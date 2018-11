Samuli Putro matkusti kanssamme Raaheen ja puhui uskostaan, tarkkailuluokan pojista ja kyllästymisestään rokkaamiseen

Samuli Putro on kasvattanut metsuriparran. Tukkakin on saanut kasvaa, joskin sitä peittää musta pipo.

Kun puhutaan artistista, jonka julkisuuskuvaa on viimeiset kaksikymmentä vuotta leimannut karvaton pää, on pakko kysyä:

Mitä on tapahtunut?

– Olin ajellut pääni ja partani siitä lähtien, kun hiukseni rupesivat lähtemään. Eli aivan liian vähän sen jälkeen, kun finnit olivat kadonneet. Kun samaa asiaa toistaa vuosikymmenestä toiseen, se rupeaa olemaan kokoaan suuremmalla tavalla rasittavaa. Niinpä yhtenä päivänä vain lopetin, Putro kertoo.

Hän sanoo kasvattaneensa kuontaloaan toissa kesästä lähtien.

Puhuessaan hän pyörittelee välillä viiksiään – ilmeisen tiedostamattaan. Odottaessamme junaa Helsingin rautatieasemalla Putro sanoo huomanneensa, että parta on tehokas naamioitumiskeino.

Kohta se nähdään. Edessä on matka Putron vanhaan kotikaupunkiin Raaheen, ja Oulun-juna on täynnä pyhäksi kotiin matkustavaa väkeä.

Zen Café -yhtyeen keulakuvana ja sittemmin sooloartistina tunnettu Putro on suosituksi rokkitähdeksi näkymätön – omasta tahdostaan. Häntä ei nähdä television viihdeohjelmissa. Hänen Wikipedia-sivunsa on 3 000 merkkiä pitkä.

Jare Tiihosen eli Cheekin Wikipedia-sivulla merkkejä on 20 000.

Cheek on julkaissut elämäkerran 34-vuotiaana.

Putro, 48, on sanonut Kaaoszine-verkkojulkaisulle, että elämäkerran tarkoitus on ”pönkittää tekijänsä menneisyyttä, ja mä en pönkitystä tarvitse, kun olen paras”.

Niinpä oli yllätys, kun Putro kertoi suostuvansa Sunnuntaisuomalaisen haastatteluun, jossa puhutaan hänen menneisyydestään ja matkataan tuntikausia julkisilla liikennevälineillä hänen entiseen kotikaupunkiinsa – vähemmälläkin vaivalla voisi puffata tulevaa levyä ja kiertuetta.

– Tuntuu hyvältä päästä pois Helsingistä. Ja käydä Raahessa. Nykyään pitää olla jokin erityinen syy, muuten siellä ei tule käytyä, Putro tunnustaa.

InterCity-juna ohittaa Pasilan ja Tikkurilan, Helsinki jää taakse.

Putro taisi olla oikeassa parrasta: junassa kukaan ei kiinnitä huomiota villapuseroiseen lauluntekijään, joka juttelee hiljaisella äänellä Eko-luokan penkissä.

Putro kuvailee Helsinki-suhdettaan ”problemaattiseksi”. Hän on asunut kaupungissa vuodesta 1994 eikä edelleenkään pidä itseään helsinkiläisenä – muttei myöskään näe itseään asumassa vakituisesti missään muualla.

Nykyisin hänen kotinsa on Käpylässä. Samassa kaupunginosassa ovat asuneet esimerkiksi Ismo Alanko, Anssi Kela ja Maija Vilkkumaa.

Putrolla on tapana ottaa etäisyyttä Helsinkiin kirjoittamalla levyjensä kappaleita jossakin muualla: Viinijärvellä, Kuopiossa, Imatralla, Raahessa.

Pisin pakomatka pääkaupungista alkoi syksyllä 2014 ja kesti yhdeksän kuukautta. Tuolloin Putro ”kyllästyi rokkaamiseen” ja lopetti kesäfestareiden kiertämisen. Hän sanoo vieraantuneensa musiikkiteollisuudesta, jossa menestystä mitataan keikkamäärillä ja somepöhinällä.

– Viime vuodet Helsingissä ovat olleet hyviä, mutta olen huomannut taas pienen nousevan ärsytyksen. Samalla tavalla kuin sellaista ihmistä kohtaan, jonka kanssa viettää liikaa aikaa kasvotusten, Putro kuvailee suhdettaan pääkaupunkiin.

Mutta ei Putron suhde Raaheenkaan ole ollut aivan kitkaton.

