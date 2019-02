Seitsemän veljestä ja metsäkoneyhtiö – Sunnuntaisuomalaisen haastatteli yrittäjä Jarkko Piirosta myös 20 vuotta sitten

Sunnuntaisuomalainen julkaisi tänään yrittäjä Jarkko Piirosen haastattelun. Jarkko Piironen ja hänen veljensä ovat olleet haastattelussa myös aiemmin – tämä kirjoitus julkaistiin alun perin Sunnuntaisuomalaisessa 19.12.1999.

Tähtiä kuin Otavassa

poikia on Palokissa.

Mutta ei mitään laiskanpulskeita jallii.

Tarkemmin sanoen Heinäveden Palokissa asustaa Noin Seitsemän Veljestä, sillä kahdeksas veljes Otto, 10 vee, on vasta kasvamassa Piiroset Ky:n metsäkonefirmaan, jossa seitsemän isoveljeä toimivat vastuullisina yhtiömiehinä.

Jukolan veljeksiin on sekin ero, että Piirosen veljeksillä on kuusi sisarta ja vanhemmat vahvasti elossa.

Tasan seitsemän veljeksen metsäkoneyhtiö saatiin kasaan puolitoista vuotta sitten, kun Eino, 19, tuli armeijasta ja Ossi, 20, päätti astua isän ja veljien jäljille.

PIIROSEN VELJEKSISTÄ vain Timolla, 27, on nimikaima Aleksis Kiven poikaröykkiössä. Kaksospareja ei Palokista löydy, mutta tiuhaan tahtiin tehtyjä yksilöitä. Veljessarjan vanhin Pasi on vasta 30. Jukolan Jussin tapaan Pasi on veljessarjan toimitusjohtaja. Varatoimitusjohtaja on vuotta nuorempi Oskari. Veljessarjan keski-ikäiset ovat Esa, 25, ja Jarkko, 23.

Kun Jukolan veljekset makeasti makasivat nuoruuttaan, Piirosen pojat lähtivät heti koulunpenkiltä metsätöihin ja sopeutuivat yhteiskuntaan muutenkin nopeammin.

JUKOLASSA Lauri-poika metsäs hääri, ja katseli puita väärii. Palokissa kaikki seitsemän metsässä häärivät ja katsovat puita oikeita. Firman toimintaperiaate on selvä: laadukasta puunkorjuuta kannolta tienvarteen.

– Tavoite on, että työn voi tunnustaa itsensä tekemäksi ja jokainen voi palata jäljilleen, Oskari linjaa.

Tähän asti työmaat ovat löytyneet Heinäveden, Outokummun ja Leppävirran metsistä, mutta nyt seitsemän veljeksen maailma on muuttumassa. Puolet liikevaihdosta on tullut Stora Enson töistä, mutta sopimus on katkeamassa, koska jättiyhtiö haluaa vähentää yhden koneketjun näiltä saloilta.

– Olisi toivottu toisenlaista päätöstä, mutta ei päästy yhteisymmärrykseen, Pasi tiivistää.

Kyse on tietenkin työn hinnasta. Pienelle firmalle ei annettu paljon neuvotteluaseita.

– Normaalityöllä ei enää pärjää. Sopimuksia neuvotellaan koko ajan alaspäin. Se ei tunnu järkevältä pitkän tähtäimen ajattelulta. Me halutaan säilyttää joka veljelle työstä palkka, jolla elanto tulee perheelle, Pasi painottaa.

Oskarissa on paljon Jukolan kaksosia Tuomasta ja Aapoa: määrätietoisuutta ja ajatuskulku kiertyy usein koko elämänmenon pohtimiseen.

– Töitä halutaan varmasti tehdä, mutta ei räkä poskella. Normaaliakin elämää pitäisi viettää. 12 tuntia päivässä saisi riittää. Jaksamisen rajamailla on oltu tähänkin asti.

– Yhteiskunnassa työntekijä ei oo enää ihminen, vaan eläin tai kone.

– Meillä on ehkä liian paljon pehmeitä arvoja, mutta kovan yrityselämän keskellä pitää muistaa myös ihmisarvot ja perheasiat.

– Ei ole kiva elää, jos rahan himossa sotkee toisten hommat, Oskari viittaa hyvään yhteistyöhön paikkakunnan kolmen muun alan yrittäjän kanssa.

Piirosilla toinen puujalka ontuu, mutta toinen on vielä vahvasti pystyssä, koska sopimus UPM-Kymmene -jätin kanssa jatkuu.

KUN ISOT METSÄYHTIÖT kotiuttavat voittoja, uhkana on, että ne kotiuttavat samalla työmiehiä kortistoon.

