Sunnuntaisuomalaiselle jälleen kilpailumenestystä – sisällissota, geenitestit ja entiset luokkatoverit toivat palkintoja

Sunnuntaisuomalainen on palkittu viidellä mitalilla arvostetussa pohjoismaisessa Best of News Design of Scandinavia -ulkoasukilpailussa.

Feature-sarjassa palkittiin hopeamitalilla sisällissodasta kertovan Sadan vuoden sota -jutun kuvitus ja pronssimitalilla Iso asia -nimisen jutun visualisointi.

Osastojen etusivujen sarjassa kultamitalin sai geenitesteistä kertovan jutun kansikuva ja pronssimitalin sisällisota-aiheinen Naamiaiset 1918 -jutun kuvitus.

Visuaalisen viestinnän sarjassa pronssia sai laaja kuvasarja, jossa valokuvaaja Matias Honkamaa etsi entiset luokkatoverinsa ja kuvasi heidät nykytilanteessa.

Palkinnot jaettiin Kööpenhaminassa 4.6.

Sunnuntaisuomalainen on vuosien varrella saanut kaiken kaikkiaan yli sata ulkoasupalkintoa kansainvälisissä ja kotimaisissa ulkoasukilpailuissa.

Kilpailussa palkittiin suomalaislehdistä myös Aamulehti, Helsingin Sanomat, Savon Sanomat ja Turun Sanomat.