Tarkkailuluokan pojat tulivat eräänä iltana vastaan kaupungilla.

Asetelma oli klassinen: isot pojat vastaan yksi hintelämpi. Putro oli yläasteella ja käytti silmälaseja.

– Ota lasit pois, nyt tulee turpaan, yksi pojista sanoi.

Putro riisui lasinsa.

Klassinen on myös tarinan päätös:

Putro makasi maassa, kun hän kuuli jonkun sanovan: ”Älkää tätä.”

Ääni kuului pojalle, joka kävi samaa koulua. Hän auttoi Putron ylös, ja Putro pinkoi pakoon.

Poika oli Kari Nylander, josta tuli myöhemmin Putron paras kaveri ja Zen Cafén basisti.

Tapauksen jälkeen Putro alkoi välttää liikkumista kaupungilla iltaisin. Hän tunsi olonsa turvattomaksi.

Putro syö ravintolavaunussa ruisleipää ja juo vissyä. Leivässä ei ole lihaa.

Humalainen nuorimies nojaa pöytäämme ja tuijottaa Putroa muttei sano mitään.

Ravintolavaunun tarjoilija alkaa läksyttää kuvaajaa siitä, että kuvauslupaa ei ole kysytty. (Junassa kuvaamiseen ei tarvita erillistä lupaa.)

– Natsi, Putro luonnehtii asiakaspalvelijaa, kun nainen on poistunut paikalta.

Juna ohittaa Seinäjoen ja jatkaa Kauhavalle. Putro katselee ikkunasta lakeuksia.

– Minusta tuntuu, että jos en näe näitä maisemia, unohdan, mistä olen kotoisin. Vaikka eihän siinä ole järkeä, hän pohtii.

Putro syntyi Helsingissä, mutta pian hänen syntymänsä jälkeen perhe muutti Raaheen. Isä työskenteli Rautaruukilla, äiti konekirjoituksen opettajana. Vanhemmat ovat nyt eläkkeellä ja muuttaneet Tampereelle, josta he ovat lähtöisin.

Niin, Putrolla ei ole Raahessa enää kotia, johon palata. Hän majoittuu hotellissa niin kuin minä ja kuvaajakin.

Pian tarkkailuluokan poikien kohtaamisen jälkeen Putro kävi rippileirin. Siellä hän tutustui seurakuntanuoriin, joita kiinnostivat samat asiat kuin häntä. Ne olivat kirjat ja musiikki. Muita kiinnostivat lähinnä mopot ja autot.

– Ajattelevia ihmisiä. Se tuntui hauskalta, siirtyä moottoriurheiluympäristön keskeltä paikkaan, joka tuntui...

Putro hakee oikeaa sanaa.

– Henkiseltä.

Putron perhe ei ollut lainkaan uskonnollinen. Niinpä Putron vanhemmille tuli yllätyksenä, kun heidän poikansa alkoi rippikoulun jälkeen pyöriä seurakuntapiireissä.

Muutaman vuoden ajaksi Putrosta tuli seurakuntanuori, joka vietti vapaa-aikaansa lauleskellen virsiä ja rämpyttäen kitaraa nuotiotulen äärellä.

Kokoontumispaikkana oli seurakunnan kesäkoti meren rannalla, kävelymatkan päässä kotoa. Putro puhuu tuosta ajanjaksosta lämpimästi.

Kun häneltä kysyy, kuinka vakaumuksellista hänen toimintansa oli, hän vastaa arvoituksellisesti:

– Se on se kysymys. En osaa jälkikäteen oikein sanoa, mikä on asioiden suhde. Että mikä oli sosiaalisuutta ja harrastuneisuutta ja mikä vakaumuksellisuutta. En kuitenkaan kokenut itseäni turistiksi siinä ympäristössä. Mutta on vaikea tietää, mikä oli totta tai mistä tuli totta, kun sitä elämää eli.

Putro puhuu vuolaasti. Vaikuttaa siltä, että hän on miettinyt paljon omaa suhdettaan musiikkibisnekseen, ikääntymiseen ja omaan taustaansa. Ja ulkopuolisuuttaan, jota hän sanoo tunteneensa niin Raahessa kuin Helsingissäkin.

Putro asui Raahessa 18-vuotiaaksi asti. Hän muutti Turkuun heti valmistuttuaan ylioppilaaksi vuonna 1989.

– Raahe tuntui paikalta, josta piti päästä pois heti kun mahdollista.

Turussa hän ehti asua viitisen vuotta ennen muuttoaan Helsinkiin.

