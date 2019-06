Robotit herättävät tunteen vuorovaikutuksesta, vaikka ihmisenkään näköinen robotti ei ole tunne-elämältään leivänpaahdinta kummoisempi

Vanhukset kiintyvät hoivakotien sosiaalisiin robotteihin. Yhdysvalloissa armeijan sotilaat ovat järjestäneet hautajaisia miinanraivauksessa käytettäville roboteille.

Älyteknologia on yhä isompi osa elämäämme, ja toisinaan kiintymys robottiin voi saada samanlaisia muotoja kuin kiintymys toiseen ihmiseen, esimerkiksi työkaveriin, sanoo kognitiotieteen tutkija Mika Koverola. Hän kertoo esimerkin pomminpurkuryhmistä, joissa robotin hajoaminen on aiheuttanut voimakkaitakin tunteita.

– Rikki mennyt robotti on haluttu jopa kovemmin takaisin kuin työkaveri, joka on vaihtamassa työpaikkaa.

Robottiin kiintyminen ei ole täysin ongelmatonta. Sosiaaliset robotit voivat antaa reaktioillaan vaikutelman, että ne kuuntelevat ja kokevat myötätuntoa. Todellisuudessa näin ei ole. Vaikka ihmiset voivat tuntea empatiaa robottia kohtaan, robotti ei tunne mitään.

Kognitiotieteilijä Michael Laakasuon mielestä tekoälyteknologian kehittyessä ihmisten mahdollisista tunnesiteistä robotteihin pitäisikin keskustella enemmän.

– Roboetiikassa pidetään lähtökohtaisesti ongelmallisena, jos ihmiselle ei kerrota, että robotissa ei ole ketään kotona tai että se ei ole tunne-elämänsä puolesta leivänpaahdinta kummoisempi vekotin, Laakasuo sanoo.

Yksi keino välttyä molemminpuolisten tunteiden harhalta on, että roboteista ei tehdä ihmisen näköisiä.

– Jos robotti näyttää vaikkapa vasaralta, niin sitä kohdellaan työkaluna eikä siltä oleteta kykyä keskustella ihmisen kanssa.

Mika Koverolan mukaan ihmisillä on lisäksi taipumus yliarvioida robottien älykkyyttä. Niiltä odotetaan esimerkiksi paljon luontevampaa keskustelua kuin mihin ne kykenevät. Vaikeuksia voi seurata, jos ihmiseltä puuttuu käsitys robotin rajoitteista.

– Kaikessa tekoälyteknologiassa on se ongelma, että ihmiset kuvittelevat järjestelmien olevan paljon kehittyneempiä kuin mitä ne tosiasiassa ovat. Luulen, että tämä voi olla jossain määrin haaste myös hoivarobottien kehittyessä, hän sanoo.

Parhaimmillaan älyteknologiasta voi olla paljonkin hyötyä. Terapiarobottien on huomattu lieventävän muistisairaiden ahdistusta ja sosiaalinen robotti voi helpottaa yksinäisyyttä.

– Varmasti on paljon ihmisiä, joiden mielestä on kivempaa, että on seuraa edes siitä robotista, jos vaihtoehtona on, että ei ole seuraa kenestäkään, Koverola sanoo.

Mutta voiko tunneside robottiin syventyä romanttiseksi?

Kyllä, mikäli robotit ovat tarpeeksi ihmismäisiä ja kykenevät vetoamaan tunteisiin, Koverola uskoo.

Ihastumisesta älyteknologiaan löytyy jo esimerkkejä. Vuonna 2015 julkisuuteen nousi tietomurron kohteeksi joutunut deittisivusto Ashley Madison, jossa osa profiileista oli botteja eli automatisoituja tilejä, jotka pyrkivät esiintymään oikeina ihmisinä. Osa bottien kanssa keskustelleista pettyi, kun paljastui, etteivät he olleet tekemisissä ihmisten kanssa.

– Deittisivustolla keskustelu ei varmaankaan ole kovin syvällistä, mutta jo vuosien takaiset botit kykenivät sen tasoiseen keskusteluun, että ihmiset ainakin jossain määrin kokivat ihastuneensa, Koverola toteaa.

Viime vuonna Helsingin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin mielikuvia seksirobotin käytön moraalisista kysymyksistä. Tutkimuksen mukaan seksi ihmismäisen robotin kanssa miellettiin nimenomaan seksiksi eikä masturbaatioksi. Robotin koettiin siis selkeästi olevan seksin toinen osapuoli, ei väline.

Koverolan mielestä suhde robottiin muuttuu huolestuttavaksi, jos se syrjäyttää ihmissuhteet.

– Toisaalta on ihmisiä, joilla ei ole tai he kuvittelevat, että heillä ei ole kapasiteettia ihmissuhteisiin. Silloin robottiin kohdistuva romanttinen suhde voi olla riittävä korvike ja positiivinen asia.

Tekoälytutkija David Levy on visioinut, että ihmisten ja robottien väliset avioliitot ovat jo yleisiä vuonna 2050. Sekä Koverola että Laakasuo ovat epäileväisiä väitteen suhteen.

– Näkisin, että avioliittoon tarvitaan tietoinen vastapuoli. Vielä ei ole mitenkään varmaa, että täysin tietoisia tekoälyjärjestelmiä pystytään kehittämään. Toisaalta en pidä sitä myöskään epätodennäköisenä, Koverola kiteyttää.

Vaikka ihmiset nytkin kiintyvät robotteihin, ei Laakasuon mielestä voida puhua varsinaisista suhteista. Koska roboteilla ei ole tietoisuutta tai ymmärrystä merkityksistä, ne eivät ole tasavertaisia toimijoita ihmisen kanssa.

– Ihminen voi kyllä kiintyä mihin tahansa esineeseen, mutta suhde se ei ole, Laakasuo sanoo.