– Metsäkonemiehen arvostus ei ole sillä tasolla kuin pitäisi. Monitoimikoneen ohjaamossa joutuu tekemään jopa enemmän ratkaisuja kuin lentokoneen ohjaamossa. Kahdeksan tunnin jälkeen alkaa silmät jo kattoo tyhjyyteen, Timo tietää.

Piiroset Ky:llä on uudehko kalusto: kolme hakkuukonetta, kaksi ajokonetta plus lava-autoa ja kuljetusalustaa. Hakkuukoneen hinta on 2,5 ja koneen vajaat 1,5 miljoonaa markkaa.

Tietokonejärjestelmät osaavat erotella arvokkaat puuosat, satelliittipaikannus kertoo missä mikäkin kone on, tieto kulkee suoraan koneilta metsäyhtiöille, sähköpostit ohjaamoon.

Piirosten koneissa on Ponssen tekniikoita koekäytetty paljon ennen markkinoille ajamista, koska Ponsse-yhtiön legendaarinen luoja Einari Vidgren on Piirosten perhetuttu vuosien takaa.

TAKAISKU EI LANNISTA veljeslaumaa. Lestadiolaiskodissa ja ortodoksiluostarien kupeessa kasvaneilta veljeksiltä ei ensimmäisenä lopu usko. Mutta uskontoperuja ei tyrkytetä muille saarnaamisena, vaan yrittäjäkodista elämän evääksi saatuina terveinä perusarvoina.

– Veljet ja neljä ulkopuolista työntekijää työllistyvät jatkossa. Tämä tilanne on uusi haaste. Jos tällä osaamisella ja yhteishengellä porukka ei pärjää, sitten ei pärjää kukaan muukaan, sanoo Pasi, joka parhaillaan käy Yrittäjäksi 2000-luvulla -kurssia.

Lisäksi Pasi käy Oskarin kanssa ulkomailla. Takana on opintomatka Skotlantiin.

– Siellä istutusmetsät olivat kuin porkkanapenkit. Puun kiertokulku on puolta nopeempaa kuin meillä.

Parhaillaan kaksikko on tutustumassa Itävallan ja Ranskan metsiin.

Heinävedeltä ei ole pois hinku yhdelläkään, mutta jos Savon ja Pohjois-Karjalan rajamailta ei leipää irtoa tarpeeksi, on katse käännettävä Eurooppaan – mieluummin kuin itärajan epävarmuuksiin.

– Ammattitaitoisille konemiehille on maailmalla töitä.

PUUN JA KUOREN väli on metsäkoneyrittäjän arkea. Metsäyhtiöt edellyttävät tehokkuutta, toisella puolella metsänomistaja odottaa inhimillistä suhtautumista vuosikausia kasvattamaansa omaisuuteen.

– Me ei vaan raapasta mehtää pois, morjesteta ja jatketa matkaa. Isäntiin on suhtauduttava kunnioituksella kovassakin savotassa, Oskari korostaa.

Eurooppa-suhdekin on kaksipiippuinen. EU antaa yrittäjälle uusia mahdollisuuksia, mutta vie niitä metsiä omistavilta maanviljelijöiltä.

Diplomatia ei ollut Jukolan veljesten vahvuuksia, ja siksi vuorotellen menivät metsään asiat ja miehet.

EDELLISET VAIKEUDET veljessarja selvitti vaihtamalla metsätyöt isän insinööriveljen Heimo Piirosen vetämään veneenrakennukseen.

Silloin 90-luvun taitteessa iso työllistäjä Saastamoinen Oy yhtäkkiä lopetti, pihalle jäivät seisomaan uudet ja kalliit koneet, mutta isot ulkomaiset lainat kaikkine korkoineen jäivät juoksemaan.

Venetyöllä saatiin markka kiertämään. Se työ hitsasi veljessarjaa entistä tiiviimmin yhteen.

– Oishan me voitu puhistaa pöytä konkurssilla, mutta mukavampi on muistella, että konkurssi vältettiin kovalla omalla työllä, Oskari miettii.

Velkaa on vielä jäljellä, mutta voi kuitenkin hengittää vapaasti.

Vanhemmilla veljillä Pasilla, Oskarilla, Timolla ja Esalla on takavuosilta kokemusta asuntovaunuasumisesta ruokapalkalla milloin missäkin korvessa.

JOULUSAUNAN POLTTIVAT nämäkin veljekset 10 vuotta sitten. Seitsemän veljeksen vesiämpäriketjulla tuli talttui.

Jukolan veljesten tulipalot ovat kirjassa, mutta Piirosten saunapalo on videolla.