Putro ei vaikuta lainkaan siltä hieman viisastelevalta älyköltä, jollainen hän on usein televisiohaastatteluissa.

Hän arvelee sen johtuvan siitä, että olemme liikkeessä.

– Puhuminen on helpompaa tekemisen ohessa. Tämä tilanne ei tunnu siltä, mitä se on, koska me matkustamme.

Entä jos tekisimme tätä haastattelua helsinkiläisessä kahvilassa emmekä junassa?

– Vittu että minä esittäisin.

Päästäkseen Helsingistä Raaheen pitää nähdä vaivaa. Ensin runsaat viisi tuntia junalla, sitten vielä puolen tunnin bussimatka Vihannista.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevasta Raahesta on enemmän lähtijöitä kuin sinne on tulijoita, kuten tämän päivän pikkukaupungeissa yleensäkin. Asukkaita on 25 000.

Perjantai-iltana Raahen kävelykadulla vastaantulijoista useampi on eläkeläinen kuin nuori.

Tyhjiä liiketiloja näkyy paljon. Ovensa sulkeneen vaatekaupan ikkunassa lukee: ”Myydään, vuokrataan, vaihdetaan.”

Nyt tarvitaan kaljaa.

Putro opastaa meitä kohti tuntemaansa satamaravintolaa – kunnes kuulemme, että paikka on nykyisin auki vain kesäisin.

Takaisin kävelykadulle.

Putro istuu tuoppinsa kanssa Kapteenin kulma -nimisen pubin nurkkapöytään. Meidän lisäksemme ravintolassa on yksi pöytäseurue, johon kuuluu kolme vanhempaa naista ja yksi afrikkalaisen näköinen nuorimies. Naiset kutsuvat häntä Arskaksi. Kaikki ovat tukevassa humalassa.

Seurue ei kiinnitä huomiota Putroon. Sen sijaan Arska lähestyy kuvaajaamme. Arska on kuulemma graafikko.

Putro hymyilee enemmän kuin alkumatkasta.

Onko kotoisa olo?

– Tuntuu siltä, että tiedän, missä olen. Mutta ei tämä samalla lailla läikähdä kuin ensimmäisen vuosikymmenen aikana, kun olin ollut täältä poissa. Silloin saattoi koskettua siitä, mitä täällä näki.

Putro ottaa kulauksen.

– Tai no, ehkä se läikähtää vähäsen.

Samoihin aikoihin kun Putro veisasi vapaa-ajallaan virsiä, hänen elämässään tapahtui muutakin mullistavaa.

Bändi oli Dingo ja vuosi 1984, keikkapaikkana oli yläasteen jumppasali. Bändi oli juuri julkaissut ensimmäisen levynsä Nimeni on Dingo, ja kiertue toi yhtyeen Putron kotikulmille Raaheen.

– Pojat eivät saaneet tykätä Dingosta, joten menin salaa. Se oli ensimmäinen keikkani.

Musiikkibisneksessä oli tapahtumassa sama, mikä tapahtui vuosituhannen taitteessa, kun Zen Café löi läpi.

– Dingo, Sielun Veljet ja Eppu Normaali, kaikki tulivat samassa rytäkässä. Levy-yhtiöt satsasivat perkeleesti musiikkiin, jonka pohjatyö oli luotu tee se itse -meiningillä. Kasvualusta oli luotu sille, että joku breikkaa isommin, Putro selittää.

Tällä vuosikymmenellä sama on tapahtunut suomiräpissä.

Mutta ei Putro tällaisia miettinyt katsoessaan Dingon soittoa teini-ikäisenä Raahessa.

– Olin, että ooh! Tuli ajatus siitä, että tämä on tehtävissä. Että kun laittaa sointuja peräkkäin kitaralla, tulee kappaleita, tavallaan sellaisia kuin noilla.

Aikuisiän kynnyksellä Putro huomasi viettävänsä enemmän aikaa kirjaston musiikkiosastolla ja vähemmän seurakunnassa. Virsikirja vaihtui Rumbaan ja Soundiin, nuorisopapin sijaan Putro halusi kuunnella Alice Cooperia.

Hän alkoi pukeutua pitkään mustaan takkiin, samanlaiseen kuin suomalaisrokkarit Aki Kaurismäen elokuvassa Calamari Union (1985).

Kun putro täytti kahdeksantoista, hän halusi tehdä sitä mitä muutkin nuoret miehet: käydä baareissa ja saada naista.

