelmien täyttymys myös huippupelaajille, joille jää urallaan satoja miljoonia puhtaana käteen.

Moni joukkue poistuu kisoista tyhjin käsin. Vaikka ratkaisupelissä voitto saattoi olla käden ulottuvilla.