Jukolan veljesten tuli syttyi kun veljekset sammuivat viinaan. Ryyppyläträämisistä ei Palokin poikia pääse soimaamaan. Joukossa on absolutistejakin. Tupakka palaa, niillä joilla palaa, oikeastaan vaan metsätyömailla.

PERHEYRITYKSESSÄ pääpaino on sanalla perhe. Se oli myös vahva peruste kunnan yrittäjäpalkinnon saamisessa muutama viikko sitten.

Piirosten kotitalo, pohjoisessa Savossa, seisoo Heinäveden kanavareitin varrella, Palokin kylässä. Samassa paikassa seisoo äiti-Raakelin ylläpitämä kahvio Ronttopuisto ja isän puolen sukuasumukset.

Isä Sulo – tai poikien suussa Supi – on 14 lapsen lisäksi myös Piiroset Ky:n isä ja seppä neljännessä polvessa. Supi, 60, lähti eläkkeelle "vähän hiivittämällä".

– Ketään pojista ei patisteltu metsään, mieluummin toppuuteltiin. Uskomatonta, että tuommonen veljessarja on noin yhtenäinen ja pyrkii aina parhaaseen lopputulokseen. Jos yksikään välissä jarruttaisi, koko letkalla olisi hankalaa, Supi miettii.

Tämän päivän Suomessa, kun tapaa kolme veljestä, niin yleensä kaksi on eronnut, Piirosilla on jokainen perustettu perhe kasassa.

Jukolan veljeksistä kuusi rakastui samaan naapurin tyttöön. Palokin pojat ovat hakeneet vaimoja laajemmalta: Pasille löytyi Kuopiosta, Ossille Alajärveltä, Oskarille, Timolle ja Esalle kotikunnasta. Jarkolla ja Eikalla on vasta haku päällä.

Jukolan pojatkin olisivat saattaneet olla enemmän irti toisistaan, jos heillä olisi ollut kännykät.

Jämerän veljessarjan jälkikasvusta puuttuu vielä poika. Pasilla, Oskarilla ja Timolla on yhteensä neljä tyttöä. Poika voi tulla piankin; Pasin ja Ossin perheissä eletään odotusaikaa.

Seitsemän veljeksen teema ei oikein istunut lapsuudenkotiin. Mieluummin oltiin Piirosen poikia. Äiti yritti kerran saada Ronttopuistoonsa veljekset esille, mutta pojat eivät suostuneet piikkopaitoihin.

Seitsemän veljestäkin veljekset kokivat Kivi-riipaksi, mutta koulussa osa joutui taipumaan yksittäisiin näytelmäkohtauksiin.

KOULUNKÄYNTI EI ollut vahva puoli Palokin veljeksilläkään. Neljä siirtyi suoraan peruskoulusta metsätöihin. Oskari opiskeli Joensuun ammattikoulussa leipuriksi, Jarkko metalliseppä-artesaaniksi. Timon ammattikoulu kesti vain kaksi viikkoa, mutta nyt mies on herännyt pänttäämään englannin kieltä kansalaisopistossa.

– Euroopan työt kiinnostavat nyt, kun lapset eivät vielä ole koulussa.

Einossa on paljon Jukolan Eeroa: firman hännänhuippu, liukas luikku, joka peruskoulun jälkeen kotiin tultuaan kupsautti repun nurkkaan ja sanoi, että siinäpä se on koulu käyty, eikä hän repun lukkoja avannut.

Taito oli muualla. Nuorukainen on luonnonlahjakkuus, jolle kukaan ei meinaa pärjätä puun ajossa eikä teossa.

– Eikka on nyt ammattimies, ja vasta minä sille kotona vaippoja vaihdoin, Pasi suhteuttaa.

Kun opettajilta tuli pojista moitetta, äiti vastasi, että jos työhalu säilyy, on toivoa.

Palokin koulukin loppui, kun Piirosen pesue oli peruskoulutettu.

Jukolan pojat pistivät välillä painiksi, Palokin pojat hoitivat aggressiot nyrkkeilyvehkeillä niin tehokkaasti, että vanhempana ei ole tarvinnut rähistä.

YHTEISENÄ HARRASTUKSENA Jukolan ja Palokin veljeksillä on metsästys ja kalastus. Einon ja Jarkon jää- ja motocrossilla ei ole esikuvia Jukolassa.

Kun Jukolassa lyötiin tulista kurraa, Piiroset purkavat työviikon paineita perjantai-iltaisin 60 kilometrin päässä Leppävirran jäähallissa.

Jääkiekkoa puulaaki-hengessä. Mitenkäs ne metsän miehet muuten?