Elettiin 1980-luvun lopun Pohjois-Pohjanmaalla ja kaupungissa, jonka seurakunnassa lestadiolaisilla oli vankka jalansija. Putro oli perusluterilainen mutta ymmärsi, että hänen piti tehdä valinta.

– Ei vain ollut mahdollista käydä viikonloppuisin baareissa ja sen jälkeen seurakunnassa. Se olisi näyttänyt siltä kuin olisi naimisissa ja pettäisi julkisesti.

Välirikkoon ei liittynyt Putron mukaan dramatiikkaa, ystäväpiiri vain vaihtui toiseen. Putro kertoo pitävänsä edelleen yhteyttä muutamiin seurakuntakavereihinsa. Yhdestä tuli pappi.

Vaikka seurakunta jäi, kirkosta Putro ei koskaan eronnut.

– Sain seurakunnasta ehdottomasti enemmän kuin menetin. Siitä hyvästä maksan kirkollisveroa mielelläni.

Kello lähenee puoltayötä. Putro vetäytyy hotellihuoneeseensa ja tilaa sinne viinilasillisen.

Päätän poiketa vielä pubissa tutkimassa päivän muistiinpanojani ja katsomassa Raahen yöelämää.

Pubissa esiintyy akustinen trio. Settilistalla on muun muassa Yötä ja Viikatetta. Maskuliinista ja raskasmielistä musiikkia, kaukana Putron nuoruuden idolin, Sielun Veljien, älyllisestä säkenöinnistä.

– Mikä siellä on meininki? tuuheapartainen vokalisti karjaisee mikrofoniin.

Hiljaisuus.

Vilkaisen ympärilleni, kunnes tajuan, että mies katsoo minua.

Seuraavan kappaleen soidessa livahdan takaisin yöhön.

Vilpunkangas on mykistävän tavallinen 1960–70-lukujen omakotitalolähiö. Harjakattoja ja siistiksi kynittyjä pensasaitoja. Rivi- tai kerrostaloja ei näy.

On lauantain aamupäivä, ja olemme kävelyllä Putron kotinurkilla. Yhdessä näistä taloista Putro vietti teinivuotensa, kunnes muutti pois kotoa. Putron kotitalossa on valkoinen tiiliverhoilu ja peltikatto.

Tässä ympäristössä Putro sanoo oppineensa ”pikkukaupunkiasenteen”. Pienessä kaupungissa oppii sopeutumaan ja tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, koska on pakko.

– Jälkikäteen ajatellen se on varmasti luonnetta muokkaava piirre. Että nämä ovat ne tyypit, jotka täällä ovat, joten yritetään tulla toimeen keskenämme.

Suuressa kaupungissa on tilaa olla mulkku, mutta pienessä sellainen jää helposti yksin.

Putro jää miettimään asiaa kuin ei olisi tullut ajatelleeksi sitä aiemmin.

– Tuolla logiikalla olen periaatteessa avioliittoihminen, mikä on sinänsä outoa, kun en ole koskaan päätynyt naimisiin, hän sanoo.

Putron kotitalo vaihtoi omistajaa kahdeksan vuotta sitten, kun Putron vanhemmat muuttivat pois.

– Vanhempani olivat kasvatuksessa niin liberaaleja kuin osasivat. He olivat tottuneet kovempaan kuriin.

Ainoana lapsena Putro sai paljon huomiota.

– Jos osoitti kiinnostusta vaikka lukemiseen, heti tehtiin selväksi, että kirjoja ostetaan taloon sitä mukaa kuin on tarve.

Putroa hymyilyttää, kun hän puhuu isästään, jäyhästä ikäpolvensa edustajasta.

Vanhemmat tilasivat vuosikausien ajan pojalleen Helsingin Sanomia. Kun Putron uutisoitiin verotietojensa perusteella nousseen Suomen suurituloisimpien artistien joukkoon, hän sai puhelun isältään.

– Tienaat enemmän kuin minä vuosikymmenessä. Nyt loppuu Hesarin tulo, Putro kertoo isänsä sanoneen.

Myöhemmin isä soitti uudelleen ja pahoitteli. Hän kysyi pojaltaan, kiinnostaisiko tätä Hesarin sijaan Raahen Seutu.

Paikallislehti tulee Putrolle vieläkin.

Seurakunnan kesäkoti näyttää suunnilleen siltä, millaiseksi Putro sen kuvaili. Päärakennus ja rantasauna on maalattu punaisiksi, nuotiopaikka on puiden katveessa. Laiturilta alkaa Perämeri. Marraskuisena lauantaina paikka on autio.

