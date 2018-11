Sara Forsberg vaihtoi kampausta ja koki saman kohtalon kuin Martina Aitolehti ja Sting

Laulaja ja somejulkkis Sara Forsberg aiheutti tällä viikolla myrskyn uudella kampauksellaan. Forsbergin pitkät kutrit oli letitetty päätä myöten afroamerikkalaisten suosimalla tyylillä. Laulajaa syytettiin kulttuurisesta omimisesta tavalla, jota media kuvaili ”hurjaksi someraivoksi”.

Samanlainen kampaus nostatti muutama vuosi sitten vastaavan kohun amerikkalaisen seurapiirihahmon Kylie Jennerin ympärille. Viime vuosina kulttuurinen omiminen onkin nostanut useita äläköitä niin Suomessa kuin maailmallakin.

Antti J. Jokinen

Lokakuussa taidehistorioitsija ja -kriitikko Pontus Kyander kehotti boikotoimaan ohjaaja Antti J. Jokisen elokuvaa Helene Schjerfbeckistä. Vuonna 2020 ensi-iltansa saavassa elokuvassa suomenruotsalainen, vain muutaman sanan suomea taitanut taidemaalari puhuu suomea. Kieliratkaisu ei ole harvinainen. Esimerkiksi vuonna 2003 valmistuneessa Timo Koivusalon Sibelius-elokussa säveltäjä puhuu suomea, vaikka Jean Sibeliuksen äidinkieli oli ruotsi.

Jamie Oliver

Brittiläinen julkkiskokki Jamie Oliver julkaisi elokuussa valmisruoka-aterian, jonka nimi on ”Jamie Oliver Punchy Jerk Rice”. Jerk on jamaikalainen mausteseos, joka sisältää muun muassa maustepippuria, valkosipulia ja inkivääriä. Ensin tuotteesta raivostui kansanedustaja Dawn Butler, sitten kohu levisi kansainväliseksi. Oliveria syytettiin jamaikalaisen kulttuurin omimisesta ja sillä rahastamisesta. Tuotteessakin oli monia ongelmia: mausteseoksessa oli vääriä ainesosia, eikä jerkillä normaalisti mausteta riisiä vaan lihaa. Kohusta huolimatta jerk-ateria on yhä myynnissä.

Herra Heinämäki

Huhtikuussa Yle poisti lastenohjelma Herra Heinämäen Areena-palvelustaan ja lopetti sen näyttämisen Pikku Kakkosessa. Syy oli se, että ohjelmassa nähtävän orkesterin basisti oli pukeutunut intiaanipäälliköksi. Ylen mukaan ”Päällikkö Punanata” ei ollut enää nykypäivänä sopiva. Punanatalla oli intiaaniasun lisäksi maalatut kasvot, ja hän sanoi välillä ”ugh”.

Sting

Niin ikään huhtikuussa brittiartisti Sting julkaisi levyn jamaikalaisen muusikon Shaggyn kanssa. Koska Stingillä ei ole juuria Jamaikalla ja hän on etuoikeutettu valkoinen mies, hänellä ei kriitikoiden mukaan olisi ollut oikeutta soittaa reggaeta.

Paheksuntaa on saanut osakseen myös kanadalaisen Justin Bieberin kutsuminen ”latinokuninkaaksi”, kun espanjaa osaamaton poptähti julkaisi oman versionsa Despacito-lattarihitistä.

Martina Aitolehti

Viime vuoden Miss Helsinki -kilpailussa missikokelaat poseerasivat sulkapäähineissä. Suomen Saamelaisnuoret ry järkyttyi kulttuurisesta appropriaatiosta. Silloinen Miss Helsinki -organisaation johtaja Martina Aitolehti kertoi valinneensa päähineet, koska ne ovat ”makeita” ja ”ennemminkin fantasiapäähineitä”.

