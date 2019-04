Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström kertoo, mikä on yhteiskuntamme häpeäpilkku – "Ihmisoikeuksien vastaista"

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström, 34, tunnetaan Puhu muru -blogistaan ja -podcastistaan. Helsingissä vastaanottoaan pitävä Kihlström on kirjoittanut kolme kirjaa, joista viimeisimmät, Iso O – matkaopas huipulle (2018) ja Iso O – harjoituskirja (2019) käsittelevät naisen orgasmeja.

Puhutaanko seksistä liikaa?

Puhutaan. Enemmän tulisi puhua seksuaalisuudesta ja siitä, millaiset asiat vaikuttavat seksuaaliseen hyvinvointiin. Viisi vinkkiä parempiin seksiasentoihin -tyyppiset jutut voivat aiheuttaa kovia paineita. Työssäni puhun 80 prosenttia seksuaalisuudesta ja vain 20 prosenttia seksistä.

Käykö seksi työstä, kun se on ammatti? Kyllästyykö aihepiiriin?

Ei missään nimessä. Mitä enemmän opin, sen paremmin tajuan, kuinka vähän aiheesta tiedän. Kaikki opittu vaikuttaa myös yksityiselämään, vaikka mieheni joskus tiuskaiseekin, ettei sinun kotona tarvitse olla terapeutti. Sekin on vapauttavaa.

Mikä on parasta vastapainoa seksistä puhumiselle?

Rakastan urheilua eri muodoissa joogasta kuntopiiriin ja juoksemiseen. Välillä on hyvä puhua muustakin, vaikka tämä onkin intohimotyöni.

Sinulla on kolme lasta. Millainen äiti olet?

Panostan lasten kanssa olemiseen ja rakkauteen sanoin ja teoin. Olen huithapeli, en kodin hengetär. Sain esikoiseni 22-vuotiaana ja olen rakentanut omaa elämääni yhdessä lasteni kanssa. Lapset tietävät myös, että äiti rakastaa työtään, eikä ole olemassa vain heitä varten.

Milloin ajattelit viimeksi, että sinussa on jotain vikaa?

Tänä aamuna joogatessa mietin, miksi raskaudet ovat tehneet mahastani niin kurttuisen. Myöhemmin lenkillä kuitenkin iloitsin, että kehoni toimii. On luonnollista, että 34-vuotiaan naisen maha on kontillaan ollessa kurtussa, mutta voi se silti harmittaa.

Onko politiikassa seksiä?

On paljon. Kun pedofiiliringit tulivat julkisuuteen, kysyin parilta poliitikolta, miksi puhutaan vain poliisien määristä ja rangaistusten kiristämisestä eikä seksuaalikasvatuksen lisäämisestä kouluissa. Se suojaisi lapsia paremmin kuin rangaistukset, jotka annetaan vasta, kun jotain kamalaa on jo tapahtunut. Yksi seksuaalipolitiikkamme häpeäpilkuista on translaissa: sukupuoltaan korjaavalta vaaditaan sterilisaatiota, mikä on ihmisoikeuksien vastaista.

Sait 13-vuotiaana koulun huora -palkinnon. Miltä se tuntuu nyt?

Aikuiset toimivat väärin, kun antoivat sen tapahtua. Tiedän, että palkinnon antajiakin kaduttaa. Olen miettinyt syitä, mutta myös lohduttanut 13-vuotiasta itseäni, ettei minussa ollut mitään vikaa.

Olet naimisissa. Miten pukeudut kotona, jos et halua seksiä?

Voin olla vaikka alasti, ja sanon vain miehelleni, etten halua. Kannatan puhumista.

Edelliskerrasta on aikaa. Miten löytää seksi uudelleen parisuhteessa?

Läheisyys katoaa, kun tauko pitenee, joten halaa, pussaa, puhu kauniisti ja tee pieniä tekoja arjessa. Kannattaa puhua ja hakea apua ajoissa. Yleensä tilanteeseen liittyy molemminpuolista epävarmuutta siitä, kelpaako enää toiselle. Hääparille hyvä lahjaidea olisi yksi käynti seksuaaliterapiaan. Ekologinen lahja opettaa puhumaan vaikeasta aiheesta ja huomioi, että vaikeuksia voi tulla.

Paraneeko vaihtamalla?

Lähtökohtaisesti ei, mutta jos ei halua enää yrittää, voi olla rakkauden teko päästää irti toisesta ja antaa hänen rakastua toiseen.

Mikä on romanttisinta, mitä sinulle on tehty?

Lapset oli laitettu nukkumaan, ja mieheni alkoi pussailla minua kotimme keittiössä. Ajattelin, että hän lämmittelee minua seksiin, mutta hän polvistui ja kosi. Menimme kuukauden päästä naimisiin omassa olohuoneessamme.