Tänne Putro tuli usein viikollakin koulupäivän jälkeen. Hän tiesi avaimen piilopaikan, teki tulen takkaan ja soitteli kitaraa. Viikonloppuisin väkeä oli toistasataa.

Jumalanpalveluksissa Putro ei innostunut koskaan käymään, koska ”silloin nukutti”. Mutta seurakunnan iltatilaisuuksissa hän viihtyi.

Putro sanoo, että Raamattu ja sen kieli tekivät häneen noina vuosina lähtemättömän vaikutuksen.

– Ensikosketus siihen, mitä voi ajatella runoutena, tapahtui minulla Raamatun kautta.

Mutta oli siinä muutakin kuin kaunis kieli.

Uskooko Putro Jumalaan?

– Kyllä mä, joo... Putro hakee taas oikeita sanoja.

– En ole pystynyt lopettamaan uskomista. Kyllä minulla on sellainen olo, etten hallitse omaa elämääni pelkästään itse.

Näitä asioita Putro mietti paljon täytettyään neljäkymmentä. Tuolloin iski tietoisuus omasta kuolevaisuudesta.

– Kun tajusin, että ei vittu, en ole ikuinen, ensimmäinen asia, minkä puoleen oma pää yritti kääntyä, oli lapsenusko. Se kuviin ja satuestetiikkaan perustuva käsitykseni Jumalasta oli kuitenkin haalistunut. Se oli ärsyttävää. Mutta edelleen ajatus jonkin suuremman olemassaolosta on minussa läsnä. Minusta ei tunnu, että valehtelen, kun puhun tästä.

Putro ei ratkaissut ikäkriisiään menemällä papin puheille. Sen sijaan hän vähensi tuntuvasti päihteiden käyttöä ja alkoi käydä uimassa. Pari vuotta sitten jäi tupakanpoltto.

– Uskon, että se elämisen malli, joka perustuu tietynlaiseen säpinään ja liikkeellä olemiseen, ei koskaan palaa. Ajattelen, että pääni täytyy olla niin selvä kuin mahdollista.

Jos seurakunnan kesäkoti tuntui matkamme ensimmäiseltä pyhiinvaelluskohteelta, nyt edessämme taitaa olla toinen. Sen ikkunasta heilauttaa meille kättään Kauko Ilkko.

Ilkko on kuusikymppinen musiikkikauppias ja entinen rokkistara. Hän soitti raahelaisessa Stalker-yhtyeessä, joka sai 1980-luvulla levytyssopimuksen – ja jota Putro ihaili monien muiden raahelaisnuorten tavoin.

Tapaamme Ilkon hänen soitinliikkeessään. Sen seinillä on Zen Cafén vanhoja keikkajulisteita aina Romuna-ensilevystä (1997) alkaen. Ilkko neuvoo meidät alakertaan, josta löytyy äänitysstudio ja pannullinen kahvia.

Ilkko oli se, jolle Putro toi arvioitavaksi ensimmäisiä sanoituksiaan. Miehillä oli tapana poltella tupakkaa ja puhua teksteistä Ilkon takapihalla.

– Se oli aika paljon, että oli keskusteluyhteys vanhempaan tyyppiin, joka oli ylittänyt julkaisukynnyksen. Että sellainen antoi huomiota, Putro muistelee.

Raahe on muuttunut niistä ajoista, Ilkko kertoo. Bändejä on vähemmän, eikä nuoriso liiku enää kaupungilla niin kuin ennen.

– Täällä on aina menty helposti kyläilemään, mutta sekin tapa alkaa hävitä. Nykyään väki on kotona puhelimiensa kanssa.

Se Raahe, jossa Putro varttui, näyttää olevan katoamassa. Seurakunnan kesäkodin viereen on rakenteilla uusi asuinalue. Puut on kaadettu pientalojen tieltä, kadut ovat vaihtaneet paikkaansa.

Putro pysähtyy ja katselee ympärilleen.

– Ollaankohan me eksyksissä?

Samuli Putro, 48

Helsinkiläinen muusikko, joka vietti nuoruutensa Raahessa Pohjois-Pohjanmaalla.

Tuli tunnetuksi Zen Café -yhtyeen laulaja-kitaristina ja lauluntekijänä 1990–2000-lukujen vaihteessa.

Julkaissut viisi sooloalbumia yhtyeen jäätyä tauolle.

Palkittiin vuoden miessolistin Emmalla vuonna 2010. Vuonna 2012 sai Juha Vainio -palkinnon, joka myönnetään merkittävälle suomalaiselle sanoittajalle.