Toimittaja Sanna Ukkola otti kantaa kohuun pukeutumalla Ylen Pressiklubi-ohjelmassa sulkapäähineeseen ja nosti kohun uusiin ulottuvuuksiin.

Frozen

Disneyn edustajat tutustuivat vuonna 2016 saamelaiskulttuuriin Suomessa ja Norjassa. Vierailu liittyi maailman menestyneimmän animaation Frozenin jatko-osaan, joka tulee teattereihin ensi vuonna. Osa saamelaisista paheksui sitä, että kansainvälinen yhtiö tekee rahaa saamelaisuudella. Museoamanuenssi Áile Aikion mielestä saamelaisten olisi pitänyt saada olla mukana päättämässä siitä, miten heidän kulttuuriaan käytetään. Hän myös huomautti, ettei elokuvaa edes ole saatavilla saameksi dubattuna.

Saara Aalto

Vuonna 2016 laulaja Saara Aalto pukeutui Britannian X Factor -laulukilpailussa geishaksi ja esitti Girls Aloud -tyttöbändin kappaleen. Esitystä pidettiin paitsi huonon maun osoituksena myös flirttailuna rasismin kanssa. Arvostelijoiden mukaan esityksessä ei kunnioitettu japanilaista kulttuuria: Aalto ratsasti panssarivaunun tykin päällä ja riisui kimononsa riisipaperisermin takana.

Laulaja Katy Perrya syytettiin japanilaisen kulttuurin omimisesta jo vuonna 2013. Myös hän pukeutui tv-esiintymisessä geishaksi kimonoineen, päivänvarjoineen, kirsikankukkineen ja paperilyhtyineen.

Kiasma

Nykytaiteen museo Kiasma osti vuonna 2016 kokoelmiinsa Jenni Hiltusen Grind-videoteoksen. Videossa twerkataan feikkisaamenpuvussa. Saamelaistaiteilijat kokivat teoksen kulttuuriseksi varkaudeksi. Kiasman mukaan teos ymmärrettiin väärin: se ei käsitellyt saamelaisuutta vaan musiikkivideokulttuuria.

Laura Lindstedt

Laura Lindstedtin Oneiron sai Finlandia-palkinnon vuonna 2015. Suomalais-jemeninjuutalaisen Koko Hubaran mielestä Lindstedt syyllistyi romaanissaan kulttuuriseen omimiseen. Hubaran mukaan kirjailija käytti hänen kulttuuriaan ja myös muita kulttuureita saadakseen hyötyä ja mainetta. Lisäksi juutalaisnaisista annettiin Oneironissa liian yksioikoinen kuva.

Carola Miller

Vuonna 2015 Suomen edustaja Carola Miller aikoi pukeutua Miss Maailma -kilpailussa pilailukaupasta ostettuun lapinpukuun. Pukua oli tarkoitus käyttää ”maailman tanssit” -nimisessä osiossa. Miller perusteli valintaansa puvun kauniilla väreillä, jotka synnyttivät mielikuvia Suomen Lapin luonnosta. Lopulta hän päätyi vaihtamaan esiintymisasunsa.

Jari Tervo

Vuonna 2011 Jari Tervo omi arvostelujen mukaan kurdien kulttuuria Layla-romaanissaan, jonka päähenkilö on nuori kurdinainen. Vuonna 2016 hän puolestaan omi inkerinsuomalaisten kulttuuria Matriarkka-teoksessaan. Tervo piti syytöksiä ”puppuna”.

Kulttuurinen omiminen

Kulttuurinen omiminen (cultural appropriation) tarkoittaa sitä, että valtaväestöön kuuluva ottaa elementtejä kulttuureista, joita valtakulttuuri on sortanut.

Lainattuja elementtejä käytetään siten, että valtaväestön edustaja hyötyy käytöstä taloudellisesti tai tekee elementeistä huumoria.

Kulttuurisen omimisen ajatellaan vahvistavan stereotypioita.